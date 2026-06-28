Quạt đối lưu Acerpure COZY - Lựa chọn đáng đầu tư cho không gian hiện đại

Nắng nóng kéo dài, nhu cầu làm mát ngày càng cấp thiết

Mùa hè năm nay tiếp tục ghi nhận những diễn biến thời tiết cực đoan trên nhiều khu vực của Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng vẫn đang duy trì tại khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 35–38°C, nhiều nơi trên 39°C, thậm chí xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong khung giờ từ trưa đến chiều.

Không chỉ nền nhiệt tăng cao, độ ẩm thay đổi thất thường khiến cảm giác oi bức trở nên khó chịu hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng giấc ngủ và hiệu quả làm việc.

Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng kéo dài, việc lựa chọn một thiết bị làm mát phù hợp không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tối ưu chi phí điện năng.

Vì sao quạt đối lưu được nhiều gia đình lựa chọn?

Khác với quạt truyền thống chỉ tạo luồng gió trực tiếp, quạt đối lưu hoạt động theo nguyên lý luân chuyển không khí trong toàn bộ căn phòng. Luồng gió được đưa đi xa và phân bổ đều, giúp giảm cảm giác bí bách, đồng thời hỗ trợ cân bằng nhiệt độ giữa các khu vực trong không gian.

Đây cũng là lý do quạt đối lưu ngày càng được nhiều gia đình sử dụng kết hợp với điều hòa. Khi không khí lạnh được phân phối nhanh và đồng đều hơn, điều hòa không cần hoạt động liên tục ở công suất cao để làm mát toàn bộ căn phòng, từ đó giúp tiết kiệm điện và mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

Acerpure COZY – Quạt đối lưu mang đến không gian mát mẻ toàn diện

Là sản phẩm được phát triển nhằm nâng cao chất lượng không khí trong không gian sống, quạt đối lưu Acerpure COZY không đơn thuần chỉ tạo gió mà còn giúp tối ưu quá trình lưu thông không khí.

Nhờ thiết kế cánh quạt và động cơ được tối ưu, Acerpure COZY tạo ra luồng gió mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái, đưa không khí lan tỏa đến nhiều vị trí trong phòng thay vì chỉ tập trung ở khu vực phía trước. Điều này giúp căn phòng luôn duy trì cảm giác thông thoáng và dễ chịu, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao.

Phù hợp cho mọi không gian sống

Hỗ trợ điều hòa làm lạnh nhanh hơn, tiết kiệm điện hiệu quả

Một trong những ưu điểm nổi bật của quạt đối lưu Acerpure COZY là khả năng kết hợp hiệu quả với điều hòa.

Thay vì để luồng khí lạnh chỉ tập trung quanh dàn lạnh, quạt đối lưu giúp phân phối không khí mát đều khắp căn phòng. Nhờ đó, người dùng cảm nhận được hơi mát nhanh hơn, giảm thời gian vận hành ở công suất cao của điều hòa và góp phần tiết kiệm điện năng trong suốt mùa hè.

Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp với các gia đình sử dụng điều hòa nhiều giờ mỗi ngày hoặc những không gian có diện tích lớn.

Điều chỉnh đa dạng chế độ

Góc quay rộng, lưu thông không khí hiệu quả

Điểm khác biệt của quạt đối lưu Acerpure COZY còn nằm ở khả năng đưa gió đi xa đến 25m kết hợp góc quay linh hoạt 30/60/90 độ.

Nhờ khả năng lưu thông không khí hiệu quả, sản phẩm giúp giảm tình trạng chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực trong phòng, đồng thời mang lại cảm giác thoáng mát đồng đều cho phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc.

Thiết kế hiện đại, vận hành êm ái

Không chỉ chú trọng hiệu năng, Acerpure COZY còn sở hữu thiết kế hiện đại, tinh giản và dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất.

Sản phẩm vận hành với độ ồn thấp chỉ từ 33dB, phù hợp khi nghỉ ngơi, học tập hoặc làm việc. Người dùng cũng có thể linh hoạt lựa chọn nhiều mức gió khác nhau để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong từng thời điểm.

Ngay tại thời điểm nắng nóng, chi phí sử dụng điện cho nhu cầu làm mát trong gia đình gia tăng. Acerpure COZY được trang bị động cơ DC-Inverter tiết kiệm năng lượng, mang lại hiệu quả đối lưu không khí với chi phí điện hợp lý.

Acerpure COZY với khả năng điều khiển quạt từ xa



