Dù bệnh viện khẳng định cái chết không liên quan đến vụ tai nạn, sự việc vẫn làm dấy lên làn sóng tranh cãi về mức độ an toàn của các cơ sở y tế công tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Bệnh viện khẳng định nguyên nhân tử vong không liên quan đến chiếc quạt

Tối 19/7, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Guru Teg Bahadur (GTB) - một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất ở thủ đô New Delhi bất ngờ xảy ra sự cố nghiêm trọng khi một chiếc quạt trần rơi khỏi vị trí lắp đặt.

Theo cảnh sát, khoảng 21h30, chiếc quạt tại phòng Cấp cứu số 27 bất ngờ bung khỏi trần nhà và rơi trúng giường bệnh của ông Mohammad Akbar (42 tuổi), người đang điều trị tại đây. Một nữ điều dưỡng đứng gần bệnh nhân cũng bị thương trong lúc hỗ trợ chăm sóc.

Tiếng động lớn khiến cả khu cấp cứu hỗn loạn. Các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu người bị nạn và chuyển bệnh nhân sang khu vực an toàn.

Hiện trường vụ việc.

Đến khoảng 0h16 ngày hôm sau, ông Akbar được xác nhận đã tử vong.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông Ấn Độ, kéo theo nhiều nghi vấn về việc liệu cú va đập từ chiếc quạt có góp phần dẫn đến cái chết của bệnh nhân hay không.

Trong thông báo sau đó, Bệnh viện GTB xác nhận sự cố quạt trần rơi thực sự đã xảy ra nhưng bác bỏ nhận định rằng đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong.

Theo hồ sơ bệnh án, ông Akbar nhập viện từ ngày 18/7 trong tình trạng nguy kịch với nhiều bệnh lý nghiêm trọng như tăng huyết áp, viêm não - màng não và viêm phổi do hít sặc. Giấy chứng tử cũng ghi nhận nguyên nhân tử vong là diễn tiến của các bệnh lý nền.

Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân không chấp nhận lời giải thích này. Họ cho rằng việc một thiết bị nặng như quạt trần có thể rơi ngay trong phòng cấp cứu là dấu hiệu cho thấy công tác bảo trì cơ sở vật chất đã bị xem nhẹ. Gia đình yêu cầu cơ quan chức năng điều tra độc lập để xác định trách nhiệm nếu có sai phạm.

Bệnh viện nói không liên quan, cảnh sát vào cuộc điều tra.

Một sự cố làm lộ rõ bài toán cũ của hệ thống bệnh viện công

Vụ việc không chỉ xoay quanh nguyên nhân tử vong của một bệnh nhân mà còn một lần nữa làm dấy lên những tranh luận kéo dài về chất lượng hạ tầng tại các bệnh viện công ở Ấn Độ.

Là quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân, Ấn Độ sở hữu mạng lưới bệnh viện công rất lớn nhưng nhiều cơ sở được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, trong khi lượng bệnh nhân tăng nhanh qua từng năm. Tình trạng quá tải khiến việc bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất thường không theo kịp nhu cầu thực tế.

Nhiều bệnh viện lớn tại New Delhi, Mumbai hay Kolkata thường xuyên tiếp nhận lượng bệnh nhân vượt quá công suất thiết kế. Không hiếm cảnh nhiều người phải nằm ghép giường hoặc điều trị ở hành lang trong những thời điểm cao điểm.

Truyền thông Ấn Độ cũng nhiều lần phản ánh các sự cố liên quan đến cơ sở hạ tầng bệnh viện.

Trong những năm gần đây, truyền thông Ấn Độ cũng nhiều lần phản ánh các sự cố liên quan đến cơ sở hạ tầng bệnh viện như trần nhà sập, hệ thống điều hòa hỏng giữa mùa hè, nước mưa tràn vào phòng bệnh, thang máy trục trặc hay các vụ cháy do chập điện. Dù không phải lúc nào cũng gây thương vong, những sự cố này liên tục đặt ra câu hỏi về công tác bảo trì tại các cơ sở y tế công lập.

Với vụ quạt trần rơi tại Bệnh viện GTB, cảnh sát đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân khiến thiết bị bị bung khỏi trần nhà, đồng thời xem xét liệu có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo dưỡng hay không.

Trong khi kết luận cuối cùng vẫn đang được chờ đợi, vụ việc đã trở thành lời cảnh báo về một vấn đề lớn hơn: ngoài đội ngũ bác sĩ và thuốc men, sự an toàn của cơ sở vật chất cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người bệnh.

Nguồn: The Indian Express, Hindustan Times