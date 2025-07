Quỳnh Anh Shyn và sự chỉn chu đáng nể trên sân khấu "Em Xinh Say Hi": Mỗi sân khấu là một concept, mỗi outfit là một lựa chọn chiến lược

Fashionista Việt Nam được các nhà mốt săn đón

Quỳnh Anh Shyn khởi đầu như nhiều người nổi tiếng trên mạng thời đó: đẹp, dễ mến, hợp gu thẩm mỹ của giới trẻ. Cùng với Mẫn Tiên và An Japan, cô thuộc về một thế hệ hot girl nổi lên nhờ mạng xã hội, không cần scandal, không cần tài năng đặc biệt chỉ cần ngoại hình và khả năng tạo cảm tình trong vài khung hình.

Nhưng công thức ấy không có tuổi thọ dài. Vai diễn Tường Vy trong "5S Online" năm 2015 giúp cô duy trì hình ảnh một "hot girl biết diễn xuất" với vẻ ngoài tinh nghịch, dễ thương, ngây thơ vừa đủ trong mắt công chúng.

Tưởng chừng cô sẽ rẽ hướng hoàn toàn sang nghệ thuật thứ 7, nhưng năm 2016, Quỳnh Anh Shyn quyết định Nam tiến để làm lại toàn bộ định vị bản thân. Cô rũ bỏ hình ảnh cũ, chọn con đường fashion influencer, nơi mọi thứ mà yếu tố bằng cấp, sự nổi tiếng hay một vai diễn để có thể làm được không cần mà cần gu, độ liều lĩnh và khả năng đầu tư hình ảnh nhất quán.

Lần đầu xuất hiện tại Paris Fashion Week vào năm 2019 không phải một cú bùng nổ, nhưng đủ để ghi nhận rằng cô nghiêm túc. Từ đó, cô bắt đầu có mặt thường xuyên ở các tuần lễ thời trang lớn không chỉ để "check-in", mà để chứng minh khả năng giữ được vị trí trong một thế giới vốn không ưu ái người châu Á, nhất là đến từ Việt Nam

Con số MIV (Media Impact Value) hơn 21 tỷ đồng tại Milan Fashion Week 2022, và đặc biệt là 1,7 triệu USD tại Paris Fashion Week 2024 vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế không phải là chuyện may mắn. Đó là kết quả của việc xây dựng hình ảnh như một dự án kinh doanh, không đơn thuần là mặc đồ đẹp chụp ảnh.

Cô ngồi hàng ghế đầu của các nhà mốt lớn, xuất hiện trên Vogue, The New York Times không vì được ưu ái, mà vì có chiến lược tiếp cận truyền thông rõ ràng và biết cách khiến mình không bị chìm giữa một rừng gương mặt. Cũng chính vì vậy, Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của Việt Nam được các nhà mốt thế giới ưu ái và săn đón trong mỗi dịp fashion week diễn ra.

Đến những màn trình diễn ấn tượng tại "Em Xinh Say Hi"

Quỳnh Anh Shyn vốn đã có vị trí vững chắc trong làng thời trang Việt Nam. Vì thế, khi cô bất ngờ xuất hiện trong "Em Xinh Say Hi", một chương trình thực tế về âm nhạc và trình diễn, không ít người tỏ ra hoài nghi. Họ tự hỏi lý do gì khiến cô chọn bước ra khỏi giới mộ điệu để thử sức ở một sân chơi hoàn toàn khác, thay vì góp mặt tại các Tuần lễ thời trang đang diễn ra cùng thời điểm.

Tuy nhiên, sự nghi ngờ nhanh chóng tan biến. Quỳnh Anh Shyn không chỉ thể hiện một phiên bản mới mẻ, tách biệt khỏi hình ảnh quen thuộc trong các buổi fitting hay những lần xuất hiện cùng nhà mốt quốc tế, mà còn ghi dấu ấn rõ rệt. Trong chương trình Em Xinh Say Hi, cô chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng và hài hước, vừa đủ để tạo không khí, không làm lố. Ở mỗi tiết mục, Quỳnh Anh Shyn không cố gắng nổi bật hơn bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Thay vào đó, cô thể hiện sự tiết chế để giữ sự hòa hợp trong đội hình. Tuy không "chiếm sóng" sân khấu, cô vẫn biết cách tạo điểm nhấn riêng trong từng phân đoạn được giao.

Dĩ nhiên, không ai kỳ vọng một người không xuất thân từ âm nhạc như Quỳnh Anh Shyn phải sở hữu quãng giọng rộng, vũ đạo hoàn hảo hay khả năng sáng tác. Nhưng Quỳnh Anh Shyn lại không đến chương trình với tâm thế của một khách mời "lạ nghề" đi đến chương trình để trải nghiệm. Tinh thần của Quỳnh Anh Shyn chính là dám bước ra khỏi vùng an toàn để dấn thân vào một cuộc chơi đầy rủi ro với tâm thế nghiêm túc, cầu thị và chịu khó học hỏi.

Cô không lấy danh tiếng có sẵn để miễn trừ bản thân khỏi những tiêu chuẩn của một chương trình trình diễn ca nhạc, mà cô ngay lập tức lao vào luyện tập với cường độ cao cùng các thành viên khác. Hậu trường ghi nhận một Quỳnh Anh Shyn kiên trì với từng bước vũ đạo, chủ động hỏi huấn luyện viên để sửa lỗi, tự học thêm cách lấy hơi và biểu cảm sân khấu. Cô không đợi khán giả thông cảm vì mình không phải là ca sĩ, cô chọn chúng minh mình có thể làm tốt vai trò được giao bằng thái độ chỉnh chu và sự tôn trọng nghề nghiệp rõ rệt.

Đặc biệt, Quỳnh Anh Shyn tận dụng lợi thế thời trang, lĩnh vực cô am hiểu nhất để góp phần định hình hình ảnh nhóm qua từng live stage. Cô không ngại chi, không ngại khó và quan trọng hơn là không làm nửa vời. Mỗi lần trình diễn nhóm là một lần cô cùng stylist riêng của mình làm việc xuyên đêm để lên concept trang phục, phối màu, xử lý phom dáng và chọn chất liệu sao cho vừa tôn dáng từng thành viên, vừa tạo điểm nhấn chung cho đội hình.

Từ "Đồng Dao Xinh Gái" với trang phục mang đậm nét văn hóa dân tộc, đến "Gã Săn Cá" lấy cảm hứng từ nàng tiên cá với tạo hình cầu kỳ, hay "Lời Thật Lòng Khi Say" biến cả nhóm thành những nữ ninja. Mỗi tạo hình đều cho thấy sự đầu tư có chiều sâu, không đơn thuần là đẹp, mà còn có thông điệp và ngữ cảnh thẩm mỹ rõ ràng để phù hợp cho từng chủ đề. Vậy nên, khán giả ghi nhận cô như một mắt xích quan trọng trong việc định hình thẩm mỹ cho nhóm trên sân khấu.

Ngay từ đầu chương trình, Quỳnh Anh Shyn từng đùa rằng cô không phải ca sĩ, cô đến đây chỉ để khẳng định mình là người Việt Nam sau hàng loạt nghi ngờ về quốc tịch, do tần suất xuất hiện dày đặc ở các Tuần lễ thời trang quốc tế.

Nhưng đằng sau câu đùa đó là một sự lựa chọn không phải ngẫu nhiên: dấn thân vào một lĩnh vực mới để mở rộng giới hạn của bản thân và chứng minh với khán giả biệt danh "tắc kè hoa" của cô hoàn toàn xứng đáng. Dù một vài danh sách loại trừ xuất hiện cái tên Quỳnh Anh Shyn, khán giả vẫn khó có thể phủ nhận cô mang đến một màu sắc khác biệt, góp phần làm chương trình thu hút hơn bằng tinh thần cầu tiến và khả năng thích ứng đáng nể.

Quỳnh Anh Shyn Tên thật: Phí Quỳnh Anh Năm sinh: 1996 (Hà Nội) Chiều cao: 1m68 Nghề nghiệp: Fashionista, người mẫu, diễn viên Nổi bật: Từ hot girl 5S Online lột xác thành biểu tượng thời trang Việt, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Instagram: @quynhanhshyn_ (3 triệu follow)