Quỹ Prudence ra mắt Levela – nền tảng giáo dục quản lý tài chính miễn phí giúp nâng cao hiểu biết tài chính cho người trẻ tại châu Á và châu Phi

Hiểu biết tài chính vẫn là một thách thức mang tính toàn cầu, ảnh hưởng đến khả năng lập kế hoạch, bảo vệ và phát triển tài chính của mỗi cá nhân. Hiện nay, khoảng 2/3 người trưởng thành trên thế giới vẫn chưa có đủ kiến thức tài chính cơ bản(*), khiến nhiều người phải đưa ra các quyết định tài chính quan trọng mà thiếu nền tảng hiểu biết cần thiết.

Việc ra mắt Levela đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết lâu dài của Quỹ Prudence trong việc thúc đẩy hiểu biết và hòa nhập tài chính tại các thị trường mà quỹ đang hoạt động, đồng thời hỗ trợ mục tiêu rộng hơn của Prudential trong việc mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục tài chính và trao quyền cho cộng đồng.

Quét mã để tải & trải nghiệm ngay ứng dụng Levela

Được phát triển nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách về hiểu biết tài chính trên toàn cầu, Levela mang đến kiến thức tài chính thực tiễn và dễ tiếp cận cho thanh niên tại châu Á và châu Phi. Ứng dụng được thiết kế chủ yếu dành cho thế hệ Gen Z, bao gồm sinh viên đại học đang bước vào giai đoạn trưởng thành, người mới đi làm và những người trẻ đang đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng.

Có mặt trên cả nền tảng web và thiết bị di động, Levela chia nhỏ các chủ đề tài chính phức tạp thành những bài học ngắn gọn, dễ tiếp thu, bao gồm 6 nội dung cốt lõi: quản lý ngân sách và dòng tiền, tiết kiệm và quỹ khẩn cấp, tín dụng và quản lý nợ, bảo hiểm, đặt mục tiêu và lập kế hoạch tài chính, phòng chống gian lận và bảo mật số.

Ứng dụng cũng có phiên bản hoạt động ngoại tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận đến các cộng đồng còn hạn chế về hạ tầng số, bao gồm người lao động tự do và người có thu nhập thấp.

Sau khi hoàn thành chương trình học, người dùng sẽ xây dựng được những thói quen tài chính bền vững, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và tự tin hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Tiếp nối hơn một thập kỷ thúc đẩy giáo dục tài chính

Levela được phát triển dựa trên thành công của Cha-Ching sau 10 năm ghi dấu ấn, chương trình giáo dục tài chính tiêu biểu của Quỹ Prudence, đã giúp hàng triệu trẻ em tại châu Á và châu Phi xây dựng nền tảng kỹ năng quản lý tài chính từ sớm.

Ông Anil Wadhwani, Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential plc, cho biết:

"Thông qua những hoạt động giàu ý nghĩa của Quỹ Prudence, Prudential cam kết đưa hiểu biết tài chính trở nên dễ tiếp cận, thiết thực và tạo ra những thay đổi tích cực cho tất cả mọi người.

Với việc ra mắt ứng dụng Levela, chúng tôi đang mở rộng phạm vi tác động của các chương trình giáo dục tài chính để tiếp cận và truyền cảm hứng cho những người trẻ trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Bằng việc đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình hướng tới tự chủ tài chính, đưa ra các quyết định nghề nghiệp quan trọng và định hình tương lai của mình, Quỹ Prudence đang góp phần xây dựng khả năng chống chịu cho cộng đồng hôm nay và mai sau."

Các nội dung đào tạo và phương pháp tiếp cận lấy người học làm trung tâm của Levela được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu phát triển cùng Center for Financial Inclusion (CFI) tại Accion, một tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên thúc đẩy các hệ thống tài chính bao trùm và có trách nhiệm trên toàn cầu.

Thúc đẩy khả năng chống chịu tài chính trên quy mô lớn

Levela sẽ được triển khai đầu tiên tại Philippines trước khi mở rộng sang bảy thị trường khác trong năm nay, bao gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Ghana và Zambia.

Tại Việt Nam, Prudential đã phối hợp triển khai thử nghiệm ứng dụng Levela trong nội bộ và các sự kiện bên ngoài của doanh nghiệp, đồng thời phổ biến nền tảng này đến đội ngũ tư vấn viên tài chính nhằm khuyến khích lan tỏa kiến thức quản lý tài chính thiết thực đến cộng đồng, chỉ trong vòng 3 ngày 6-8/7, hoạt động đã nhận sự hưởng ứng của hàng trăm bạn trẻ ghi nhận qua lượt tải trải nghiệm ứng dụng. Dự kiến, ứng dụng sẽ được ra mắt chính thức thông qua chuỗi sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội vào tháng 9/2026, trước khi tiếp tục mở rộng đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước thông qua các hoạt động tại trường đại học và cộng đồng.

Levela vừa được Prudential Việt Nam triển khai thử nghiệm trong các hoạt động nội bộ và bên ngoài của doanh nghiệp.

Bà Lê Hương Ly, Phó Tổng giám đốc Pháp lý, Truyền thông và Đối ngoại, chia sẻ:

"Levela được xây dựng với niềm tin rằng những thói quen tích cực được hình thành từ sớm có thể tạo nên những thay đổi lớn cho tương lai. Thông qua chương trình, Prudential (thông qua Quỹ Prudence) mong muốn trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức tài chính cơ bản cùng các thói quen quản lý tài chính lành mạnh ngay từ hôm nay. Đây sẽ là nền tảng giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống, từng bước hiện thực hóa những mục tiêu và ước mơ lớn như sở hữu ngôi nhà đầu tiên, mua chiếc xe mơ ước hay đạt được sự tự chủ tài chính trong tương lai.

Tại Prudential Việt Nam, đó cũng là một phần trong hành trình ‘Trao gửi Yên tâm’ mà chúng tôi đang triển khai – đồng hành cùng cộng đồng không chỉ thông qua các giải pháp bảo vệ, mà còn bằng việc thúc đẩy toàn diện về giáo dục tài chính, sức khỏe và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn 2024–2026, Prudential Việt Nam đã đầu tư hơn 32 tỷ đồng cho các sáng kiến phát triển bền vững, hỗ trợ hơn 100.000 người thụ hưởng trên cả nước."

Thông qua Levela, Quỹ Prudence hướng tới việc mở rộng quy mô giáo dục tài chính thực tiễn và dễ tiếp cận, phù hợp với bối cảnh tài chính hiện đại. Bằng cách kết hợp nền tảng số với các hoạt động tương tác cộng đồng, ứng dụng sẽ giúp người dùng xây dựng những thói quen tài chính tích cực và nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động trong cuộc sống, từ đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Về Prudence Foundation

Được thành lập tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào năm 2011, Prudence Foundation là quỹ đầu tư cộng đồng và hoạt động thiện nguyện của Prudential plc. Quỹ tập trung thúc đẩy an sinh tài chính cũng như tăng cường khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu và sức khỏe cộng đồng cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương tại châu Á và châu Phi. Thông qua các giải pháp bền vững và dài hạn, Quỹ Prudence hỗ trợ cá nhân và cộng đồng đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, tiếp cận các sản phẩm tài chính phù hợp, đồng thời nâng cao khả năng chuẩn bị và ứng phó trước các rủi ro liên quan đến khí hậu và sức khỏe.

Quỹ tích cực thúc đẩy các mô hình hợp tác công – tư, phối hợp cùng chính phủ, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng và khu vực tư nhân để tạo ra những tác động tích cực lâu dài. Đến nay, các chương trình của Prudence Foundation đã được triển khai tại 16 thị trường ở châu Á và châu Phi, tiếp cận hàng triệu người hưởng lợi.