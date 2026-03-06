Quẹt thẻ mua tủ lạnh 23,4 triệu đồng, người phụ nữ cuối cùng mang nợ 254 triệu: Nhiều người cũng gặp tình trạng tương tự

Một vụ việc hy hữu khi một người phụ nữ gánh khoản nợ lên tới 10.000 USD (khoảng 254 triệu VNĐ) sau khi mua một chiếc tủ lạnh giá chỉ 920 USD (khoảng 23,4 triệu VNĐ) đã dấy lên lời cảnh báo từ Cơ quan Thanh tra Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm (IFSO) của New Zealand - đồng thời dẫn đến một quyết định hoàn tiền cho người vay.

Vụ việc gần đây đã được điều tra bởi cơ quan này, nơi vốn không tiết lộ danh tính người khiếu nại cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ bị khiếu nại.

Câu chuyện bắt đầu khi người phụ nữ cần một chiếc tủ lạnh mới và tìm thấy một chiếc trị giá 920 USD. Cửa hàng đã đề nghị cô mở một thẻ tín dụng để thanh toán, với hạn mức lên tới 6.000 USD (khoảng 152,4 triệu VNĐ).

Sau đó, cô đã sử dụng chiếc thẻ này để mua sắm thêm nhiều thứ khác và bắt đầu chật vật với việc trả nợ. Đơn vị cấp thẻ khi đó đã khuyên cô nên vay một khoản vay cá nhân để trả dứt điểm nợ thẻ.

Tuy nhiên, do gặp vấn đề về sức khỏe, người phụ nữ phải nghỉ việc, khiến tình hình tài chính càng trở nên tồi tệ. Cô đã không dùng khoản vay mới (trị giá 6.378,75 USD - khoảng 162 triệu VNĐ) để trả nợ thẻ như dự tính ban đầu.

Cô đã liên hệ với một người cố vấn để thay mặt mình khiếu nại lên IFSO. Người cố vấn cho rằng chiếc thẻ tín dụng đã đẩy người phụ nữ vào một "vòng xoáy nợ nần". Ban đầu cô chỉ muốn một thỏa thuận mua trả góp cho chiếc tủ lạnh chứ không hề muốn một chiếc thẻ có hạn mức cao như vậy. Tổng cộng khoản nợ từ thẻ và khoản vay cá nhân đã khiến cô nợ hơn 10.000 USD.

Ảnh minh hoạ

Thanh tra Karen Stevens cho biết đây là một vấn đề phổ biến khi mọi người đôi khi bị khuyến khích sử dụng các hình thức tín dụng không phù hợp với nhu cầu.

"Nếu ai đó bước vào cửa hàng với mong muốn mua trả góp một món đồ cụ thể như tủ lạnh, họ không nên bị mời chào mở thẻ tín dụng với hạn mức cao hơn nhiều," bà Stevens nói.

Theo Đạo luật Hợp đồng Tín dụng và Tài chính Người tiêu dùng 2003 (CCCFA), các bên cho vay bị bắt buộc theo luật phải đảm bảo rằng khoản vay đó phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của người tiêu dùng, đồng thời không đẩy họ vào tình trạng khó khăn trầm trọng. Bên cho vay cần thực hiện các cuộc điều tra thích hợp về người tiêu dùng trước khi cung cấp khoản vay và cung cấp cho họ đầy đủ thông tin để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

"Nếu bên cho vay thất bại trong việc này, họ sẽ bị yêu cầu hoàn trả lại tiền lãi và các loại phí cho người tiêu dùng theo quy định của CCCFA."

Trong trường hợp này, đơn vị cấp tín dụng đã đề nghị hoàn trả lại toàn bộ tiền lãi và phí của cả thẻ tín dụng lẫn khoản vay cá nhân. Người vay giờ đây chỉ cần trả phần nợ gốc, và cô cho biết mình có thể chi trả ở mức 20 USD (khoảng 500.000 VNĐ) mỗi tuần cho mỗi tài khoản.

Bà Stevens khuyến cáo những ai cho rằng mình đã được cấp một khoản vay không phù hợp nên khiếu nại trực tiếp với bên cho vay ngay từ đầu.

Nguồn: Stuff