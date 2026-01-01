Dịp cuối năm vừa qua, Phương Mỹ Chi đăng tải bản recap hành trình 2025 như một cách nhìn lại chặng đường nhiều biến chuyển nhất kể từ khi cô bước chân vào showbiz. Phương Mỹ Chi tham gia hơn 200 sự kiện và show diễn trong năm, hợp tác cùng hơn 50 nhãn hàng, lọt top những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội 2025 theo các thống kê chuyên môn.

Phương Mỹ Chi khoe năm 2025 đại thắng (ảnh: FBNV)

Loạt sản phẩm âm nhạc phát hành trong năm cũng ghi nhận những thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng. Ca khúc Bóng Phù Hoa đạt Top 1 YouTube Music Trending, đồng thời giữ vị trí số 1 trên nhiều bảng xếp hạng streaming trong nước. Ếch Ngồi Đáy Giếng tiếp tục nối dài chuỗi thành tích là tiết mục nhiều view nhất của Em Xinh Say Hi (hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube). Không dừng lại ở đó, tổng cộng 13 ca khúc của Phương Mỹ Chi lọt Top Trending YouTube trong năm, phản ánh sức bền hiếm có của một nghệ sĩ trẻ hoạt động liên tục nhưng vẫn giữ được độ quan tâm cao từ khán giả.

Từ hình ảnh “cô bé dân ca”, Phương Mỹ Chi trong năm 2025 đã vươn mình thành một nghệ sĩ Gen Z tiêu biểu, đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ biết cách kết nối giá trị truyền thống với tinh thần đương đại. Thành công của cô không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ nhất thời, mà được tạo nên bởi chuỗi hoạt động dày đặc, trải dài từ sân khấu âm nhạc, truyền hình thực tế đến các sự kiện văn hóa - xã hội cấp quốc gia.

Ở Đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025), Phương Mỹ Chi kết hợp cùng Double2T trong ca khúc Mùa xuân trên TP. Hồ Chí Minh

Dấu ấn đặc biệt nhất trong năm qua là việc Phương Mỹ Chi hai lần được lựa chọn biểu diễn tại các Đại lễ Quốc gia. Ở Đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025), cô xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, kết hợp cùng Double2T trong ca khúc Mùa xuân trên TP. Hồ Chí Minh. Sân khấu diễu binh, diễu hành cấp quốc gia đã ghi lại hình ảnh một nghệ sĩ trẻ hát về niềm tự hào dân tộc bằng tinh thần hiện đại, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ không chỉ về mặt trình diễn mà còn về biểu tượng thế hệ.

Đến Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/2025), Phương Mỹ Chi tiếp tục vinh dự đứng trên sân khấu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Đến Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/2025), Phương Mỹ Chi tiếp tục vinh dự đứng trên sân khấu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ở tuổi 22, việc hai lần liên tiếp xuất hiện trong những sự kiện trọng đại được xem là đặc ân hiếm hoi, cho thấy sự ghi nhận về hình ảnh, tư cách và sức ảnh hưởng tích cực của cô. Cùng năm nay, Phương Mỹ Chi cũng là nghệ sĩ trẻ duy nhất được mời biểu diễn tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

2025 cũng là năm Phương Mỹ Chi “càn quét” các đấu trường âm nhạc, từ Em Xinh Say Hi

đến Sing! Asia (ảnh: FBNV)

Song song với những sân khấu mang tính biểu tượng, 2025 cũng là năm Phương Mỹ Chi “càn quét” các đấu trường âm nhạc. Việc đăng quang Quán quân Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên giúp cô khẳng định rõ nét năng lực trình diễn toàn diện, từ giọng hát, vũ đạo đến tư duy dàn dựng sân khấu. Trên bình diện quốc tế, đại diện Việt Nam tại Sing! Asia 2025 đã xuất sắc giành vị trí Top 3 chung cuộc, gây ấn tượng mạnh khi đưa cải lương, hò, lý vào cấu trúc âm nhạc hiện đại, tạo nên màu sắc văn hóa Việt khác biệt giữa sân chơi châu Á.

Phương Mỹ Chi không chỉ là nữ quán quân của các cuộc thi, mà còn là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang kể câu chuyện về một Việt Nam hiện đại, tự tin (ảnh: FBNV)

Bên cạnh âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn có bước tiến đáng chú ý ở lĩnh vực điện ảnh khi lần đầu đảm nhận vai chính trong bộ phim Nhà gia tiên, tác phẩm đạt doanh thu hơn 242 tỷ đồng và trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm. Cùng với đó là sự ghi nhận mang tính xã hội như Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, góp phần hoàn thiện bức tranh về một nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Phương Mỹ Chi cho thấy âm nhạc dân tộc không hề cũ kỹ, mà hoàn toàn có thể trở thành chất liệu sống động của đời sống đương đại nếu được kể lại đúng cách (ảnh: FBNV)

Sự tỏa sáng của Phương Mỹ Chi trong năm 2025 không chỉ nằm ở các con số hay danh hiệu. Điều làm nên khác biệt nằm ở sứ mệnh văn hóa mà cô kiên trì theo đuổi. Bằng cách kết hợp folklore với disco, trap hay rap, Phương Mỹ Chi cho thấy âm nhạc dân tộc không hề cũ kỹ, mà hoàn toàn có thể trở thành chất liệu sống động của đời sống đương đại nếu được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại. Khép lại một năm “đại thắng”, Phương Mỹ Chi không chỉ là nữ quán quân của các cuộc thi, mà còn là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang kể câu chuyện về một Việt Nam hiện đại, tự tin hội nhập nhưng vẫn trân trọng gốc rễ văn hóa của mình.