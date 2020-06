"Quân vương bất diệt" tập 14: Kim Go Eun đau khổ vì Lee Min Ho bị mắc kẹt ở quá khứ, rating phim tiếp tục giảm vì quá khó hiểu

Tập 14 Quân vương bất diệt khiến người xem không khỏi "rối não" bởi các mốc thời gian mà biên kịch Kim Eun Sook cài cắm. Mở đầu tập phim là phân cảnh Lee Gon (Lee Min Ho) bị nữ tội phạm Luna - song trùng của Tae Eul (Kim Go Eun) lừa uống thuốc mê nhằm hãm hại. Thật may, anh chàng cận vệ Jo Young (Do Hwan) đã trở về kịp lúc để cứu Lee Gon và đưa đến bệnh viện.

Ngay sau khi tỉnh dậy, Lee Gon liền xuyên tường để trở về quá khứ cứu "phiên bản nhí" của mình cùng lúc với nghịch tặc Lee Rim (Lee Jung Jin). Thế nhưng, Lee Lim không ngờ rằng lần trở lại này, chính ông trong quá khứ đã giết mất bản thể từ tương lai trở về.

Lee Gon và Lee Rim đồng loạt trở về quá khứ.

Lee Rim gặp lại bản thể trong quá khứ và bị giết.

Sau khi giải cứu được bản thể trong quá khứ, Lee Gon bất ngờ bị mắc kẹt tại chiều không gian cũ và không thể quay về với hiện tại. Không những thế, vì quá khứ thay đổi nên cây sáo Vạn Ba Tức Địch mà Lee Gon và Lee Rim sử dụng trong tương lai cũng biến mất.

Lee Gon trở về quá khứ để giải cứu "phiên bản nhí" của mình nhưng bị mắc kẹt và không thể quay trở lại.

Trong lúc mắc kẹt, Lee Gon vô tình gặp được Tae Eul lúc 5 tuổi, cũng nhờ điều này mà kí ức mới của Tae Eul ở hiện tại được ghi nhận thêm hình ảnh của anh. Chính lúc này, cô đau khổ nhận ra người mình yêu đang thực sự mắc kẹt trong quá khứ và chưa thể trở về.

Lee Gon - Tae Eul đau khổ khi không thể gặp lại nhau.

Trong những diễn biến cuối cùng của tập phim, Tae Eul bất ngờ bị phiên bản song trùng của mình là Luna gài bẫy và hãm hại. Liệu rằng, Lee Gon sẽ sớm trở lại để giải cứu Tae Eul?

Theo Neisel Korea, tập 14 Quân vương bất diệt tiếp tục tụt dốc khi rating chỉ còn 6.1%. Đón xem Quân vương bất diệt phát sóng vào 20g00 (giờ Việt Nam) thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.