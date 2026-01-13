Quy định mới về dạy thêm năm 2026: Những trường hợp giáo viên tuyệt đối không được tự ý tổ chức lớp học có thu tiền

Kể từ ngày 1.1.2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, các quy định về dạy thêm, học thêm đã bước sang một giai đoạn quản lý nghiêm ngặt hơn nhằm chấm dứt tình trạng biến tướng và trục lợi. Khung pháp lý mới không cấm hoàn toàn hoạt động dạy thêm nhưng lại chỉ ra những "vùng cấm" và quy trình bắt buộc mà nhà giáo phải tuân thủ.

Việc nắm vững các quy định này không chỉ giúp giáo viên tránh được các hình thức kỷ luật nặng như tạm đình chỉ giảng dạy, buộc thôi việc mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ huynh và học sinh trước những áp lực học tập không cần thiết.

Không được thu tiền khi dạy học sinh chính khóa ngoài nhà trường

Đây là quy định "thép" trong Luật Nhà giáo 2026 nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng vị thế để trục lợi. Giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập tuyệt đối không được tự ý tổ chức các lớp dạy thêm có thu tiền ngoài nhà trường đối với chính những học sinh mà mình đang trực tiếp phụ trách dạy chính khóa.

Mọi hành vi lôi kéo, cưỡng ép hoặc có dấu hiệu gợi ý học sinh lớp mình dạy đi học thêm bên ngoài để được ưu tiên về điểm số hay nội dung kiểm tra đều bị coi là vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng. Trường hợp phát hiện giáo viên thu tiền của học sinh lớp mình dạy chính khóa tại các địa điểm ngoài trường, nhà trường có quyền xử lý kỷ luật ở mức cao nhất là chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuyệt đối không thu tiền đối với học sinh tiểu học học văn hóa

Quy định từ năm 2026 tiếp tục khẳng định việc không tổ chức dạy thêm có thu tiền đối với học sinh cấp tiểu học ở các môn văn hóa như Toán, Tiếng Việt hay Tiếng Anh theo chương trình phổ thông. Giáo viên tuyệt đối không được tự mở lớp hoặc tổ chức các nhóm luyện chữ, luyện toán có thu phí tại nhà riêng hay các địa điểm ngoài trường cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Quy định này nhằm đảm bảo trẻ em ở độ tuổi tiểu học không bị quá tải và được hỗ trợ kiến thức ngay trong thời gian học tập 2 buổi/ngày tại trường. Các hoạt động ngoại khóa như nghệ thuật, thể thao hay kỹ năng sống vẫn được phép tổ chức, nhưng tuyệt đối không được lồng ghép dạy văn hóa để thu tiền trái quy định.

Không thu tiền đối với các lớp phụ đạo và bồi dưỡng theo kế hoạch của ngành

Theo quy định mới về quản lý dạy thêm trong nhà trường, giáo viên tuyệt đối không được trực tiếp thu tiền của người học đối với các lớp phụ đạo học sinh yếu hoặc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Đây là những lớp học nằm trong kế hoạch giáo dục bắt buộc của nhà trường để đảm bảo chất lượng đầu ra và thành tích mũi nhọn.

Kinh phí để chi trả thù lao cho giáo viên trong các trường hợp này sẽ do ngân sách Nhà nước cấp hoặc trích từ quỹ phúc lợi hợp pháp của đơn vị, thay vì thu trực tiếp từ túi tiền của học sinh. Việc tự ý thu thêm các khoản tiền ngoài quy định đối với nhóm đối tượng này sẽ bị coi là hành vi thu phí trái phép và bị thanh tra xử lý nghiêm.

Cấm thu tiền khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo và công khai

Một trường hợp khác mà giáo viên tuyệt đối không được tự ý thu tiền là khi lớp học thêm chưa được đăng ký và phê duyệt theo quy trình của cơ quan quản lý. Ngay cả khi dạy thêm cho học sinh không phải lớp mình phụ trách, giáo viên vẫn không được phép tự ý thỏa thuận và thu tiền nếu chưa báo cáo đầy đủ với Hiệu trưởng về môn dạy, địa điểm, thời gian và mức thu dự kiến.

Mọi khoản tiền thu từ hoạt động dạy thêm trong khuôn viên trường học phải được thực hiện qua bộ phận tài vụ của nhà trường, có biên lai rõ ràng và thực hiện nguyên tắc thu đủ bù chi. Giáo viên tự ý thu tiền riêng lẻ hoặc không công khai minh bạch các khoản đóng góp của phụ huynh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngành giáo dục về hành vi trục lợi cá nhân.