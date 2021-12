Thành phố đầu tiên của Việt Nam nói không với thịt chó, thịt mèo

Sáng 10/12, tại TP. Hội An đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác cam kết không tiêu thụ thịt chó, mèo giữa UBND TP.Hội An với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu - FOUR PAWS.

Theo thỏa thuận ký kết, cam kết này sẽ có hiệu lực từ cuối năm 2021 và kéo dài trong hai năm.





Việc ký thỏa thuận giữa TP.Hội An và tổ chức Four Paws nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn bệnh dịch bùng phát.

Với việc ký cam kết này, Hội An là thành phố đầu tiên của Việt Nam có thỏa thuận nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo.

Theo số liệu thống kê của FOUR PAWS thực hiện thông qua các cuộc khảo sát tại Việt Nam, chỉ có khoảng 6,3% người dân tiêu thụ thịt chó trong khi có đến 88% công chúng ủng hộ Chính phủ ban hành lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo

Đại diện phụ trách Vật nuôi của FOUR PAWS cũng cho biết thêm, mỗi năm Việt Nam có hơn năm triệu cá thể chó và một triệu cá thể mèo bị buôn bán và giết để lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng.

Về phía chính quyền TP Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hội An khẳng định, phúc lợi động vật là yếu tố quan trọng đối với cả khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt khi các vật nuôi, thú cưng đang ngày càng được coi là thành viên trong gia đình ở Việt Nam.



“Là một thành phố du lịch nổi tiếng, Hội An mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật thông qua việc xóa sổ bệnh dại, loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo và đưa thành phố trở thành điểm đến du lịch hàng đầu”, ông Hùng nói.