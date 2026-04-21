Chính phủ ban hành Nghị định số 133 ngày 6/4/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó quy định mức phạt hành vi vi phạm các quy định về sử dụng điện.

Đáng chú ý, Nghị định quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Bên cạnh đó, người cho thuê phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm (kể cả chi phí phát sinh) để hoàn trả cho người thuê.

Ngoài ra, chủ trọ phải trả lại phần tiền đã thu vượt kèm lãi suất theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu không xác định được người để hoàn trả, số tiền chênh lệch sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Nghị định 133 cũng quy định chi tiết các hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện sẽ bị xử phạt hành chính, cụ thể như sau:

Mức phạt đối với hành vi trộm cắp điện

Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 - 10 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp dưới 1 triệu đồng.

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 1 - dưới 2 triệu đồng.

Mức phạt khi không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Sử dụng phương tiện, thiết bị và hành vi khác làm hư hỏng, gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện;

Sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng;

Không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt hoặc kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế.

Mức phạt với hành vi sử dụng thiết bị đo đếm điện không được kiểm định

Phạt tiền từ 5 - 8 triệu đồng đối với hành vi tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế các thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện.

Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với hành vi tự ý đóng điện dùng khi công trình sử dụng điện của bên mua điện chưa nghiệm thu; khi đang trong thời gian bị ngừng cấp điện do vi phạm quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị (phương tiện) đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường.

Mức phạt đối với hành vi vi phạm của khách hàng sử dụng điện lớn

Phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm của khách hàng sử dụng điện lớn sau đây:

Sử dụng trang thiết bị sử dụng điện, trang thiết bị đấu nối không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để đấu nối vào lưới điện quốc gia;

Không thực hiện các lệnh thao tác của cấp điều độ có quyền điều khiển;

Không thực hiện cắt điện, giảm mức tiêu thụ điện khi có yêu cầu của bên bán điện do sự cố bất khả kháng;

Không thực hiện đầu tư các thiết bị đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác nhưng không trái với quy định của pháp luật.