Quy trình soi chiếu an ninh đối với người và hành lý xách tay tại sân bay được thực hiện thế nào?

Ngày 17/3, Tổng cục Hải quan cho biết Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 14 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy "ngụy trang" trong kem đánh răng

Theo đó, sau khi chuyến bay số hiệu VN10 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3, khi tiến hành soi chiếu, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu đã phát hiện nghi vấn trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện các đối tượng đã cất giấu, ngụy trang số lượng ma túy trong các tuýp kem đánh răng.

Ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM cho biết, Cục Hải quan xác định là "nhóm đối tượng mới". Đây là lần đầu tiên hải quan phát hiện tiếp viên vi phạm về mang chất cấm, chưa có tiền lệ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người bày tỏ thắc mắc tại sao vali hành lý của 4 tiếp viên hàng không đã qua an ninh sân bay tại Pháp nhưng về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị phát hiện. Không ít người cũng đã đặt ra câu hỏi, vậy quy trình soi chiếu an ninh đối với người và hành lý xách tay dành cho hành khách nói chung tại sân bay được quy định như thế nào?



Cụ thể, quy trình soi chiếu an ninh đối với người và hành lý xách tay tại sân bay quy định tại Khoản 8 Điều 44 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể:

Hành khách phải tuân thủ mọi hướng dẫn, yêu cầu của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và chấp hành quy trình soi chiếu an ninh hàng không đối với người và hành lý xách tay như sau:

- Hành khách cởi bỏ áo khoác, mũ, giầy, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân và các đồ vật khác mang theo người; đặt các đồ vật, chất lỏng, thiết bị điện tử vào khay đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ;

- Hành khách đi qua cổng từ, nếu cổng từ báo động thì nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sử dụng kết hợp thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan;

- Hành khách đặt hành lý xách tay lên băng chuyền đưa qua máy soi tia X; khi hành lý có nghi vấn, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không phải tiến hành kiểm tra trực quan hoặc lục soát an ninh hàng không theo quy định.