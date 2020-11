Quảng Nam: Đóng kín cửa đốt than sưởi ấm, cả gia đình nhập viện

5 người ngộ độc do khí than (Ảnh minh họa)

Chiều 6/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu 5 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc khí than (CO).

Theo đó, khoảng 6h15 cùng ngày, chị T.T.T. (19 tuổi, trú huyện Núi Thành) và 4 người thân ở cùng một nhà nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và khó thở.

Trong 5 trường hợp nhập viện, có một trẻ sơ sinh 23 ngày tuổi là con của chị T. có dấu hiệu tím tái.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ đã nhanh chóng cho các bệnh nhân thở ôxy liều cao, đồng thời theo dõi sát sao diễn tiến sức khỏe của 5 trường hợp. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Người nhà cho hay, chị T. vừa mới sinh, do trời trở lạnh nên đóng kín cửa phòng đốt than sưởi ấm thì dẫn đến tình trạng trên. May mắn được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.