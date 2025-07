Khi nam giới cũng có ngực như chị em…

Phì đại tuyến vú (vú to) ở nam giới là hiện tượng tuyến vú phát triển bất thường ở một bên hoặc cả hai bên vú. Tình trạng này có thể xảy ra ở tất cả các giai đoạn phát triển của nam giới và bất kỳ độ tuổi nào: Trẻ sơ sinh, thiếu niên tuổi dậy thì, người trung niên và cả người già.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, có tới 50 - 70% nam giới có dấu hiệu vú to rõ rệt. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân mô tả cảm giác đau dữ dội ở vú, tương tự như các biểu hiện của người phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt. Điều này khiến nhiều người hoang mang, ngượng ngùng và âm thầm chịu đựng.

Nguyên nhân dẫn tới bệnh lý vú to đàn ông do sự mất cân bằng nội tiết tố, tăng estrogen và giảm giảm androgen hoặc thâm hụt các thụ thể androgen trong cơ thể. Bệnh có thể tự mất hoặc giảm bớt nếu hormone ổn định, tuy nhiên hầu hết các trường hợp đòi hỏi phải dùng thuốc hoặc phẫu thuật.

Dựa trên đặc điểm hình thái tuyến vú trên siêu âm, phân loại của Rohrich: Độ 1: phì đại tối thiểu <250g, không có sa trễ; Độ 2: phì đại vừa 250-500g, không có sa trễ; Độ 3: phì đại nặng >500g, sa trễ độ 1; Độ 4: phì đại nặng kèm sa trễ độ 2 hoặc 3.

Vú to đàn ông có thể xuất hiện thoáng qua khi sinh. Quá trình này có thể do tăng tuần hoàn của estrogen ở người mẹ. Sau khi sinh, mức estrogen giảm và chứng vú to thường sẽ biến mất. Bệnh hiện diện trong gần 66% trẻ nam ở tuổi vị thành niên do sự mất cân bằng estradiol và testosterone. Tỉ lệ vú to đàn ông tăng lên ở người cao tuổi (lớn hơn 65 tuổi) do suy giảm testosterone và sự thay đổi tỉ lệ testosterone và estrogen.

Một số loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, thuốc tim mạch, thuốc hormone…, và các bệnh lý nền: bệnh lý thượng thận, bệnh gan, u tuyến yên, bệnh tuyến giáp và suy thận cũng có thể là những nguyên nhân gây ra bệnh lý này. Đặc biệt các khối u tuyến thượng thận, tuyến yên, phổi và tinh hoàn, có thể làm rối loạn nội tiết và kết quả dẫn tới bệnh lý vú to đàn ông.

Đáng lo ngại hơn, gynecomastia đôi khi là dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở nam giới (dù hiếm gặp), chiếm 1% nhưng với những người mắc hội chứng Klinefelter, nguy cơ ung thư vú cao hơn người thường đến 60 lần.

Tình trạng sức khoẻ cần được nhìn nhận đúng

Về mặt thể chất, gynecomastia gây sưng đau, nhạy cảm vùng ngực, mất cân đối cơ thể. Nhưng về mặt tâm lý, nhiều nam giới trở nên tự ti, ngại giao tiếp, hạn chế các hoạt động thể thao, thậm chí trầm cảm.

“Tôi chẳng dám cởi trần khi đi biển hay chơi thể thao, luôn phải mặc áo rộng và áo nịt chặt ngực. Cảm giác như mình không phải là đàn ông thực thụ. Thậm chí, mất tự tin vì những ánh mắt kỳ thị của mọi người. Tôi cũng ít bạn vì vậy”, một bệnh nhân chia sẻ.

Trước và sau khi điều trị vú to ở đàn ông

Với tất cả các bệnh nhân nam có sự xuất hiện tuyến vú phát triển bất thường, điều cần thiết nên kiểm tra sớm. Việc phát hiện bệnh không quá khó khăn. Chỉ cần khám lâm sàng và siêu âm, chụp chiếu tuyến vú, xét nghiệm hormone, sinh thiết trong trường hợp có khối u, đánh giá các bệnh lý phối hợp…

Tùy theo nguyên nhân và mức độ, bác sĩ có thể đề xuất nhiều hướng điều trị không can thiệp hoặc can thiệp phẫu thuật. Tập luyện và chế độ ăn uống: Hiệu quả với những trường hợp do béo phì, rối loạn chuyển hóa; Thuốc cân bằng nội tiết tố: Dành cho bệnh nhân có rối loạn hormone; Áo nịt gynecomastia: Hỗ trợ thẩm mỹ tạm thời với trường hợp nhẹ; Phẫu thuật: Lựa chọn cuối cùng nhưng triệt để, giúp loại bỏ tuyến vú, mô mỡ và tạo hình lại ngực. Kỹ thuật mổ tùy thuộc mức độ phì đại và sa trễ, với các đường mổ tinh tế để tránh sẹo xấu.

Theo ThS. BS Tạ Thị Hồng Thuý - Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, để giảm nguy cơ gynecomastia, nam giới nên kiểm soát cân nặng và tập thể dục đều đặn. Tránh sử dụng thuốc bừa bãi, nhất là steroid hay hormone tăng cơ. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường ở ngực. Chia sẻ với bác sĩ khi có biểu hiện ngực to, đau, tiết dịch - dù chỉ một bên.