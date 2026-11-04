Quân A.P liên tiếp đón tin vui cuối năm

Những tháng cuối năm 2026 có lẽ là khoảng thời gian đặc biệt bận rộn nhưng cũng đầy niềm vui đối với Quân A.P. Chỉ trong thời gian ngắn, nam ca sĩ liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình, gây chú ý với màn công khai chuyện tình cảm cùng Lê Khanh và giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới.

Tối 3/11, Quân A.P chính thức phát hành EP mang tên Hóa điên, gồm bốn ca khúc: 3 phải 6 đừng, Giọt nước mặt hồ, Bất an và Hóa điên. Dự án đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ, đồng thời nối dài sức nóng từ ca khúc 3 phải 6 đừng ra mắt trước đó.

Từ "3 phải 6 đừng" đến "Hóa điên": Quân A.P kể một câu chuyện tình yêu nhiều biến chuyển

Vẫn phát huy thế mạnh ở dòng nhạc pop, ballad cùng lối hát giàu cảm xúc, Quân A.P lựa chọn kể một câu chuyện tình yêu qua bốn ca khúc có sự liên kết về nội dung. Điểm thú vị của EP Hóa điên nằm ở cách sắp xếp các bài hát, tạo thành một hành trình cảm xúc từ kiểm soát đến xáo động.

Mở đầu là 3 phải 6 đừng, ca khúc gợi lên những nguyên tắc, giới hạn được đặt ra trong tình yêu. Tiếp đó, Giọt nước mặt hồ đưa người nghe đến những khoảng lặng, trước khi cảm xúc trở nên chông chênh trong Bất an. Cuối cùng, Hóa điên khép lại câu chuyện bằng trạng thái mãnh liệt, khi những rung động dường như đã vượt khỏi giới hạn ban đầu.

Thông qua cách xây dựng này, Quân A.P muốn mang đến một sản phẩm có sự kết nối giữa các ca khúc, thay vì chỉ tập hợp những bài hát riêng lẻ.

Chia sẻ về dự án, nam ca sĩ cho biết: "Quân ấp ủ đã lâu để mang đến một EP hoàn chỉnh gửi đến người hâm mộ. EP là câu chuyện tình yêu với những chuyển biến cảm xúc khác nhau, Quân mong một khoảnh khắc nào đó có thể chạm đến cảm xúc người nghe".

Trước khi EP chính thức trình làng, Quân A.P đã phát hành MV 3 phải 6 đừng vào tối 27/10. Theo số liệu được cung cấp trong thông cáo báo chí ngày 3/11, sản phẩm đạt hơn 6,3 triệu lượt xem trên YouTube, từng vươn lên vị trí Top 1 và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành sau một tuần ra mắt.

Ca khúc cũng xuất hiện trên các bảng xếp hạng nhạc số, trong đó có iTunes Việt Nam và Apple Music Việt Nam. Đây được xem là bước khởi động đáng chú ý trước khi Quân A.P giới thiệu trọn vẹn dự án Hóa điên.

Vừa công khai chuyện tình cảm trên truyền hình, vừa liên tục xuất hiện trong các chương trình lớn

Không chỉ bận rộn với âm nhạc, Quân A.P còn có một năm hoạt động sôi nổi trên truyền hình. Một trong những khoảnh khắc khiến nam ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý gần đây là màn xuất hiện cùng Lê Khanh tại tập 14 Running Man Vietnam 2026.

Trong tập phát sóng mang chủ đề đám cưới, Quân A.P và "nương tử" Lê Khanh lần đầu công khai chuyện tình cảm trên sóng truyền hình. Đặc biệt, chương trình còn bất ngờ chuẩn bị lễ đường dành cho cặp đôi, tạo nên một trong những khoảnh khắc xúc động của tập.

Sau màn xuất hiện này, Quân A.P tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi giới thiệu EP mới với nội dung xoay quanh những cung bậc của tình yêu. Trước Running Man Vietnam, giọng ca sinh năm 1997 còn tham gia The Masked Singer Vietnam 2026 với mascot DOL-LA-LA.

Tại chương trình, Quân A.P đã thử thay đổi phong thái và cách thể hiện nhằm giữ kín danh tính. Tuy nhiên, những đặc trưng trong giọng hát khiến anh vẫn dễ dàng bị nhận ra. Nam ca sĩ chính thức lộ diện ở tập 5, khép lại hành trình với tiết mục Kẻ say tình. Quân A.P xem trải nghiệm tại chương trình là cơ hội để làm mới bản thân trên sân khấu âm nhạc. Việc liên tục góp mặt trong những chương trình có màu sắc khác nhau cũng giúp anh đến gần hơn với khán giả.

Quân A.P hé lộ còn nhiều điều mới trong những tháng cuối năm

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Quân A.P thừa nhận 2026 là một năm bận rộn nhưng mang đến cho anh nhiều niềm vui và hạnh phúc. Từ những trải nghiệm mới trên truyền hình đến việc hoàn thiện dự án âm nhạc đã ấp ủ từ lâu, nam ca sĩ cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi có thêm nhiều cơ hội kết nối với người hâm mộ.

Anh đặc biệt nhắc đến sự đồng hành của cộng đồng người hâm mộ FC HIP: "Quân hạnh phúc vì chặng đường nào cũng có FC HIP ủng hộ. Những tháng cuối năm có nhiều điều mới gửi đến mọi người, Quân mong khán giả hài lòng và dõi theo Quân nha".

Với EP Hóa điên, Quân A.P tiếp tục lựa chọn tình yêu làm chất liệu âm nhạc, nhưng khai thác câu chuyện theo nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Sản phẩm được giới thiệu ngay sau loạt hoạt động truyền hình đáng chú ý, cho thấy nhịp làm việc liên tục của nam ca sĩ khi năm 2026 đang dần khép lại.

Sau màn lộ diện tại The Masked Singer Vietnam, khoảnh khắc công khai chuyện tình cảm với Lê Khanh ở Running Man Vietnam và việc ra mắt EP mới, Quân A.P vẫn còn những kế hoạch chưa được tiết lộ dành cho người hâm mộ trong thời gian tới.