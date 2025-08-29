Thông tin này được tổng hợp với sự tư vấn chuyên môn từ BSCKII. Trần Thị Thu Hà, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Việc hiểu rõ nguyên nhân và nhận biết sớm các dấu hiệu của rối loạn cương dương là bước đầu tiên để tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời. Vậy, khi nghi ngờ mình mắc RLCD, quá trình chẩn đoán và những phương pháp điều trị nào sẽ được áp dụng? Mời quý độc giả đón đọc bài cuối cùng để có cái nhìn toàn diện về quy trình đánh giá và các lựa chọn điều trị hiện nay. Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương (RLCD) có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng, bao gồm:

Yếu tố tâm lý: Căng thẳng trong quan hệ tình dục, các vấn đề trong mối quan hệ, stress kéo dài, trầm cảm, lo âu, mất ham muốn tình dục, sự ức chế quá mức hoặc suy giảm khả năng phóng thích nitric oxide (NO) do căng thẳng.

Yếu tố thần kinh : Các bệnh lý như đột quỵ, bệnh Alzheimer, u não, viêm não, tổn thương tủy sống, viêm tủy, đa xơ cứng, bệnh thần kinh do tiểu đường, chấn thương vùng chậu, hoặc bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc khởi phát và dẫn truyền xung động thần kinh cần thiết cho cương cứng.

Yếu tố mạch máu: Xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, chấn thương, bệnh Peyronie, ung thư dương vật hoặc tình trạng lưu lượng máu không đủ và hư hại cơ chế chẹn tĩnh mạch ở dương vật.

Yếu tố nội tiết tố : Đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa, thiếu hụt testosterone, cường giáp, rối loạn nồng độ cortisol (bệnh Cushing), suy toàn bộ tuyến yên và nhiều rối loạn nội tiết khác.

Do thuốc và chất kích thích : Một số loại thuốc như thuốc hạ áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng androgen, cùng với việc lạm dụng rượu, thuốc lá có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương, giảm ham muốn hoặc gây tổn thương mạch máu.

Dấu hiệu nhận biết

Các dấu hiệu lâm sàng của RLCD bao gồm:

Có ham muốn tình dục nhưng dương vật không đủ độ cương cứng cần thiết để đưa vào âm đạo và tiến hành giao hợp.

Dương vật cương cứng không đúng thời điểm, ví dụ: không cương cứng được khi quan hệ tình dục nhưng lại cương cứng trong những hoàn cảnh không có kích thích tình dục.

Dương vật cương cứng trong thời gian rất ngắn, có thể đưa vào âm đạo nhưng sau đó mềm dần, không duy trì được sự cương cứng đủ để hoàn thành cuộc giao hợp.

Thường xuyên vận động cơ thể sẽ giúp kích thích lưu thông máu, tăng lượng máu tới dương vật. Ngoài ra, tập thể dục còn giúp kích thích và làm tăng oxit nitric trong mạch máu, giúp ổn định huyết áp. Ảnh minh họa: Internet

Những cách để cải thiện tình trạng RLCD

Thường xuyên tập thể dục

Thường xuyên vận động cơ thể sẽ giúp kích thích lưu thông máu, tăng lượng máu tới dương vật. Ngoài ra, tập thể dục còn giúp kích thích và làm tăng oxit nitric trong mạch máu, giúp ổn định huyết áp.

Hơn thế nữa, vận động đều đặn sẽ kích thích cơ thể sản sinh lượng testosterone tự nhiên, từ đó cải thiện sức khỏe cho nam giới, tăng ham muốn tình dục, tăng cường khả năng cương cứng của dương vật và duy trì sự cương cứng lâu dài.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ là một trong các nguyên nhân khiến đàn ông bị rối loạn chức năng sinh dục như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn tình dục… Khi không ngủ đủ giấc, cơ thể sẽ bị suy giảm nồng độ hormone sinh dục nam testosterone. Theo đó, chức năng tình dục và tình trạng sức khỏe và sinh lý của bạn cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Vì thế, nam giới nên có chế độ nghỉ ngơi phù hợp như ngủ đủ giấc 7 – 8 giờ/ngày, hạn chế thức khuya.

Hạn chế sử dụng thức uống có cồn

Các thức uống chứa cồn sẽ làm ức chế thần kinh, ảnh hưởng đến quá trình giải phóng oxit nitric của cơ thể. Điều này sẽ làm nam giới không kiểm soát được sự cương cứng của dương vật, gây rối loạn chức năng sinh dục, rối loạn cương dương tạm thời hoặc lâu dài.

Không hút thuốc lá

Hút thuốc lá có thể dẫn tới tình trạng hẹp động mạch máu nghiêm trọng, khiến lượng máu lưu thông tới dương vật bị trì hoãn, làm ảnh hưởng tới khả năng cương cứng. Vì thế, nam giới nên sớm từ bỏ thói quen xấu này để cải thiện tình trạng rối loạn cương dương và tránh nguy cơ ung thư phổi và ung thư gan.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh căng thẳng, lo âu kéo dài

Tình trạng căng thẳng, lo âu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tới chức năng sinh lý và khả năng tình dục của đàn ông. Vì thế, để cải thiện tình trạng rối loạn cương dương, bạn nên biết cách cân bằng tâm lý, giữ tâm trạng vui vẻ và thoải mái, xây dựng chế độ sinh hoạt hợp lý.

Ngoài ra, hai bạn có thể thay đổi tư thế quan hệ để tăng hưng phấn và tăng ham muốn tình dục. Điều này sẽ giúp dương vật cương cứng lâu hơn, làm mới đời sống chăn gối.