Luna, một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) đang điều hành cửa hàng Andon Market tại San Francisco, đã quyết định sa thải một nhân viên do thường xuyên đi làm muộn.

Theo thông tin từ Andon Labs, công ty quản lý Luna và Andon Market, quyết định này được đưa ra sau khi hệ thống ghi nhận nhân viên này đã đi làm muộn 17 trong số 23 ca làm việc.

Andon Market, cửa hàng thời trang hoàn toàn do AI điều hành, đã được Andon Labs thử nghiệm từ tháng 4 năm nay. Nhà đồng sáng lập Lukas Petersson cho biết, ban đầu, quyết định sa thải không hoàn toàn do Luna tự đưa ra.

Nhật ký hội thoại giữa phòng thí nghiệm và tác nhân này cho thấy AI đã tạo danh sách điểm danh nhân sự nhưng “quên” theo dõi, dẫn đến việc nhân viên đi trễ trong nhiều tháng.

Sau khi Andon Labs yêu cầu Luna xem xét lại chính sách công ty và đánh giá nhân viên, một số ảnh chụp màn hình cho thấy AI đã liên tục cảnh báo nhân viên trong vài tháng. Tuy nhiên, khi tình hình không thể cứu vãn, AI đề xuất chấm dứt hợp đồng với nhân viên này và được đồng ý.

Petersson cho biết: “Chúng tôi đã xem xét đề nghị của Luna và đồng ý, vì việc sa thải là hợp lý. Điều này cho thấy AI không hành động máy móc hay tàn nhẫn, mà đã cân nhắc nhiều yếu tố trước khi ra quyết định”.

Dù vậy, Petersson cũng chỉ ra rằng đây là một điểm yếu của AI: không thể hành động nếu không có sự điều khiển trực tiếp. Ông nói: “Nếu người quản lý là con người, quá trình sa thải sẽ nhanh hơn nhiều. Tất nhiên, khi mô hình AI đủ thông minh, trong tương lai, các công ty có thể được điều hành hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo” .

Andon Market chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4, với Luna được giao nguồn vốn 100.000 USD để xây dựng và vận hành cửa hàng. Tất cả các khía cạnh từ thiết kế nội thất đến lịch trình nhập hàng và quản lý nhân viên đều do AI này thực hiện.

Trong quá trình vận hành, Luna đã mắc một số sai sót, như chấp nhận tuyển dụng ứng viên chỉ sau cuộc gọi kéo dài 5-15 phút, thời gian được cho là quá ngắn. Ngoài ra, AI cũng gặp trục trặc trong việc sắp xếp lịch làm việc và thiết kế logo cho cửa hàng, khiến mỗi phiên bản logo trở nên không đồng nhất.

Thí nghiệm của Andon Labs là một ví dụ điển hình cho thấy những thách thức mà tác nhân AI gặp phải trong việc ra quyết định trong môi trường thực tế.