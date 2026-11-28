Một câu hỏi trị giá 10 điểm tưởng chừng không quá hóc búa lại khiến cả bốn nhà leo núi của Đường Lên Đỉnh Olympia không thể tìm ra đáp án. Đặc biệt, nhân vật được nhắc đến trong câu hỏi không phải một nhà khoa học hay nhân vật lịch sử, mà là một cựu Quán quân có biệt danh nghe qua đã thấy tò mò: "ông tổ nghề rửa bát".

Tình huống này xuất hiện trong cuộc thi tuần 2, tháng 1, quý I của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21, phát sóng ngày 4/10/2020. Ở phần thi Về đích, Trần Công Phúc, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (Lâm Đồng), nhận được câu hỏi: "Trong series 'Các nhà vô địch giờ ra sao?' của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 20, nhà cựu vô địch nào có biệt danh vui là 'ông tổ nghề rửa bát'?".

Sau khoảng 10 giây suy nghĩ, Công Phúc đưa ra đáp án Phan Đăng Nhật Minh nhưng không chính xác. Ba thí sinh còn lại cũng không nhấn chuông giành quyền trả lời. Cuối cùng, MC Diệp Chi công bố đáp án là Phan Minh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10.

Câu hỏi tại Đường Lên Đỉnh Olympia khiến 4 thí sinh "bó tay"

Biệt danh "ông tổ nghề rửa bát" bắt nguồn từ đâu?

Phan Minh Đức là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành ngôi vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10 vào năm 2010. Sau cuộc thi, anh sang Australia học tập tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Trong thời gian sinh sống tại đây, Minh Đức từng làm thêm công việc rửa bát và trở thành người giới thiệu công việc này cho nhiều cựu thí sinh Olympia khác.

Một trong những người đầu tiên được Minh Đức giới thiệu công việc là Hồ Ngọc Hân - Quán quân Olympia năm thứ 9. Sau đó, anh tiếp tục kết nối công việc này với một số gương mặt quen thuộc của chương trình như Thân Ngọc Tĩnh, Ngọc Khánh, Hoàng Thế Anh và Văn Viết Đức. Việc nhiều cựu thí sinh cùng được Minh Đức giới thiệu làm công việc rửa bát khiến anh được mọi người gọi vui là "ông tổ nghề rửa bát".

Phan Minh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10

Thời điểm đó, sau khi chương trình phát sóng, câu hỏi về "ông tổ nghề rửa bát" đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng đây là câu hỏi thiên về thông tin bên lề, đòi hỏi người chơi phải theo dõi series về các cựu Quán quân Olympia thay vì vận dụng kiến thức phổ thông hay khả năng suy luận. Vì vậy, việc câu hỏi xuất hiện trong phần thi Về đích với giá trị 10 điểm khiến không ít người xem bất ngờ.

Ở chiều ngược lại, câu hỏi cũng có thể được nhìn nhận như một cách kiểm tra sự quan tâm của thí sinh đối với chính chương trình mà mình đang tham gia. Series Các Nhà Vô Địch Giờ Ra Sao? được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm Olympia, mang đến những câu chuyện về cuộc sống và hành trình sau cuộc thi của các cựu Quán quân.

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