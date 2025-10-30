Quốc Thiên tổ chức mini livestage trước thềm SKYNote 2025

Livestage “Road to SKYNote 2025” là chương trình biểu diễn trực tiếp ngoài trời được xem như “bước khởi động” chính thức trước khi live concert SKYNote diễn ra vào ngày 22/11/2025. Toàn bộ mini livestage được ghi hình tại Thủ Thiêm Riverstage, với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn – khung cảnh được ekip lựa chọn nhằm tạo nên bầu không khí thoáng đãng, mang tinh thần “Reflection” – nơi con người soi chiếu lại chính mình qua âm nhạc.

Khác với các buổi showcase thông thường, “Road to SKYNote 2025” được Quốc Thiên đầu tư như một buổi biểu diễn thật sự với 10 tiết mục được dàn dựng công phu, kéo dài trong 60 phút. Danh sách ca khúc gồm những bản hit quen thuộc xen lẫn các sáng tác mới: SKYNote, Nơi Nào Có Em – Người Ta, Tự Dưng Thành Người Lạ, Trái Đất Ôm Mặt Trời, Anh Đau Từ Lúc Em Đi, Ôm Em Được Không…

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn “Tự Dưng Thành Người Lạ” – ca khúc mới được trình diễn trực tiếp lần đầu. Phần âm nhạc được đảm nhiệm bởi ban nhạc Khánh An, nhóm từng tham gia nhiều concert lớn của Đức Trí, Trung Quân… và toàn bộ khâu sản xuất được thực hiện bởi The A List, đơn vị đứng sau chuỗi SKYNote từ năm 2024.

Sự xuất hiện của Jun Phạm khiến khán giả thích thú. Dù không từng hát chung trong “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”, hai nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Jun Phạm tiết lộ, anh chủ động mời Quốc Thiên song ca hai ca khúc “Mong Manh Tình Về” và “Thương Em Hơn Chính Anh” để dành tặng khán giả trong đêm mini livestage đặc biệt này.

Không gian Riverstage bên bờ Thủ Thiêm góp phần tạo nên một đêm diễn gần gũi nhưng vẫn đủ quy mô của một sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp – nơi âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc khán giả hòa làm một.

“Road to SKYNote 2025” không chỉ là buổi biểu diễn thử mà là minh chứng cho sự nghiêm túc và tâm huyết của Quốc Thiên trong hành trình chinh phục lại sân khấu lớn. Chương trình được xem là cầu nối giữa giai đoạn ra mắt sản phẩm (MV Tự Dưng Thành Người Lạ) và live concert SKYNote: The Reflection 2025 sẽ diễn ra ngày 22/11 tại The Global City, với quy mô ước tính hơn 10.000 khán giả.

Với sự đầu tư đồng bộ từ âm nhạc, sân khấu đến hình ảnh, “Road to SKYNote 2025” khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc của Quốc Thiên – người nghệ sĩ không ngại “chơi lớn” để mang đến trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn nhất cho khán giả.