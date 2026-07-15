Sau khi khép lại hành trình tại World Cup 2026, Erling Haaland nhanh chóng trở lại với lịch trình thời trang khi trở thành khách mời tại show diễn Dolce & Gabbana Alta Sartoria ở Taormina, Italy. Rũ bỏ hình ảnh "cỗ máy săn bàn" mạnh mẽ trên sân cỏ, siêu sao người Na Uy khiến giới mộ điệu bất ngờ với diện mạo lịch lãm, vừa sang trọng vừa toát lên vẻ nam tính đầy cuốn hút. Chiều cao nổi bật cùng vóc dáng chuẩn người mẫu càng giúp Haaland dễ dàng chinh phục thiết kế may đo cao cấp. Đồng hành cùng ngôi sao đình đám là bạn gái lâu năm Isabel Haugseng Johansen. Cặp đôi liên tục nắm tay, trao nhau những ánh nhìn và cử chỉ đầy tình cảm khi sải bước trên thảm đỏ, tạo nên khung hình ngọt ngào giữa không gian sang trọng của sự kiện và nhanh chóng trở thành một trong những tâm điểm được truyền thông cùng người hâm mộ săn đón.

Haaland nắm tay bạn gái không rời tại show Dolce & Gabbana.

Xuất hiện tại show diễn, Erling Haaland cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen lựa chọn những bản phối đồng điệu với tông trắng ngà làm chủ đạo, mang đến hình ảnh sang trọng nhưng không kém phần hiện đại. Tiền đạo người Na Uy diện bộ tuxedo lụa may đo với phom dáng oversized nhẹ, phần ve áo rộng và hàng cúc đôi tạo cảm giác quyền lực. Bên trong, anh kết hợp áo sơ mi lụa mở cổ cùng dải khăn lụa quấn hờ quanh cổ, tạo điểm nhấn mềm mại, phá vỡ sự cứng nhắc thường thấy của suit cổ điển. Chiếc trâm cài áo đính đá và ngọc màu xanh lục cùng cặp kính râm bản lớn càng hoàn thiện vẻ ngoài đậm chất quý ông Ý, trong khi mái tóc vuốt ngược gọn gàng giúp Haaland trông khác hẳn hình ảnh bụi bặm trên sân cỏ. Ngôi sao sinh năm 2000 lựa chọn 1 đôi giày lười màu xanh nổi bật, các phụ kiện như kính râm, đồng hồ làm điểm nhấn cho tổng thể thêm phần cá tính, lịch lãm.

Sánh bước bên cạnh, Isabel Haugseng Johansen cũng ghi điểm với chiếc đầm xuyên thấu màu bạc ánh champagne được đính kết dày đặc pha lê và sequin lấp lánh. Thiết kế sở hữu đường xẻ cổ chữ V sâu cùng phần hông khoét rộng, khéo léo tôn bờ vai thanh mảnh và vóc dáng săn chắc nhưng vẫn giữ được nét tinh tế. Chất liệu xuyên thấu kết hợp lớp đính kết thủ công tạo hiệu ứng bắt sáng tốt, trong khi chiếc clutch ánh bạc cỡ nhỏ và kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao càng hoàn thiện tổng thể thanh lịch, kiêu kỳ của bạn gái Haaland. Đứng cạnh nhau, Haaland và Isabel tạo nên một hình ảnh vừa sang trọng vừa ăn ý với trang phục đồng điệu, cặp đôi ghi điểm với thần thái rạng rỡ, tươi tắn, không rời nhau nửa bước xuyên suốt show diễn.

Haaland và Isabel "tình bể bình" tại show diễn.

Trước đó, Erling Haaland và bạn gái Isabella Haugseng Johansen cũng từng nhiều lần tham dự các fashion show của Dolce & Gabbana, gây ấn tượng mạnh với phong cách lên đồ đồng điệu, ton sur ton. Cặp đôi thường xuất hiện với những bộ trang phục cao cấp từ nhà mốt Ý, hài hòa từ gam màu đến chi tiết thiết kế, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự ăn ý rõ nét. Đặc biệt, nam cầu thủ nổi tiếng luôn nắm chặt tay bạn gái một cách đầy tình cảm trước ống kính truyền thông, tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp giữa không gian xa hoa. Những hình ảnh này không chỉ khiến fan hâm mộ trầm trồ mà còn góp phần khẳng định hình ảnh siêu sao bóng đá không chỉ xuất sắc trên sân cỏ mà còn là một quý ông lịch lãm, chu đáo trong đời sống cá nhân.

Haaland và bạn gái lên đồ matching, tình cảm mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Ảnh: Instagram.