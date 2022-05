Quyền Linh đi mai mối, còn cho mượn cả nhà nếu kết hôn: Lí do đằng sau đẫm nước mắt

Bạn Muốn Hẹn Hò tập 795 mới đây đã lên sóng với 2 MC dẫn chương trình là Quyền Linh và Ngọc Lan. Ông tơ bà nguyệt đã mai mối cho cặp đôi Tố Quyên (50 tuổi) và Nguyễn Quốc Hùng (56 tuổi) đến từ Long An.

Nhân vật nữ hiện đang kinh doanh nhà trọ, từng đổ vỡ trong hôn nhân. Cô từng mở chung công ty và đầu tư vốn với chồng cũ, tuy nhiên sau khi sinh con, chồng có người khác: "Họ đã có con với nhau rồi, tôi phát hiện từ năm 2019. Từ một người bạn tôi mới biết vì tôi rất tin chồng. Tôi chỉ ở nhà lo cho con, quán xuyến việc nhà thôi".

Tố Quyên bật khóc khi nhớ lại lý do khiến hôn nhân tan vỡ, Ngọc Lan đã phải an ủi: "Thôi chuyện gì thì cũng qua hết rồi, chị đừng khóc nữa. Bây giờ mình đến chương trình để tìm một điều gì đó mới mẻ, em hi vọng điều đó sẽ tốt đẹp cho cuộc sống của chị sau này". MC Quyền Linh cũng động viên: "Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Ở bên đây nhà trai hôm nay sẽ cố gắng làm hài lòng nhà gái".

Về phía nhà trai, anh cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân, dù không ăn chơi, nhậu nhẹt nhưng có điểm yếu là hơi ngại làm việc nhà. Vì nhiều khúc mắc không thể gỡ bỏ, cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đã phải dừng lại sau hơn 10 năm chung sống. Quốc Hùng kể: "Chúng tôi có chung một đứa con gái 22 tuổi, đang sống với mẹ. Số mình cũng lận đận, bản thân cũng lớn tuổi rồi nên muốn tìm một người chung thủy, vui vẻ trong cuộc sống. Hiện tại tôi sống một mình thôi. Thật tình thì tôi chỉ muốn tìm một người bầu bạn tuổi già thôi chứ không muốn có con nữa, mình già rồi nên mệt lắm".

Sau khi hiểu hoàn cảnh, cả hai đã chia sẻ về vấn đề tuổi tác, Tố Quyên lăn tăn vấn đề không hợp tuổi thì Quyền Linh liền góp ý: "Mình đâu phải còn son đâu mà coi tuổi phong thủy chi nữa. Mình lớn rồi, gặp được mà thấy hợp thì cứ tiến tới thôi. Anh Hùng đây tính rất dễ thương".

Không chỉ vậy, nam MC còn sẵn lòng cho mượn mặt bằng của mình: "Đàng gái dọn từ Tân An về Bến Lức đi, nếu cần tôi cho mượn căn nhà cho hai người mua bán. Nhà tôi ngay mặt tiền luôn mà, dư nguyên cái nhà mặt tiền to lắm. Hai vợ chồng mở tiệm trang trí nội thất đi tôi cho mượn, tôi không phải cho mướn, mà cho mượn luôn. Nhà ngang 10m, dài 20m, ba tấm, nhưng cái nhà tôi là căn nhà nhỏ kế bên".

Tố Quyên từng đổ vỡ trong hôn nhân nên bản thân cô lo sợ nhiều thứ: "Thật sự em rất sợ, nếu em tìm một người không tốt thì tội nghiệp con em. Nói chung phụ nữ chân yếu tay mềm, con em lại còn nhỏ quá. Nhiều lúc đêm tối, con em bệnh thì mà lúc em không khỏe thì sao em lo được. Em cũng chỉ có một thân một mình, em đi thì bỏ bé ở nhà một mình rất tội nghiệp khi nó thức dậy. Bây giờ anh với em đến với nhau, cùng chăm sóc con em thì có thiệt thòi cho anh không?".

Quốc Hùng khi ấy khẳng định chuyện cùng nhau chăm sóc con trai không có gì là thiệt thòi và anh sẽ làm tốt điều ấy. Cuối cùng, cả hai cùng bấm nút hẹn hò khiến cả trường quay mừng rỡ.

Phía sau ánh đèn sân khấu, các khán giả không khỏi ngạc nhiên khi thấy Quyền Linh lại khá hời hợt trong phong cách ăn mặc với tổ ong, áo quần xộc xệch. Nhưng khi vào làm việc hay lên hình, MC Quyền Linh lại thể hiện rõ sự chuyên nghiệp của mình.

MC Quyền Linh cũng bộc bạch rằng dù anh tự cảm nhận được tình cảm yêu mến của các khán giả nhưng không ít lần anh phải trải qua nhiều áp lực dư luận mà không biết phải chia sẻ với ai. Theo Quyền Linh, người nghệ sĩ chịu nhiều áp lực và dù anh có chia sẻ với ai thì họ cũng không hiểu được vì ''chỉ có những ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu được thôi''.

Những khoảng thời gian như thế, nam MC gạo cội cho biết mình sẽ ngồi một mình để bình tâm suy nghĩ cũng như tự giải quyết vấn đề của mình.

