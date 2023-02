Quan Kế Huy - nam diễn viên châu Á đầu tiên chiến thắng SAG Awards hạng mục diễn xuất của điện ảnh

Quan Kế Huy là nam diễn viên châu Á đầu tiên giành được giải thưởng diễn xuất tại hạng mục cá nhân của điện ảnh tại lễ trao giải thường niên của hội kể từ khi thành lập vào năm 1994. Anh cũng là diễn viên châu Á thứ hai giành được một giải thưởng của SAG dành cho cá nhân. Người làm được điều này trước đó là diễn viên Hàn Quốc Lee Jung Jae. Lee đã giành giải Nam diễn viên chính trong phim truyền hình dài tập vào năm ngoái cho vai diễn trong "Squid Game".



Khi lên sân khấu nhận giải, nam diễn viên xúc động tiết lộ rằng anh chỉ mới biết tin mình sẽ là nam diễn viên châu Á đầu tiên đoạt giải phim điện ảnh này của SAG Awards.

"Khoảnh khắc này không còn thuộc về riêng tôi, nó còn thuộc về tất cả những người đã yêu cầu thay đổi" - Quan Kế Huy nói - "Khi tôi từ bỏ diễn xuất là vì có quá ít cơ hội".

Người chiến thắng SAG sau đó nhìn qua đám đông gọi tên những người được đề cử bao gồm cả các bạn diễn Dương Tử Quỳnh và Stephanie Hsu: "Cảnh quan bây giờ trông rất khác so với trước đây. Vì vậy, cảm ơn rất nhiều đến tất cả mọi người trong căn phòng này, những người đã đóng góp cho những thay đổi này".



"Hãy tiếp tục đi vì một ngày nào đó ánh đèn sân khấu sẽ tìm thấy bạn"- nam diễn viên nói thêm.

Diễn xuất của Quan Kế Huy trong vai Waywond Wang, người chồng nhu mì và ngốc nghếch cùng vợ là Evelyn (Michelle Yeoh) thực hiện nhiệm vụ giải cứu đa vũ trụ, là ứng cử viên hàng đầu không thể tranh cãi cho giải Oscar - sau khi giành được nhiều giải thưởng trong ngành bao gồm giải Quả cầu vàng và Giải bình chọn của các nhà phê bình .

Nếu nam diễn viên gốc Việt 51 tuổi đoạt giải Oscar, anh sẽ là người châu Á thứ hai đoạt giải Nam diễn viên phụ của giải này sau Haing S. Ngor trong "The Killing Fields" (1984). Trong 95 năm của Giải thưởng Viện hàn lâm, chỉ có năm diễn viên gốc Á giành được giải Oscar trong bốn hạng mục: Ben Kingsley ("Gandhi") và F. Murray Abraham ("Amadeus") cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Miyoshi Umeki ("Sayonara" ") và Yuh-Jung Youn ("Minari") trong Nữ diễn viên phụ, và Ngor như đã nói ở trên.

Quan Kế Huy không phải là ứng cử viên châu Á duy nhất trong buổi lễ năm nay. Bạn diễn trong "Everything Everywhere All at Once" của anh là Dương Tử Quỳnh và Stephanie Hsu lần lượt nằm trong số những đề cử cho vai Nữ chính và Nữ diễn viên phụ. Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên châu Á thứ hai được đề cử vào hạng mục Nữ chính xuất sắc sau Chương Tử Di (phim cho Hồi ức của một Geisha, năm 2005). Ngoài ra, diễn viên Hong Chau (phim "The Whale") cũng được đề cử cùng với Stephanie Hsu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử SAG có hai người châu Á được đề cử trong cùng một hạng mục.

"Everything Everywhere All at Once" được đề cử 11 giải Oscar, bao gồm cả giải Phim hay nhất. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng cho giải Oscar bắt đầu vào ngày 2 tháng 3.