Quang Hùng MasterD, RHYDER, Pháp Kiều hội ngộ cùng HIEUTHUHAI tại OSUNFEST 2026

Nối tiếp những cái tên đầu tiên được xác nhận như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, ban tổ chức OSUNFEST 2026 tiếp tục tung ra ba mảnh ghép cuối cùng: Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều. Sự hội tụ của 8 nghệ sĩ đại diện cho những màu sắc âm nhạc đa dạng đã phác họa nên diện mạo hoàn chỉnh cho đêm diễn vào ngày 6/6 tới đây tại TP.HCM.

Sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều được kỳ vọng sẽ mở rộng dải màu âm nhạc cho chương trình. Nếu Quang Hùng MasterD sở hữu loạt ca khúc có độ lan tỏa mạnh mẽ, thì RHYDER đại diện cho tinh thần rap/hip-hop đương đại. Trong khi đó, Pháp Kiều mang đến một cá tính âm nhạc riêng biệt, tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể đêm diễn.

Việc quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ cũng đặt ra nhiều kỳ vọng về các tiết mục kết hợp. Từ cặp thầy trò SOOBIN - UPRIZE, màn hội ngộ giữa HIEUTHUHAI - Pháp Kiều, cho đến những dấu ấn từ Chi Pu và Phùng Khánh Linh, khán giả đang chờ đợi những bản phối mới lạ trên sân khấu. Đêm nhạc hướng đến việc tạo ra một dòng chảy âm nhạc liên tục, nơi các nghệ sĩ đã có tên tuổi và những gương mặt trẻ đang bứt phá cùng nhau giao thoa.

Về mặt sản xuất, OSUNFEST 2026 không đi theo mô-típ của một concert truyền thống mà chú trọng vào không gian trải nghiệm xuyên suốt. Sân khấu được thiết kế chuyển động đa chiều với hệ thống bàn nâng linh hoạt, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng và laser. Các yếu tố này được tính toán tích hợp nhằm dẫn dắt nhịp điệu trình diễn và kết nối trực tiếp với cảm xúc khán giả.

Ngay khi toàn bộ line-up được công bố, cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng bước vào đợt săn vé. Theo ban tổ chức, vé OSUNFEST 2026 sẽ được phân phối qua hệ thống Ticketbox. Ngày 8/5 sẽ là đợt pre-sale (mở bán sớm) với số lượng giới hạn, bao gồm cả khu vực OZONE chỉ có 320 vé. Từ ngày 9 đến 10/5, cổng bán vé sẽ chính thức mở rộng rãi cho toàn bộ công chúng. Với sức hút từ dàn nghệ sĩ hiện tại, nhiều dự đoán cho rằng các hạng vé ở vị trí trung tâm sẽ nhanh chóng được tiêu thụ.

Đại nhạc hội OSUNFEST 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 06/06/2026 tại Vạn Phúc City (TP.HCM).