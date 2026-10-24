Quốc Anh lần đầu đóng cảnh nóng

Ngày 23/10/2026, phim điện ảnh "Chị Chị Em Em 3" tổ chức buổi công chiếu ra mắt tại TP.HCM, quy tụ ê-kíp sản xuất, dàn diễn viên và đông đảo nghệ sĩ khách mời. Phim có suất chiếu sớm từ sau 18h ngày 29/10 và khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.

Lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa, phần ba của thương hiệu do nhà sản xuất Will Vũ đứng sau chọn đi ngược không khí kinh dị thường thấy ở phòng vé tháng 10, mang đến một câu chuyện drama tình ái cổ trang. Ở đó, tình yêu không chỉ là rung động mà còn gắn chặt với danh phận, kỳ vọng của gia đình và những lựa chọn khó khăn.

Trong số các diễn viên, Quốc Anh là cái tên khiến khán giả tò mò nhất khi lần đầu tiên thực hiện những phân đoạn táo bạo trong sự nghiệp diễn xuất. Anh vào vai Văn Tài, có cảnh nóng với nhân vật của Ninh Dương Lan Ngọc.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Quốc Anh thừa nhận anh rất hồi hộp trước khi quay vì chưa từng đóng những cảnh thân mật đến mức này. "Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài", nam diễn viên nói. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới đàn chị Lan Ngọc vì đã hỗ trợ để anh thoải mái hoàn thành phân cảnh, đồng thời cho biết rất vui khi cả hai truyền tải được một tình yêu "đầy khao khát và giằng xé".

Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, mỗi lần trở lại điện ảnh đều mang đến một cảm giác khác. Cô cho biết sau một khoảng thời gian, bản thân có thêm trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống nên cách tiếp cận nhân vật cũng thay đổi. "Ngọc hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một màu sắc khác của mình trong 'Chị Chị Em Em 3', nhất là ở những khía cạnh mà trước đây Ngọc chưa có nhiều cơ hội thể hiện", nữ diễn viên chia sẻ.

Sự trở lại này nhận được phản hồi tích cực từ khán giả tại buổi chiếu. Một người xem cho biết đã chờ đợi Lan Ngọc quay lại màn ảnh rộng sau 4 năm, và bộ phim vượt kỳ vọng với một câu chuyện tình ái phức tạp, lôi cuốn đến mức người này khẳng định sẽ ra rạp xem lại.

Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, nhân vật mà cô thừa nhận khiến mình phải suy nghĩ nhiều. Theo Kỳ Duyên, nhìn bên ngoài Thị Mầu tạo cảm giác tự tin, biết mình muốn gì, nhưng càng đi sâu cô càng nhận ra có những mong muốn chưa chắc xuất phát từ chính nhân vật. Thử thách với cô là thể hiện được mâu thuẫn đó, để khán giả vừa tò mò vừa hiểu vì sao Thị Mầu hành động như vậy.

Chi Pu vào vai Thị Nương, người liền chị si mê anh nuôi của mình. Điều khiến cô trăn trở nhất là những cảm xúc nhân vật không thể dễ dàng nói ra. "Có những lúc con người ta phải sống theo vai trò mà mọi người mong đợi, trong khi bên trong lại có những mong muốn hoàn toàn khác. Chi nghĩ đây cũng là điều khiến nhân vật trở nên gần gũi", Chi Pu nói.

Steven Nguyễn, nam chính đầu tiên của series, đóng vai Văn Cường. Anh cho biết luôn muốn mỗi vai diễn mang đến điều mới mẻ cho cả bản thân lẫn khán giả, và điểm thú vị của Văn Cường là nhân vật có nhiều suy nghĩ, cảm xúc ẩn bên dưới những gì thể hiện ra ngoài.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết khi đặt các nhân vật vào bối cảnh Kinh Bắc xưa, anh muốn khai thác những khao khát rất con người nhưng bị chi phối bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của người khác. Anh hy vọng điều cuốn hút khán giả không chỉ là drama tranh đấu mà còn là những câu chuyện cay đắng, éo le của số phận. Nhà sản xuất Will Vũ thì nói điều tuyệt vời nhất khi làm "Chị Chị Em Em" là được làm việc với nhiều nữ diễn viên "tài sắc vẹn toàn", và ở phần ba có thêm hai nam diễn viên triển vọng. Theo anh, mỗi phần phim khai thác một khía cạnh khác nhau của phụ nữ, và phần ba là cách họ đối diện với tình yêu.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của nhiều hoa hậu, hoa khôi và người mẫu trong các vai phụ như Bùi Quỳnh Hoa, Tô Diệp Hà, Đào Lan Phương, Sam Nguyễn, Nguyễn Thanh Hảo, Giang Doll, Ánh Phạm, Thu Trang.

Thảm đỏ buổi ra mắt đón nhiều gương mặt quen thuộc. Đáng chú ý có siêu mẫu Thanh Hằng, người từng đóng chính phần đầu tiên của thương hiệu, cùng nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Lê Giang, Hứa Vĩ Văn, Lâm Vỹ Dạ, Trần Bảo Sơn, Minh Hằng, Thúy Ngân, Vân Trang, Ngô Kiến Huy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Tiểu Vy. Dàn ca sĩ có Bảo Anh, Văn Mai Hương, Pháo, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Quân AP, Gemini Hùng Huỳnh, Bùi Duy Ngọc, S.T Sơn Thạch, HuyR, Tóc Tiên, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Dương Hoàng Yến, Ái Phương, Ngọc Phước, Lâm Khánh Chi, Hoàng Kỳ Anh, Phi Yến. Ngoài ra còn có đạo diễn Ly Nguyễn, Nguyễn Vinh Quang, NTK Đỗ Mạnh Cường, MC Minh Xù, Vũ Bảo, Khánh Duy cùng nhiều hoa hậu, nam vương các cuộc thi năm 2026.

"Chị Chị Em Em 3" có suất chiếu sớm từ sau 18h ngày 29/10 và khởi chiếu toàn quốc từ 30/10/2026.



