Quang Hải - Nhật Lê bị fans chỉ ra loạt bằng chứng tái hợp chưa lâu lại "toang" thêm lần nữa

Kể từ khi mang danh xưng "bạn gái Quang Hải", nhất cử nhất động của Nhật Lê luôn là tâm điểm của người hâm mộ trái bóng tròn cũng như truyền thông. Đặc biệt, sau nửa năm chia tay rồi tái hợp, nữ sinh xứ Quảng lại tiếp tục chiếm sóng mọi nơi.

Đúng là khi nối lại tình xưa cùng Quang Hải, nhất cử nhất động của Nhật Lê đều bị đưa vào "tầm ngắm".

Thế nhưng, thông tin tái hợp chưa được bao lâu, vài ngày trở lại đây, cặp đôi lại bị đồn đoán đã "toang" thêm lần nữa.

Dân mạng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của cả 2 khi thường xuyên thấy Nhật Lê đăng status tâm trạng. Nữ sinh xứ Quảng buồn bã: "Hãy tự làm bản thân hạnh phúc. Và đừng chờ đợi ai làm điều đó cho bạn".

Động thái nhanh chóng nhận về rất nhiều quan tâm. Ngoài gật gù status quá đúng, một vài người nghi ngại phải chăng chuyện tình đôi trẻ lại có vấn đề. Trước sự tò mò của dư luận, người trong cuộc chọn cách im lặng.

Các "thánh soi" chỉ ra chuyện tình cũ của Nhật Lê - Harry Hưng bất ngờ vào "thả tim" bài đăng này

Các "thánh soi" còn chỉ ra chuyện tình cũ của Nhật Lê - Harry Hưng bất ngờ vào "thả tim" bài đăng nói trên. Về phần Quang Hải, anh không có bất cứ động thái nào dù trước đó mỗi lần bạn gái đăng tải hình ảnh, anh đều vào tương tác nhiệt tình.



Nhật Lê từng hẹn hò người mới trước khi quay lại với Quang Hải.

Trong một tình huống khác khi mới đây Nhật Lê đã chia sẻ hình ảnh về một mâm cơm trên story Instagram. Tuy nhiên, dân mạng lại phát hiện ra bộ bát đĩa đựng đồ ăn trong hình ảnh Nhật Lê đăng tải giống hệt với đồ đạc nhà Harry Hưng.

Sự trùng hợp này khiến Nhật Lê bị cho là "vẫn giữ liên lạc" với người cũ. Nhưng dân tình cũng không loại trừ khả năng chỉ là đồ dùng giống nhau, hoặc cũng có thể nữ sinh Quảng Nam lấy ảnh cũ ra đăng lại mà thôi.

Đặc biệt là đã nhiều ngày liên tiếp, người theo dõi phát hiện Quang Hải không thả tim bài viết Nhật Lê.

Quang Hải đã không còn thả tim hay tương tác với Nhật Lê liên tiếp trong nhiều ngày

Dưới bình luận bài viết, mọi người không ngừng bàn tán về mối quan hệ của cặp đôi. Không chỉ ngừng like ảnh, dân tình còn phát hiện Quang Hải đã lẳng lặng bỏ like tất cả bức ảnh trước đó của Nhật Lê: "Lu ơi, sao anh Hải bỏ like hình Lu trên Facebook vậy?".

Mặc dù không tương tác qua lại với Nhật Lê thường xuyên như trước nữa, song, mới đây Quang Hải lại bị "soi" chăm chỉ tương tác qua lại với một cô gái khác.

Quang Hải tích cực thả tim, tương tác với 1 cô gái khác.

Trước những động thái này, nhiều ý kiến bày tỏ nỗi lo là Nhật Lê và Quang Hải lại chia tay sau khi yêu lại từ đầu chưa được bao lâu.

Mặc fans đứng ngồi không yên về chuyện tình cảm "lúc thăng lúc trầm" của cặp đôi Quang Hải - Nhật Lê, nhưng người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.