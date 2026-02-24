Quản lý trực tiếp của TikToker Thắng Không Kịp tại Hoàng Hà Angels lên tiếng vì bị công kích
Hiện tại chia sẻ này đang nhận được sự chú ý từ công chúng, nhận về gần 2 triệu lượt xem chỉ sau 7 tiếng đăng tải.
Đang gây chú ý trên MXH là sự việc liên quan đến TikToker Thắng Không Kịp. Người này nhận về phản ứng phẫn nộ từ dân tình vì hành vi “tác động vật lý” với vợ, ngay cả khi vợ đang bế con nhỏ trên tay.
Đến trưa ngày 24/2 - khoảng 1 ngày sau khi sự việc được lan truyền, Thắng đăng bài xin lỗi. Tại đây nam TikToker thừa nhận hành vi, tiết lộ thêm một số thông tin và nhận mọi trách nhiệm về mình. Thắng cũng cập nhật rằng đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.
Song không dừng lại ở chuyện cá nhân và gia đình Thắng, nơi TikToker này đang làm việc - Hoàng Hà Angels (kênh sáng tạo nội dung giải trí thuộc thương hiệu Hoàng Hà Mobile ) - cũng bị ảnh hưởng, thậm chí phải nhận thái độ không tích cực từ cộng đồng mạng. Trưa ngày 24/2, sau khi Hoàng Hà Angels đưa ra thông báo ngừng hợp tác với Thắng Không Kịp , anh Mạnh Chiến - quản lý trực tiếp của Thắng tại Hoàng Hà Angels cũng lên tiếng.
|Chia sẻ của anh Mạnh Chiến - quản lý trực tiếp của Thắng (Nguồn: @chienphuong_)
Tại đây, anh Chiến thay mặt team và công ty xác nhận đây là sự việc thuộc phạm vi cá nhân và gia đình. Hai bên gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ. Phía Hoàng Hà Angels khẳng định quan điểm rõ ràng không bao che, không cổ xúy cho hành vi sai trái, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Anh Mạnh Chiến cũng nhấn mạnh các đối tác, khách hàng và thành viên trong team không liên quan đến vụ việc nên việc công kích họ là không công bằng. Dẫu vậy anh vẫn thay mặt team và công ty gửi lời xin lỗi vì những ảnh hưởng xảy ra, đồng thời cho biết sẽ tôn trọng và ủng hộ quá trình xử lý minh bạch theo quy định pháp luật.
Nguyên văn chia sẻ của anh Mạnh Chiến:
|
“Trong những ngày vừa qua, trên MXH lan truyền nhiều thông tin liên quan đến đời sống cá nhân và gia đình của Thắng thì hôm nay thay mặt cho team và công ty, mình xin phép được lên tiếng một cách chính thức và rõ ràng.
Trước hết, chúng mình xin được xác nhận đây là một sự việc liên quan đến phạm vi cá nhân và gia đình. Vì vậy mà hai bên gia đình đang làm việc với nhau cũng như đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.
Thứ nhất, quan điểm của bọn mình cực kỳ rõ ràng, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan. Chúng mình không bao che, không ủng hộ, không cổ xúy cho những hành động sai trái, cho dù của bất kỳ ai.
Thứ hai, chúng mình xin được khẳng định rằng tất cả đối tác, khách hàng đã và đang làm việc với Thắng trong suốt thời gian vừa qua hoàn toàn không liên quan, không có trách nhiệm với sự việc cá nhân. Họ không tham gia, không được biết trước và không có bất kỳ sự ủng hộ nào với sự việc đang được lan truyền trên MXH. Vì vậy việc công kích và gây áp lực lên thương hiệu, các nhãn hàng trong thời gian vừa qua là không công bằng. Hi vọng các khán giả, các khách hàng cũng như là cộng đồng mạng thông cảm.
Thứ 3 là đối với các thành viên trong team cũng như đồng nghiệp của Thắng, tất cả các bạn là người ngoài cuộc, không có liên quan, không ảnh hưởng, không cổ xúy và không bao che cho bất kỳ hành động sai trái nào. Vì vậy mà tất cả những bình luận điều hướng dư luận cũng như quy chụp tiêu cực về các bạn là không cần thiết, có thể gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và công việc của các bạn khác trong team. Vì vậy hy vọng cộng đồng mạng ủng hộ và thấu hiểu, nếu trong thời gian xử lý sự việc mà có phát hiện bất kỳ thành viên nào trong team có liên quan đến sự việc thì chúng mình xin phép được xử lý một cách công tâm, minh bạch.
Mình xin phép thay mặt team, thay mặt công ty gửi lời xin lỗi đến tất cả các khách hàng, các đối tác và các khán giả đã bị ảnh hưởng bởi sự việc vừa qua. Chúng mình hiểu rằng niềm tin là điều quan trọng nhất trong công việc lúc này. Hiện tại sự việc đang được làm rõ bởi gia đình 2 bên và cơ quan chức năng có liên quan, chúng mình tôn trọng quá trình này cũng như ủng hộ mọi quyết định đúng đắn, minh bạch theo quy định của pháp luật.
Chúng mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, thấu hiểu và ủng hộ team trong suốt thời gian vừa qua”.
Phía dưới chia sẻ của anh Mạnh Chiến, cư dân mạng khá đồng tình với quan điểm này, cho rằng đây là chuyện cá nhân Thắng nên Thắng phải chịu trách nhiệm. Nhiều người cũng đề nghị cộng đồng mạng nên bình tĩnh, ứng xử văn minh, không công kích những người không liên quan.