Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24C, nguy cơ mất an toàn giao thông

Mưa lớn kéo dài, nước lũ trên sông dâng cao khiến Quốc lộ 24C, đoạn qua xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tại thôn Sông Trường, một đoạn taluy âm bị sạt lở với chiều dài gần 30m, phạm vi sạt lở ăn sâu, áp sát lề đường. Một số vị trí chân thanh chắn bị khoét rỗng, khiến mặt đường có nguy cơ sụt lún, đe dọa an toàn giao thông.

Ở vị trí khác, tường chắn bê tông tại taluy dương xuất hiện vết nứt ngang dài khoảng 10m. Một phần thân tường bị vỡ, trong khi đất đá phía trên vẫn tiếp tục trượt xuống.

Theo ghi nhận, đợt mưa lớn từ thứ Ba đến thứ Năm tuần trước đã gây sạt lở tại hơn 100 vị trí taluy dương và taluy âm trên tuyến đường.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ sạt lở để sớm đề xuất giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn công trình và giao thông trên tuyến.