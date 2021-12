Quán thịt cầy vắng khách sau khi Hội An "nói không với thịt chó"

Ngày 11/12, sau khi UBND TP Hội An ký cam kết loại bỏ tiêu thụ thịt chó, mèo trên địa bàn, chúng tôi ghi nhận nhiều người dân rất hào hứng với chủ trương này và cho rằng tình trạng trộm, cắp chó mèo sẽ được giảm thiểu.

Ông Đinh Văn Phước (57 tuổi, phường Minh An, TP Hội An) cho biết trước đây ông có ăn thịt chó nhưng khoảng 10 năm nay đã bỏ hẳn.

"Khi biết tin thành phố khuyến khích ngừng tiêu thụ thịt chó, mèo, đa số bà con đều hưởng ứng vì rất nhân đạo. Hy vọng việc làm này sẽ giúp số lượng chó mèo bị giết thịt giảm đi, nạn trộm chó cũng vì thế mà không còn" – ông Phước nói.

Ông Trần Chinh (xã Cẩm Thanh, TP Hội An) chia sẻ rằng gia đình ông từng rất đau lòng khi chú chó cưng không may bị kẻ trộm đánh bả.

"Thành phố khuyến khích việc chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo, tôi và gia đình rất ủng hộ. Những người ăn thịt chó, mèo có thể đã quen và xem đó là bình thường nhưng với những người nuôi chó như người trong nhà như gia đình tôi thì việc đó rất đáng lên án" – ông Chinh nói.

Quán thịt cầy ở Hội An vắng khách sau khi Hội An cam kết không tiêu thụ thịt chó mèo

Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 11/12, các quán thịt cầy ở TP Hội An có rất ít khách đến ghé ăn. Một chủ quán cho rằng dù Hội An chưa cấm bán thị chó, mèo nhưng sau khi báo chí đăng tải thông tin địa phương này nói không với thịt chó, khách đến quán rất ít.



Chủ quán này dự báo quán thịt cầy của ông sẽ ngày càng ế khách và mong muốn chính quyền có giải pháp giúp đỡ các quán chuyển đổi kinh doanh…

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết Hội An không có lệnh cấm buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo mà sẽ tiến hành vận động, tuyên truyền đến người dân để họ từ bỏ thói quen ăn thịt chó mèo.

Rất nhiều gia đình ở Hội An nuôi chó và xem đây là thú cưng của gia đình

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-12, UBND TP Hội An và FOUR PAWS (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) đã ký cam kết về việc loại bỏ sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn Hội An.