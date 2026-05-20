Nếu là tín đồ của ẩm thực đường phố Hà Nội, nhiều người hẳn đã từng nghe qua cái tên nem chua rán Bà Già ở ngõ Tạm Thương, phố Hàng Bông. Quán ăn vặt nhỏ nằm sâu trong con ngõ phố cổ này từ lâu đã nổi tiếng với những chiếc nem chua rán vàng ruộm, thơm nức cùng thứ nước chấm “gây nghiện” khiến không ít thực khách ăn một lần là nhớ mãi.

Độ phủ sóng của quán thậm chí còn được “đẩy lên một level khác” sau khi ca sĩ Soobin Hoàng Sơn nhiều lần công khai bày tỏ tình yêu với món ăn này. Trong một video hậu trường, nam ca sĩ vừa ăn nem vừa hài hước chia sẻ: “Top 1 favourite đồ ăn vặt của tôi là nem chua rán Bà Già ngõ Tạm Thương. Công tâm mà nói thì nem chua rán ở Hà Nội tôi ăn vẫn là the best quality”.

Anh còn đặc biệt nhấn mạnh kiểu nem không tẩm bột, ăn cùng tương ớt thêm chút quất và dưa chuột tươi giòn mới là “đúng bài”. Thậm chí trước concert, Soobin cũng phải gọi món này về tráng miệng. Trong concert, giọng ca Xin Đừng Lặng Im nhiều lần nhắc tên món ăn này trên sân khấu, khiến fan đùa rằng anh có chấp niệm đặc biệt với nem chua rán.

Sau những màn “PR không công” đầy có tâm của Soobin, nhiều bạn trẻ lập tức rủ nhau đi “fomo” xem món nem này có gì mà khiến hoàng tử ballad mê mẩn đến vậy. Không ít du khách từ miền Nam ra Hà Nội cũng tranh thủ ghé thử. Và phản ứng phổ biến sau khi ăn xong thường là: “Fomo thành công thật!”.

Nằm trong con ngõ Tạm Thương nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng đông đúc, nem chua rán Bà Già là một trong những quán nổi bật nhất giữa hàng chục hàng nem san sát nhau. Quán gắn liền với hình ảnh bàn nhựa đỏ, ghế xếp vỉa hè và mùi dầu chiên thơm lừng lan khắp ngõ nhỏ. Thực đơn không quá cầu kỳ, chủ yếu xoay quanh các món nem chua rán, ăn kèm khoai chiên, phô mai que cùng các loại trà đá, trà quất, nước ngọt. Quán mở cửa từ khoảng 10h đến 23h, khách chủ yếu là học sinh, sinh viên, nhóm bạn trẻ hoặc những ai muốn tìm lại cảm giác ăn vặt rất “Hà Nội”.

Điểm khiến quán giữ được sức hút suốt nhiều năm nằm ở chất lượng nem khá ổn định và công thức nước chấm được nhiều thực khách xem như “linh hồn” của món ăn. Tuy nhiên, vì quá nổi tiếng nên quán gần như luôn trong tình trạng đông khách, không gian khá chật và đôi lúc có những quy định riêng về số lượng món gọi.

Một trong những món được gọi nhiều nhất là nem chua rán không tẩm bột - cũng chính là kiểu nem được Soobin “recommend nhiệt tình”. Nem khá dày dặn, bên trong mềm, bông và xốp. Vì không phủ lớp bột bên ngoài nên hương vị thịt và phần nhân được cảm nhận rõ hơn, ăn cũng đỡ ngấy dầu. Đổi lại, độ giòn sẽ không “rộp rộp” như kiểu nem tẩm bột thường thấy.

Nhân nem là sự kết hợp của thịt heo xay nhuyễn cùng mộc và trứu (tỏi chua), được nêm nếm đậm đà. Khi ăn có thể cảm nhận rõ vị chua nhẹ, vị mặn ngọt hài hòa và mùi thơm đặc trưng rất khó lẫn. Nem ngon nhất khi ăn nóng, chấm cùng tương ớt nhà làm cay nồng. Loại tương này được nhiều người xem là “vũ khí bí mật” của quán bởi mùi ớt đậm, thơm và cay khá rõ, ai không ăn cay giỏi có lẽ nên chấm từ tốn.

Một trong những món được gọi nhiều nhất là nem chua rán không tẩm bột, chấm cùng tương ớt đặc trưng của quán cực hợp.

Ngoài nem truyền thống, quán còn có nem chua nhân phô mai với kích thước khá lớn, phần nhân béo ngậy nhưng không bị quá ngấy hay chua gắt như một số nơi khác. Nem rán tẩm bột cũng là lựa chọn được nhiều người thích vì lớp vỏ chiên giòn rụm, đặc biệt ngon khi vừa mới ra lò.

Một món ăn kèm khá “hao” trên bàn là khoai tây chiên bơ tỏi. Khoai giòn, thơm rõ mùi bơ và tỏi quyện vào nhau. Tuy nhiên nếu chấm quá nhiều Maggi nguyên bản có thể hơi mặn.

Về giá cả, các phần nem dao động khoảng 50.000 - 90.000 đồng cho 10 - 15 chiếc. Phô mai que khoảng 8.000 đồng/cái. Các loại củ đậu, dưa chuột, xoài, ổi có giá khoảng 20.000 đồng. Khoai chiên, khoai lắc phô mai hay khoai bơ tỏi khoảng 50.000 đồng/phần. Đồ uống từ 15.000 - 20.000 đồng với nhiều lựa chọn như trà chanh, trà quất, trà đào, nước sấu hay nước me đá. Với mặt bằng phố cổ Hà Nội, mức giá này được nhiều người đánh giá là khá hợp lý.

Không gian của quán đúng kiểu ăn vặt vỉa hè Hà Nội: đông đúc, náo nhiệt và hơi chật chội. Quán có sức chứa khoảng 50 người nhưng chủ yếu là bàn ghế nhựa trải dài trên vỉa hè, xe cộ đi lại liên tục và mùi dầu chiên luôn “bao phủ”. Không có điều hòa hay không gian riêng tư, nhưng chính sự bình dân ấy lại tạo nên cảm giác rất gần gũi, rất phố cổ. Đây sẽ là nơi hợp với những nhóm bạn thích tụ tập ăn uống nhanh gọn, còn nếu tìm một quán yên tĩnh để ngồi lâu trò chuyện thì có lẽ không phải lựa chọn phù hợp.

Dù vậy, nhiều thực khách vẫn dành lời khen cho thái độ phục vụ nhiệt tình và chất lượng món ăn khá ổn định qua nhiều năm. Và có lẽ cũng nhờ những lần “review có tâm” của Soobin mà thêm nhiều người biết tới một hàng ăn vặt lâu năm của Hà Nội. Thế nên dân tình giờ không chỉ hóng concert mới, mà còn hóng xem lần tới nam ca sĩ sẽ tiếp tục “khai quật” thêm quán ăn nào nữa.