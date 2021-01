Quan Hiểu Đồng nhảy "How you like that" của BLACKPINK, netizen phẫn nộ ném đá vì uốn éo quá điệu

Tham gia lễ hội mừng năm mới của chương trình truyền hình Chiết Giang vào tối 31/12, Quan Hiểu Đồng gây bất ngờ khi thể hiện tiết mục Sao tôi lại đẹp thế này - How you like that.

Xét về mặt nhan sắc, Quan Hiểu Đồng chẳng có gì để chê bai. Đôi chân dài miên man của cô nàng xuất hiện gần như "chiếm hết màn hình". Với sự hỗ trợ của vũ đoàn, Quan Hiểu Đồng biểu diễn khá tập trung. Tuy nhiên, phần nhảy How you like that của cô bị chê bai không tiếc lời. So với động tác trong bản gốc đẹp mắt do BLACKPINK thể hiện, Quan Hiểu Đồng nhảy khá yếu. Những phần lắc hông hay di chuyển của cô bị đánh giá là uốn éo cho có lệ chứ không tốt như BLACKPINK.

Quan Hiểu Đồng bị chê bai khi nhảy "How you like that".

Trên mạng xã hội, một số khán giả chê bai Quan Hiểu Đồng rằng nên làm tốt việc của mình, đừng mang BLACKPINK ra làm trò "câu fame" nhưng cuối cùng lại rước phiền não về mình. Dẫu vậy, vẫn có nhiều khán giả ngợi khen Quan Hiểu Đồng xinh đẹp, có thân hình lý tưởng, xứng đáng là hình mẫu bạn gái trong mơ của giới trẻ.

Quan Hiểu Đồng sinh năm 1997 tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Quan Hiểu Đồng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha Quan Hiểu Đồng là nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp tên Quan Thiếu Tăng, mẹ là diễn viên kịch nói tên Lý Quân. Bên cạnh đó ông nội Quan Học Tăng của Hiểu Đồng là người thành lập nên loại hình cầm thư Bắc Kinh nổi tiếng khắp Trung Quốc và quốc tế trong 40 năm.

Cô được công chúng biết đến nhiều sau khi công khai chuyện hẹn hò với Lộc Hàm. Hiện tại, Quan Hiểu Đồng đang vướng tin đồn chia tay nam diễn viên. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng Quan Hiểu Đồng là người trong mộng của nhiều nghệ sĩ, trong đó có cả tin Vương Nhất Bác còn từng cố tán tỉnh Quan Hiểu Đồng.