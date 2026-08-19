Quy trình chụp MRI toàn thân: Công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả chẩn đoán

Tuy nhiên, để kết quả chẩn đoán đạt độ chính xác tối ưu, người bệnh cần được thăm khám, chỉ định đúng, chuẩn bị đầy đủ trước khi chụp và thực hiện theo quy trình chuẩn. Tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), toàn bộ quy trình chụp MRI toàn thân được xây dựng khoa học, bảo đảm an toàn, chính xác và mang đến trải nghiệm thuận tiện cho người bệnh.

Quy trình chụp MRI toàn thân diễn ra như thế nào?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại sử dụng từ trường mạnh kết hợp sóng vô tuyến để tái tạo hình ảnh chi tiết các cơ quan và mô mềm bên trong cơ thể. Để đảm bảo chất lượng hình ảnh và an toàn trong quá trình thực hiện, người bệnh sẽ trải qua các bước sau:

Bước 1: Thăm khám và đánh giá trước khi chụp

Trước khi chỉ định chụp MRI toàn thân, bác sĩ sẽ khai thác tiền sử bệnh, triệu chứng lâm sàng và mục đích khảo sát để lựa chọn kỹ thuật phù hợp. Người bệnh cần thông báo đầy đủ nếu đang mang thai hoặc nghi ngờ mang thai, có bệnh lý thận, gan, hen phế quản, tiền sử dị ứng thuốc đối quang từ hoặc đang mang các thiết bị cấy ghép như máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim, ốc tai điện tử, van tim nhân tạo hay các vật liệu kim loại trong cơ thể.

Đây là bước quan trọng giúp bác sĩ đánh giá tính an toàn, đồng thời quyết định có cần sử dụng thuốc đối quang từ hay không.

Bước 2: Chuẩn bị trước khi vào phòng chụp

Trước khi chụp, người bệnh được hướng dẫn thay trang phục chuyên dụng và tháo bỏ toàn bộ các vật dụng bằng kim loại như trang sức, đồng hồ, điện thoại, kính, thẻ từ, chìa khóa hoặc các thiết bị điện tử nhằm tránh ảnh hưởng đến từ trường và chất lượng hình ảnh.

Đối với một số trường hợp cần khảo sát chuyên biệt hoặc có chỉ định tiêm thuốc đối quang từ, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn cụ thể về quá trình thực hiện để người bệnh yên tâm phối hợp.

Bước 3: Thực hiện chụp MRI toàn thân

Người bệnh nằm trên bàn chụp và được đưa vào khoang máy MRI. Trong suốt quá trình khảo sát, cần giữ tư thế ổn định theo hướng dẫn của kỹ thuật viên để hình ảnh thu được rõ nét và hạn chế phải chụp lại.

Thời gian chụp thường kéo dài từ 20 đến 90 phút, tùy thuộc vào phạm vi khảo sát và các chuỗi xung được chỉ định. Trong quá trình chụp, máy sẽ phát ra tiếng gõ đặc trưng. Người bệnh được trang bị nút tai hoặc tai nghe để cảm thấy thoải mái hơn và luôn có thể liên lạc với kỹ thuật viên nếu cần hỗ trợ.

Quy trình chụp MRI tại PhenikaaMec được hướng dẫn bởi kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm

Bước 4: Đọc kết quả và tư vấn sau chụp

Sau khi hoàn tất, dữ liệu hình ảnh sẽ được bác sĩ phân tích, đánh giá và lập báo cáo chi tiết. Kết quả sau đó được chuyển đến bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ chỉ định để tư vấn trực tiếp cho người bệnh.

Nếu phát hiện bất thường, bác sĩ sẽ giải thích rõ tình trạng, đánh giá mức độ tổn thương và xây dựng kế hoạch theo dõi hoặc điều trị phù hợp. Trong nhiều trường hợp, việc phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn sớm giúp mở ra cơ hội điều trị hiệu quả hơn, hạn chế nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chụp MRI tại PhenikaaMec: Tích hợp trong các gói tầm soát sức khỏe, nâng cao hiệu quả phát hiện bệnh sớm

Không chỉ triển khai dịch vụ chụp cộng hưởng từ (MRI) theo chỉ định của bác sĩ, PhenikaaMec còn tích hợp kỹ thuật MRI trong nhiều gói khám sức khỏe và tầm soát chuyên sâu, giúp khách hàng chủ động phát hiện các bất thường ngay từ khi chưa xuất hiện triệu chứng. Đây là một trong những điểm khác biệt trong chiến lược phát triển y học dự phòng của bệnh viện, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện và cá thể hóa cho từng khách hàng.

Gói khám sức khỏe tại PhenikaaMec tích hợp dịch vụ tầm soát công nghệ cao

Hiện nay, các gói khám sức khỏe Chuyên sâu và Toàn diện tại PhenikaaMec đều được thiết kế tích hợp các kỹ thuật cộng hưởng từ hiện đại tùy theo mục tiêu tầm soát. Trong đó, MRI sọ não - mạch não giúp phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ, u não, phình mạch, dị dạng mạch máu và nhiều bệnh lý thần kinh. Đặc biệt, gói khám sức khỏe Toàn diện còn bao gồm MRI toàn thân (Whole Body MRI) – kỹ thuật khảo sát nhiều cơ quan trên toàn cơ thể bằng hình ảnh 3D sắc nét, hỗ trợ phát hiện các tổn thương tiềm ẩn tại não bộ, hệ thần kinh, cơ xương khớp, mạch máu và nhiều cơ quan nội tạng mà không sử dụng tia phóng xạ.

Toàn bộ các kỹ thuật cộng hưởng từ được thực hiện trên hệ thống MRI 3.0 Tesla Philips Ingenia Elition X – một trong những thế hệ máy cộng hưởng từ hiện đại hiện nay. Thiết bị sở hữu hiệu năng Gradient mạnh mẽ cùng công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến, cho phép tái tạo chi tiết cấu trúc giải phẫu với độ phân giải cao, góp phần phát hiện những tổn thương rất nhỏ và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Bên cạnh đó, hệ thống còn triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như chụp cộng hưởng từ mạch máu (MRA) có hoặc không sử dụng thuốc đối quang từ theo chỉ định, giúp đánh giá chính xác tình trạng hẹp động mạch, phình mạch, dị dạng động – tĩnh mạch và nhiều bất thường của hệ tuần hoàn.

Đội ngũ bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng đọc kết quả và tư vấn điều trị phù hợp

Đồng hành cùng công nghệ hiện đại là đội ngũ bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh giàu kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Tim mạch, Thần kinh, Ung bướu, Tiêu hóa, Nội tổng hợp, Cơ xương khớp và nhiều chuyên khoa khác trong quá trình hội chẩn. Khi phát hiện bất thường trên hình ảnh MRI, người bệnh sẽ được tư vấn trực tiếp, xây dựng lộ trình theo dõi hoặc điều trị phù hợp, giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và tối ưu hiệu quả chăm sóc sức khỏe.

Với định hướng "Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững" , PhenikaaMec không ngừng đầu tư hệ thống công nghệ chẩn đoán hiện đại, đồng thời phát triển các gói khám sức khỏe tích hợp theo hướng cá thể hóa. Sự kết hợp giữa trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ chuyên gia đa chuyên khoa và quy trình thăm khám khoa học góp phần nâng cao khả năng phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

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