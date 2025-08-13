Quách Ngọc Tuyên, Khả Ngân cùng dàn nghệ sĩ bất ngờ tham gia casting dự án điện ảnh "cực khủng"

Mới đây, sự kiện casting dự án phim điện ảnh "Trại buôn người" đã thu hút rất đông các nghệ sĩ tham gia như NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khả Ngân, Á hậu Minh Kiên, Long Đẹp Trai, Ngọc Tưởng…

Sự kiện do Chói Entertainment sản xuất, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chỉ đạo, biên kịch chính là nhà sản xuất Mèo Bích Trang, nhằm tuyển chọn 500 diễn viên cho dự án hành động – tội phạm – xã hội “Trại Buôn Người”. Bộ phim lấy cảm hứng từ thực trạng buôn người tại khu vực giáp biên, đề cao yếu tố chân thực và chiều sâu tâm lý.

Quách Ngọc Tuyên

Khác hẳn casting thông thường, thí sinh không chỉ đọc thoại mà phải trải qua chuỗi thử thách sinh tồn. Trò chơi dân gian “mèo vờn chuột” được nâng tầm thành màn rượt đuổi kịch tính, buộc người chơi bộc lộ bản năng và cảm xúc thật. Tiếp đó, phần đối kháng boxing 1:1 với huấn luyện viên chuyên nghiệp trong 90 giây là bài kiểm tra sức bền, ý chí và khả năng nhập vai trong áp lực cao.

Khả Ngân

Để đánh giá hàng nghìn thí sinh, ban tổ chức quy tụ dàn giám khảo gồm đạo diễn Hoàng Nam, đạo diễn Cường Ngô (từ Mỹ), đạo diễn Nguyễn Quốc Thịnh (40 năm kinh nghiệm), đạo diễn hành động Dương Minh Chiến (Action C). Đặc biệt, sự xuất hiện của Phong Bụi và Nhân Gà Vlog – những người trực tiếp tham gia các chiến dịch giải cứu nạn nhân buôn người – đã tăng thêm tính chân thực cho quá trình tuyển chọn.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh khẳng định: “Chúng tôi không đi tìm ngôi sao, mà tìm những con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật để cùng kể câu chuyện thật”. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang chia sẻ: “Hơn 1.000 người tự nguyện đến, điều đó chứng tỏ có hàng trăm trái tim sẵn sàng cùng kể một câu chuyện đúng”.

Ngoài dàn sao quen thuộc, dự án còn có sự góp mặt của Hoàng Kim Ngọc, Võ Đình Hiếu, Steven Nguyễn, Sĩ Toàn, Trịnh Thảo… “Trại Buôn Người” dự kiến ra rạp quý I/2026, hứa hẹn là tác phẩm điện ảnh vừa giải trí vừa đánh thức nhận thức xã hội, để những câu chuyện về nạn buôn người không chỉ dừng lại ở con số thống kê mà được khắc họa bằng máu, mồ hôi và cảm xúc thật.