Quản lý trực tiếp của TikToker Thắng Không Kịp tại Hoàng Hà Angels lên tiếng vì bị công kích

“Trong những ngày vừa qua, trên MXH lan truyền nhiều thông tin liên quan đến đời sống cá nhân và gia đình của Thắng thì hôm nay thay mặt cho team và công ty, mình xin phép được lên tiếng một cách chính thức và rõ ràng. Trước hết, chúng mình xin được xác nhận đây là một sự việc liên quan đến phạm vi cá nhân và gia đình. Vì vậy mà hai bên gia đình đang làm việc với nhau cũng như đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Thứ nhất, quan điểm của bọn mình cực kỳ rõ ràng, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan. Chúng mình không bao che, không ủng hộ, không cổ xúy cho những hành động sai trái, cho dù của bất kỳ ai. Thứ hai, chúng mình xin được khẳng định rằng tất cả đối tác, khách hàng đã và đang làm việc với Thắng trong suốt thời gian vừa qua hoàn toàn không liên quan, không có trách nhiệm với sự việc cá nhân. Họ không tham gia, không được biết trước và không có bất kỳ sự ủng hộ nào với sự việc đang được lan truyền trên MXH. Vì vậy việc công kích và gây áp lực lên thương hiệu, các nhãn hàng trong thời gian vừa qua là không công bằng. Hi vọng các khán giả, các khách hàng cũng như là cộng đồng mạng thông cảm. Thứ 3 là đối với các thành viên trong team cũng như đồng nghiệp của Thắng, tất cả các bạn là người ngoài cuộc, không có liên quan, không ảnh hưởng, không cổ xúy và không bao che cho bất kỳ hành động sai trái nào. Vì vậy mà tất cả những bình luận điều hướng dư luận cũng như quy chụp tiêu cực về các bạn là không cần thiết, có thể gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và công việc của các bạn khác trong team. Vì vậy hy vọng cộng đồng mạng ủng hộ và thấu hiểu, nếu trong thời gian xử lý sự việc mà có phát hiện bất kỳ thành viên nào trong team có liên quan đến sự việc thì chúng mình xin phép được xử lý một cách công tâm, minh bạch. Mình xin phép thay mặt team, thay mặt công ty gửi lời xin lỗi đến tất cả các khách hàng, các đối tác và các khán giả đã bị ảnh hưởng bởi sự việc vừa qua. Chúng mình hiểu rằng niềm tin là điều quan trọng nhất trong công việc lúc này. Hiện tại sự việc đang được làm rõ bởi gia đình 2 bên và cơ quan chức năng có liên quan, chúng mình tôn trọng quá trình này cũng như ủng hộ mọi quyết định đúng đắn, minh bạch theo quy định của pháp luật. Chúng mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, thấu hiểu và ủng hộ team trong suốt thời gian vừa qua”.