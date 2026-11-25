Cho con vào trường chuyên, lớp chọn từ lâu đã được nhiều phụ huynh xem là một cách mở rộng cơ hội học tập và tạo lợi thế cho tương lai. Nhưng để giành được một suất vào những môi trường này, không ít gia đình phải đầu tư tiền bạc, thời gian và công sức cho con từ rất sớm. Liệu trường chuyên có đang dần trở thành cuộc đua của những phụ huynh có điều kiện kinh tế? Câu hỏi này được 1 phụ huynh đặt ra, đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo người này, chỉ phụ huynh giàu có, sẵn sàng đầu tư tiền bạc và cho con luyện thi từ sớm mới có thể tạo điều kiện cho con vào trường chuyên. Thay vì chờ đến năm cuối cấp mới bắt đầu ôn tập, nhiều gia đình đã xây dựng lộ trình học nâng cao cho con từ những năm trước đó, đầu tư cả thời gian lẫn tài chính để chuẩn bị cho kỳ thi có tỷ lệ cạnh tranh cao. Cơ hội vào trường chuyên đang ngày càng phụ thuộc vào khả năng chi trả của cha mẹ, trong khi những học sinh có năng lực nhưng không đủ điều kiện học thêm có thể gặp bất lợi ngay từ vạch xuất phát.

Ảnh minh hoạ (AI)

Từ một bình luận đến cuộc tranh luận về cơ hội vào trường chuyên

Nhận định này lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận phụ huynh đồng tình, cho rằng điều kiện kinh tế đang tạo ra khoảng cách đáng kể giữa các thí sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi vào trường chuyên, học sinh không chỉ cần kiến thức trên lớp mà còn phải tiếp cận chương trình nâng cao, luyện đề và học với những giáo viên có kinh nghiệm.

Một phụ huynh cho biết gia đình đang chi khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng để con học ba môn với giáo viên uy tín. Người khác kể từng biết những trường hợp đầu tư 4-5 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí bắt đầu cho con học thêm từ lớp 7. Không ít người cho rằng nếu tính cả chi phí học thêm, tài liệu, đi lại và thời gian cha mẹ đưa đón, hành trình vào trường chuyên có thể trở thành gánh nặng đối với những gia đình thu nhập trung bình hoặc thấp.

Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh cho rằng không nên đánh đồng việc học trường chuyên với khả năng tài chính của gia đình. Theo họ, tự học vẫn là con đường hoàn toàn có thể giúp học sinh đạt kết quả tốt nếu có phương pháp và sự kiên trì.

Một phụ huynh chia sẻ con mình chỉ bắt đầu học thêm môn Toán từ cuối lớp 9 nhưng vẫn trúng tuyển lớp chuyên Toán của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Riêng môn tiếng Anh, em chủ yếu tự học và đạt 8.0 IELTS. Gia đình không thuộc diện khá giả, cha mẹ vẫn phải làm việc để trang trải cuộc sống. Nhiều trường hợp thủ khoa, học sinh đạt thành tích cao từng được báo chí đưa tin với câu chuyện không đi học thêm mà chủ yếu tự học.

Tuy nhiên, quan điểm này cũng vấp phải ý kiến phản biện. Theo một số phụ huynh, những trường hợp tự học thành công thường là những cá nhân có năng lực nổi bật, tính tự giác cao và phương pháp học phù hợp. Không thể lấy một vài trường hợp đặc biệt để kết luận rằng điều kiện kinh tế không ảnh hưởng đến cơ hội thi đỗ.

Bên cạnh đó, cần phân biệt giữa việc học thêm để bổ trợ kiến thức và học thêm để cạnh tranh thành tích. Với những kỳ thi có tỷ lệ chọi cao, việc được hướng dẫn đúng phương pháp, tiếp cận dạng bài nâng cao và luyện tập thường xuyên rõ ràng mang lại lợi thế nhất định.

Những câu chuyện được chia sẻ cho thấy việc theo đuổi trường chuyên có thể tốn kém, nhưng mức độ đầu tư và cơ hội tiếp cận giáo dục của mỗi gia đình không giống nhau. Cũng chưa có số liệu thống kê được đưa ra trong cuộc tranh luận để khẳng định học sinh trường chuyên hiện nay chủ yếu xuất thân từ gia đình giàu có.

Giáo viên 15 năm kinh nghiệm: Đỗ trường chuyên chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất

Giữa những tranh luận về tiền bạc và cơ hội, một cựu giảng viên ngoại ngữ, người có hơn 15 năm kinh nghiệm và từng đồng hành cùng ít nhất 1.000 phụ huynh có con lớp 5 ôn thi vào các trường chất lượng cao, đưa ra một góc nhìn đáng chú ý.

Theo cô, kết quả thi tuyển vào trường chuyên phụ thuộc vào cả tố chất và sự nỗ lực. Trong đó, phụ huynh thường có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào phần nỗ lực thông qua việc tìm giáo viên, sắp xếp lịch học, đưa đón và đồng hành cùng con luyện tập. Tuy nhiên, điều cô quan tâm không chỉ là học sinh có đủ khả năng vượt qua kỳ thi đầu vào hay không, mà còn là khả năng theo kịp chương trình sau khi trúng tuyển.

Cô lấy ví dụ về sự khác biệt giữa lớp học thông thường và các lớp chất lượng cao ở bậc đại học. Trong cùng một khoảng thời gian, lớp đại trà thường dành nhiều thời lượng để giảng giải kiến thức nền tảng, trong khi lớp chất lượng cao có thể đi nhanh qua phần cơ bản để tập trung vào kiến thức nâng cao, mở rộng.

Môi trường trường chuyên cũng có những đặc điểm tương tự. Học sinh được đặt trong một tập thể có năng lực học tập tốt, tốc độ tiếp thu nhanh và yêu cầu học thuật cao. Giáo viên không thể dành quá nhiều thời gian để giảng lại những kiến thức nền tảng mà học sinh được kỳ vọng đã nắm vững.

Với những em có tố chất và khả năng tiếp thu tốt, đây có thể là môi trường thuận lợi để phát triển. Nhưng với những học sinh phải dành rất nhiều thời gian ôn luyện mới đạt điểm trúng tuyển, hành trình sau đó có thể không dễ dàng.

Các em phải tiếp tục nỗ lực để theo kịp bạn bè, trong khi lượng bài tập và yêu cầu học tập ngày càng cao. Có những học sinh phải duy trì việc học thêm, thậm chí dành nhiều thời gian hơn để bù đắp những phần kiến thức chưa vững.

Theo cô, ngay trong một lớp chuyên cũng có sự phân hóa. Nhóm học sinh đứng đầu thường tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn như thi học sinh giỏi, chinh phục các giải thưởng hoặc tìm kiếm học bổng du học. Trong khi đó, những em ở nhóm cuối có thể phải nỗ lực rất nhiều chỉ để theo kịp chương trình và duy trì kết quả học tập.

Nếu không phù hợp với nhịp độ ấy, học sinh dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, áp lực, thậm chí mất tự tin khi liên tục so sánh bản thân với những bạn có năng lực nổi trội hơn.

Đừng bắt con cá phải học leo cây

Từ kinh nghiệm đồng hành với nhiều gia đình, cô giáo này cho rằng phụ huynh cần cân nhắc cả khả năng lẫn nguyện vọng của con trước khi quyết định theo đuổi trường chuyên.

Nếu một học sinh phải học liên tục 8-9 tiếng mỗi ngày, gần như không còn thời gian dành cho thể thao, vui chơi và những sở thích cá nhân, cha mẹ nên nhìn nhận lại liệu con có đang đi đúng hướng hay không.

Việc học chưa giỏi bằng bạn bè không đồng nghĩa với kém cỏi. Tương tự, không đỗ trường chuyên cũng không có nghĩa một đứa trẻ mất đi cơ hội thành công trong tương lai.

Với tư cách một người mẹ, cô đưa ra hình ảnh ví von: nếu con là cá thì đừng bắt con phải leo cây, hãy tìm cho con môi trường nước để con có thể tự do vùng vẫy. Điều quan trọng là giúp trẻ nhận ra thế mạnh, xây dựng sự tự tin, có ước mơ và đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu của mình.

Cuộc tranh luận về chuyện trường chuyên có đang trở thành cuộc đua của nhà giàu hay không vì thế vẫn chưa có câu trả lời đơn giản. Điều kiện kinh tế có thể tạo ra lợi thế trong quá trình chuẩn bị, nhưng nỗ lực cá nhân, khả năng tự học và sự phù hợp cũng là những yếu tố không thể bỏ qua. Dù vậy, một môi trường phù hợp đôi khi có giá trị hơn việc cố gắng giành một vị trí trong ngôi trường được nhiều người xem là danh giá.