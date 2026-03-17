Que thử rụng trứng OvumB - bí quyết canh trứng khoa học tại nhà

Que th ử r ụ ng tr ứ ng OvumB: đ ị nh lư ợ ng mang tính thay đ ổ i

Que thử rụng trứng thông thường chỉ cho biết định tính "Có" hoặc "Không" khả năng rụng trứng dựa trên ngưỡng LH cố định (thường là 25 mIU/mL). Đây là cách tiếp cận đơn giản nhưng thiếu thông tin về thời điểm rụng trứng lý tưởng để tối ưu khả năng thụ thai.

Nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (1992) cho thấy rụng trứng xảy ra trung bình 1,9 ngày sau khi LH trong nước tiểu đạt đỉnh với biên độ dao động đáng kể giữa các trường hợp. Điều này có nghĩa rằng, khi phụ nữ biết đỉnh LH đến chính xác đến đâu càng làm tăng cơ hội canh trứng thành công.

Que th ử r ụ ng tr ứ ng OvumB là thiết bị đo định lượng nồng độ hormone LH (luteinizing hormone) trong nước tiểu theo thang 0–100 mIU/mL và được CE cấp phép tiêu chuẩn phân phối ra thị trường. Tổng hợp trên PubMed (1990) về cơ chế đo định lượng LH theo thang 0–100 mIU/mL cho thấy một số que thử bán định lượng có độ chính xác đến 88%. Việc sử dụng que bán định lượng không chỉ giúp tăng độ chính xác mà còn là giải pháp giúp các cặp đôi trẻ nâng cao hiệu quả canh trứng tại nhà với chi phí hợp lý.

Que thử rụng trứng OvumB bán định lượng nâng cao khả năng dự đoán trứng rụng

Gi ả m đánh giá ch ủ quan kh ả năng r ụ ng tr ứ ng b ằ ng ứ ng d ụ ng OvumB

Ứng dụng OvumB được tích hợp dành riêng cho que thử OvumB, hỗ trợ phân tích kết quả tự động, cho phép xác định 3 mức cơ hội thụ thai "Thấp", "Cao" và "Đạt Đỉnh". Từ đó, cặp đôi có thể chủ động hơn trong việc lên kế hoạch chọn thời điểm thụ thai tự nhiên lý tưởng nhất.

Một nghiên cứu được đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (2018) theo dõi 143 phụ nữ cho thấy ngày rụng trứng thực tế dao động rất lớn, ngay cả ở phụ nữ có chu kỳ đều. Vì vậy, các ứng dụng thông thường chỉ dựa trên lịch chu kỳ cố định có độ chính xác dự đoán ngày rụng trứng không quá 21%.

Ứng dụng OvumB không dự đoán thời điểm rụng trứng dựa trên lịch, thay vào đó được tích hợp công nghệ phân tích que thử theo thuật toán xử lý hình ảnh để đo cường độ vạch. Dựa trên bảng màu tương ứng với thang giá trị que thử, ứng dụng OvumB tự động quy đổi ra con số LH thực tế để phản ánh sự thay đổi hormone một cách chính xác. Kết quả được ứng dụng hiển thị bằng số liệu kèm biểu đồ trực quan, giúp người dùng nắm bắt được xu hướng thay đổi hormone LH, từ đó dễ xác định thời điểm rụng trứng sát sao hơn.

Ứng dụng OvumB tự động lưu trữ kết quả kiểm tra bằng số liệu và biểu đồ theo dõi chi tiết

Các số liệu về lịch sử kiểm tra cũng được ứng dụng tự động lưu trữ, trở thành nguồn dữ liệu quan trọng cho các thuật toán phân tích và nắm bắt sự thay đổi chu kỳ rụng trứng cho phụ nữ ở từng giai đoạn. Việc thu thập và phân tích dữ liệu thực tế giúp OvumB nâng cao tính khách quan và khả năng dự đoán chính xác hơn cho phụ nữ trong một số trường hợp cụ thể.

Que thử rụng trứng OvumB bán định lượng được xem là một công cụ hỗ trợ có giá trị, chi phí hợp lý và dễ dàng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản theo dõi sức khỏe. Từ đó, chị em có thể phối hợp lên kế hoạch cùng bạn đời theo chỉ dẫn của bác sĩ sản khoa trong việc hỗ trợ mang thai tự nhiên tại nhà khoa học, hiệu quả.

Công ty TNHH Công nghệ Y tế TMSC Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Ngõ 40, Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội