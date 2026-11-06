Quách Thành Danh lần đầu nói về chuyện vợ kém 8 tuổi "lên chức": "Tôi lo, nhưng vẫn tin"

Hôm 4/11, vợ chồng ca sĩ Quách Thành Danh khai trương cơ sở làm đẹp tại phường Xuân Hòa, TP HCM. Buổi ra mắt có sự góp mặt của ca sĩ Lương Gia Huy cùng vợ chồng nhạc sĩ Khánh Đơn. Theo Quách Thành Danh, cơ sở còn đón một số nghệ sĩ quen thuộc như Thanh Hằng, NSƯT Ngọc Huyền đến trải nghiệm.

Người đứng tên điều hành là Bảo Ngọc. Nam ca sĩ cho biết vợ chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp vì vốn yêu thích, có hiểu biết và nhìn thấy tiềm năng của ngành. Vai trò của anh, theo lời kể, là người ủng hộ và góp ý để vợ đưa ra quyết định chín chắn hơn.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự tin tưởng và ủng hộ. Tôi luôn muốn vợ có điều kiện tốt nhất để theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp riêng bên cạnh nội trợ, chăm sóc con cái", anh nói.

Nhạc sĩ Khánh Đơn cùng các khách mời tại buổi khai trương. Ảnh: NVCC

Dù vậy, Quách Thành Danh không giấu việc mình có lo lắng, bởi kinh doanh nào cũng đi kèm rủi ro. Anh chọn tin vợ, với điều kiện mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ và có kế hoạch rõ ràng. Để giữ nhịp giữa công việc và gia đình 5 con nhỏ, hai vợ chồng sắp xếp lịch trình, thay phiên nhau chăm lo nhà cửa.

NSƯT Ngọc Huyền đến trải nghiệm tại cơ sở của bà xã Quách Thành Danh. Ảnh: NVCC

Đây không phải lần đầu Bảo Ngọc làm kinh doanh. Từ khi cả nhà trở về từ Mỹ, cô liên tục đầu tư dù gia đình vốn có nền tảng kinh tế tốt. Theo Quách Thành Danh, với vợ anh, kinh doanh không chỉ để kiếm tiền mà còn là niềm vui và cách khẳng định giá trị bản thân. "Tôi rất trân trọng sự độc lập, năng động và tinh thần cầu tiến đó", anh nói.

Bà xã Quách Thành Danh trang trí thẩm mỹ viện theo phong cách Nhật Bản. Ảnh: NVCC

Về phía mình, Bảo Ngọc cho biết cô tự tin vì từng nhiều lần kinh doanh ngành làm đẹp ở cả Mỹ lẫn Việt Nam. Trước khi mở cơ sở mới, cô dành thời gian tìm hiểu thị hiếu khách hàng. Có chồng tiếp sức, cô cho rằng con đường kinh doanh lần này không quá khó khăn.

Quách Thành Danh năm nay 48 tuổi, tên thật là Văn Thanh Tùng, được khán giả nhớ đến qua bản hit "Tôi là tôi". Anh phát hành nhiều album, từng vào chung kết "Hãy nghe tôi hát 2016" và là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu ca nhạc, đặc biệt ở miền Tây.

Bảo Ngọc kém chồng 8 tuổi. Cô từng đóng MV của Quách Thành Danh rồi nên duyên cùng anh. Hai người có 5 con là An Nhiên, Hạo Nhiên, Mộc Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Bốn bé lớn đang học trường quốc tế ở TP HCM, có năng khiếu nghệ thuật và nhiều lần cùng bố mẹ xuất hiện trên truyền hình.