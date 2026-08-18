Quỳnh Lương bị chỉ trích vì văng tục trên sóng livestream

Tối 17/8, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip quay lại livestream của Quỳnh Lương khi bán bánh trung thu, kèm theo đó là những ý kiến trái chiều xoay quanh thái độ cũng như phát ngôn thiếu chuẩn mực của nữ diễn viên.

Theo Quỳnh Lương, vì team không đọc tin nhắn công việc trong nhóm chung, gây ảnh hưởng lịch chung. Cô bức xúc khi cho rằng bản thân đã chủ động giải quyết vấn đề nhưng đối tác lại trả lời bằng câu: "chị thích làm gì thì làm".

Dù câu chuyện đằng sau vẫn chưa rõ nguồn cơn ra sao, nhưng khi đoạn clip được lan truyền, Quỳnh Lương nhận về nhiều chỉ trích vì đã sử dụng từ ngữ văng tục. Trong livestream, nữ diễn liên tục nói "đ**", "m*u c**",... cùng hành động được cho là thiếu kiềm chế.

Đoạn clip Quỳnh Lương có từ ngữ không chuẩn mực đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều luồng ý kiến tranh luận về hành động của Quỳnh Lương. Một số cư dân mạng cho rằng có thể vụ việc giải quyết giữa đôi bên đã không thống nhất, dẫn đến lịch trình phải thay đổi, ảnh hưởng công việc riêng.

Tuy nhiên, đa số dân tình lại bày tỏ sự thất vọng trước việc Quỳnh Lương liên tục dùng từ ngữ nhạy cảm, không chuẩn mực với hình ảnh người của công chúng. Nhiều netizen nhận định dù sự việc có thế nào thì Quỳnh Lương cần bình tĩnh hơn để giải quyết, hoặc không nên bức xúc đến mức văng tục trên sóng livestream.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, chúng tôi đã liên hệ với phía Quỳnh Lương để tìm hiểu về sự việc. Tuy nhiên phía nữ diễn viên xin phép không bình luận thêm về vụ việc.

Quỳnh Lương vấp loạt chỉ trích vì phát ngôn văng tục trên sóng livestream

Trong diễn biến khác, sau khi ồn ào xảy ra, Quỳnh Lương liên tục có những bài đăng khác trên Fanpage hơn 500 nghìn người theo dõi. Gây chú ý, nữ diễn viên đăng ảnh chụp màn hình bình luận của một vài tài khoản nhắc đến những trải nghiệm khi làm việc cùng Quỳnh Lương trong quá khứ. Không những vậy, có bình luận dài tự nhận là bà hàng xóm kể lại những câu chuyện đời thường của vợ chồng Quỳnh Lương với những chi tiết không mấy tích cực.

Đáp trả lại những hành động này, nữ diễn viên đã không ngại đáp trả: "'Không có ý toxic' nhưng mà bịa cả câu chuyện về 'Quỳnh'. Thôi là em sai hết nhé chị hàng xóm. Nhiều khi em với chồng em nói chuyện mà 2 đứa còn hiểu sai ý nhau chứ ở đó mà 'theo dõi'. Không có ý xấu đâu mà tâm lí yếu yếu là đọc xong cắn rứt và ân hận rồi á".

Về lời kể của một tài khoản tố cô nói chuyện khó nghe khi làm việc với chuyên viên makeup, Quỳnh Lương cũng bắt bẻ lại chi tiết cát xê 5tr mà người này kể.

Quỳnh Lương đăng bài đáp trả những bình luận giữa ồn ào

Phía dưới bình luận các bài đáp trả, đích thân Quỳnh Lương giải thích về hành động ném khăn của mình. Cô viết: "Em ném cái khăn giấy mom ạ. Em cãi nhau với em gái em á, chứ không phải nhãn hàng. Mà được cái là 2 chị em cãi nhau hoặc nói to đùng đùng vậy á mà sau đó là thôi à. Còn đập đồ là chắc do status qua em chia sẻ". Quỳnh Lương nói thêm: "Cái nào nói tính mình xấu, mà mình thấy đúng thì ghi nhận và thay đổi thôi ạ. Còn cái nào bịa thì mình phải nói". Hiện tại, vụ ồn ào của Quỳnh Lương vẫn nhận nhiều bàn tán từ cư dân mạng.

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi được khán giả biết đến với vai trò diễn viên truyền hình, cô từng là mẫu ảnh, người mẫu lookbook có lượng theo dõi ổn định trên mạng xã hội. Sau khi kết hôn và sinh con, Quỳnh Lương dành thời gian cho gia đình và vẫn duy trì bán hàng.

Thời gian gần đây, Quỳnh Lương dành nhiều thời gian cho việc bán hàng

Ảnh: FBNV