Quế Vân sau 10 năm chờ lời xin lỗi: "Em tha thứ cho anh"

Quế Vân mới đây chia sẻ về một câu chuyện trong quá khứ, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù không nhắc tên người liên quan, nữ ca sĩ cho biết cô từng chờ một lời xin lỗi trong suốt 10 năm.

Quế Vân viết: “Mười năm trước, em đã từng chờ một lời xin lỗi từ anh”. Theo cô, sự chờ đợi này không nhằm trách móc hay đòi hỏi bất cứ điều gì, mà chỉ mong một ngày người ấy hiểu được những tổn thương cô từng trải qua và nói một câu “anh xin lỗi”.

Những ngày gần đây, khi câu chuyện giữa hai người được nhắc lại, Quế Vân cho biết cô đã nghe được lời xin lỗi mà mình từng chờ đợi. Người này không trực tiếp gọi tên cô nhưng chia sẻ: “Anh muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người mà anh đã từng làm tổn thương”.

Quế Vân cho rằng cô hiểu thông điệp này và viết: “Em đã chờ câu xin lỗi này mười năm. Và hôm nay, em nhận lời. Em tha thứ cho anh”. Theo Quế Vân, 10 năm là khoảng thời gian đủ dài để mỗi người có những thay đổi. Cô cho biết người của hiện tại đã khác so với người của thời điểm xảy ra câu chuyện, đồng thời bản thân cô cũng không còn là Quế Vân của 10 năm trước.

Quế Vân quyết định tha thứ cho người đó sau 10 năm.

Nữ ca sĩ quyết định để những chuyện đã qua lại với quá khứ và không tiếp tục trách móc. Cô cũng gửi lời chúc người cũ hạnh phúc bên gia đình, bình an trong cuộc sống và thuận lợi trong công việc. “Có những câu chuyện không cần một cái kết thật đẹp, chỉ cần đến một ngày mình có thể nhìn lại và nói: Ừ chuyện ấy đã qua rồi! Vậy là đủ!”, Quế Vân viết.

Chia sẻ của Quế Vân nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc tha thứ giúp khép lại những tổn thương trong quá khứ. Có ý kiến viết: “Tha thứ cho một người cũng là tha thứ cho chính mình”.

Quế Vân từng hoạt động trong showbiz, thân thiết với nhiều nghệ sĩ. (Ảnh: FBNV)

Quế Vân sinh năm 1981 tại Bắc Giang. Cô từng hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, người mẫu và đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế giới năm 2013. Trong âm nhạc, cô được biết đến qua ca khúc Đừng xa em nhé. Năm 2023, Quế Vân bán hết tài sản ở Hà Nội, đưa hai con về Bắc Ninh sinh sống.