"Quầy buffet rau" của Dự án Bữa ăn học đường – góc nhỏ nuôi lớn thói quen lành mạnh

Thêm màu sắc trong khẩu phần ăn hàng ngày

Ngoài ngân hàng thực đơn hơn 360 món ăn từ Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, với mong muốn giúp các em ăn nhiều rau hơn, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển thêm các thực đơn rau phù hợp nhu cầu dinh dưỡng của lứa tuổi tiểu học. Không dừng lại ở việc hướng dẫn cách chế biến rau ngon miệng cho nhà trường, Công ty còn chia sẻ thực đơn đến phụ huynh để duy trì thói quen ăn rau ngay cả khi trẻ ở nhà.

Các em học sinh hào hứng với bữa trưa ‘màu sắc’ hơn nhờ mô hình "Quầy buffet rau".

Mô hình đang được lan tỏa đến nhiều tỉnh thành như Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long…

Hành trình bền bỉ vì một thế hệ khỏe mạnh và hạnh phúc

Đằng sau những suất cơm bán trú cân bằng dinh dưỡng là hành trình bền bỉ của Dự án Bữa ăn học đường, do Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia triển khai từ năm 2017.

Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng của Dự án với hơn 360 món ăn theo khẩu vị 3 miền Bắc, Trung và Nam giúp nhà trường đa dạng thực đơn cho học sinh mà vẫn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho từng độ tuổi tiểu học.

Hơn 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ Dự án Bữa ăn học đường mỗi năm.

Bên cạnh đó, Chương trình giáo dục "Ba phút thay đổi nhận thức" của Dự án đưa kiến thức về thực phẩm, dinh dưỡng vào các video ngắn, áp phích để trước mỗi giờ ăn trưa học sinh vừa được tìm hiểu về các thực phẩm có trong bữa ăn, vừa được học thêm từ vựng tiếng Anh phong phú.

Dự án cũng giới thiệu Mô hình "Bếp ăn mẫu bán trú" theo tiêu chuẩn Nhật Bản giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời giúp nhà trường tiết kiệm thời gian và nhân lực trong vận hành tổ chức bán trú.

Đến nay, Dự án đã lan tỏa đến hơn 4.400 trường tiểu học với hơn 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi mỗi năm. Từ cuối năm 2023, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo các địa phương cùng các trường tiểu học và đơn vị cung cấp suất ăn, Dự án đã được mở rộng đến các trường không có bếp ăn bán trú đang sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn. Đây là bước tiến giúp ngày càng nhiều học sinh tiểu học trên cả nước được tiếp cận bữa ăn bán trú chất lượng.

Dự án Bữa ăn học đường được triển khai cho các đơn vị cung cấp suất ăn từ cuối năm 2023.

Dự án Bữa ăn học đường không chỉ mang lại những khay cơm dinh dưỡng, mà còn gửi gắm một thông điệp lớn: gieo mầm sức khỏe, tri thức và thói quen sống tích cực cho thế hệ tương lai. Đây cũng là một trong các sáng kiến giá trị mà Ajinomoto Việt Nam đang thực hiện, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")."



