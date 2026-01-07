Mới đây, kình ngư Nguyễn Quang Thuấn đã nhận quyết định thăng quân hàm trung úy quân nhân chuyên nghiệp sau thành tích đáng nể cho thể thao Việt Nam và đoàn thể thao quân đội.

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn được thăng hàm quân nhân chuyên nghiệp (Ảnh: NVCC)

Quang Thuấn có một năm 2025 thi đấu rực sáng cả ở trong nước và quốc tế (Ảnh: NVCC)

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Nguyễn Quang Thuấn. Kình ngư trẻ của quân đội đã có một năm bùng nổ, chính thức bước lên đỉnh cao khu vực.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong năm 2025 của Nguyễn Quang Thuấn chính là màn trình diễn tại kỳ SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 12. Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, vốn là nội dung khắc nghiệt nhất của môn bơi, Quang Thuấn đã giành HCV thông số 4 phút 19 giây 98. Ngoài tấm HCV lịch sử, Quang Thuấn còn đóng góp thêm 2 HCĐ ở SEA Games 33.

Quang Thuấn giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: HĐ)

Tại các giải đấu trong nước, Nguyễn Quang Thuấn không có đối thủ. Tại Giải bơi Vận động viên xuất sắc quốc gia 2025, anh không chỉ gặt hái "cơn mưa" HCV cho đoàn Quân đội mà còn xứng đáng nhận danh hiệu Vận động viên nam xuất sắc nhất giải.

Trước đó, cựu kình ngư Ánh Viên - chị gái của Quang Thuấn cũng đã xuất sắc mang về hàng loạt thành tích cho thể thao Việt Nam. Năm 2023, Ánh Viên đã được thăng quân hàm lên trung tá quân nhân chuyên nghiệp khi mới 27 tuổi. Và giờ đây em trai Quang Thuấn ở tuổi 19 đang tiếp bước sự nghiệp rực rỡ của chị gái.

