Quái xế kẹp 4, bốc đầu, rú ga kinh hãi trên phố Hà Nội giữa đêm khuya
Lúc 4h ngày 15/11, nhóm hơn 20 xe máy xuất phát từ ngã tư Nguyễn Trãi - Trường Chinh, đến khu vực ngã tư Minh Khai - Tam Trinh thì bất ngờ quay đầu, phóng nhanh như nhập cuộc đua.
Các "quái xế" vượt đèn đỏ, thể hiện những pha mạo hiểm, cố tình ra oai khiến người đi đường giật mình sợ hãi.
Những pha bốc đầu nguy hiểm khiến nhiều người đi đường hết hồn, vội vàng dạt sang hai bên để tránh bị vạ lây.
Những nhóm này không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4 lao vun vút trên đường.
Các quái xế lao xe vun vút.