Quà Trung thu đoàn viên từ Vietnam Airlines

Bộ sưu tập bánh Trung thu Vietnam Airlines LOTUSDELI mang tinh thần giao hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Năm nay, Vietnam Airlines tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp Vietnam Airlines LOTUSDELI như một lời chúc dành cho mùa đoàn viên. Bộ sưu tập mang tinh thần giao hòa giữa những giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại, từ hương vị đến thiết kế, để mỗi chiếc bánh không chỉ đẹp mắt mà còn gợi lên cảm giác ấm áp của những buổi sum họp dưới ánh trăng rằm.

Điều tạo nên sức hút của Vietnam Airlines LOTUSDELI không chỉ nằm ở vẻ ngoài sang trọng mà còn ở sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến. Mỗi chiếc bánh đều được các nghệ nhân của Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines Caterers (VACS) thực hiện thủ công theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt vốn được áp dụng cho suất ăn hàng không của Vietnam Airlines.

Từng chiếc bánh được các nghệ nhân VACS chế tác thủ công theo tiêu chuẩn suất ăn hàng không Vietnam Airlines.

Lớp vỏ bánh nướng vàng óng, hoa văn sắc nét ôm lấy phần nhân được làm từ những nguyên liệu tuyển chọn. Từng công đoạn, từ phối trộn nguyên liệu, tạo hình đến nướng bánh, đều được chăm chút để giữ trọn hương vị và kết cấu.

Nếu những chiếc bánh truyền thống luôn gợi nhớ ký ức tuổi thơ với đậu xanh hay thập cẩm thì bộ sưu tập năm nay mang đến thêm nhiều lựa chọn thú vị cho những người yêu thích sự mới mẻ.

Ba vị Trà xanh Lava, Sôcôla Lava và Đậu xanh Lava gây ấn tượng với phần nhân mềm mịn, tan chảy khi cắt bánh. Vị trà xanh thanh nhẹ, sôcôla đậm đà hay đậu xanh quen thuộc đều được làm mới bằng kết cấu lava hiện đại.

Ở dòng bánh cao cấp, thực khách có thể khám phá thêm Tiramisu Phô mai, Yuzu và Thập cẩm Gà quay Trứng muối. Nếu Tiramisu Phô mai mang đến cảm giác béo mịn xen chút đăng đắng của cà phê thì Yuzu lại nhẹ nhàng với hương thơm thanh mát của giống cam quýt Nhật Bản. Trong khi đó, Thập cẩm Gà quay Trứng muối vẫn giữ trọn hồn cốt của chiếc bánh Trung thu truyền thống nhưng được bổ sung thịt gà quay để tạo chiều sâu cho hương vị.

Sự kết hợp ấy giống như chính cách nhiều gia đình hôm nay gìn giữ những phong tục cũ nhưng vẫn cởi mở đón nhận những trải nghiệm mới.

Nhiều vị nhân mới hấp dẫn được gói trọn trong chiếc bánh Trung thu LOTUSDELI cao cấp.

Ngày nay, nhiều người lựa chọn bánh Trung thu để biếu tặng đối tác, đồng nghiệp hay người thân không chỉ vì hương vị mà còn bởi hình thức của món quà. Vietnam Airlines LOTUSDELI năm nay giới thiệu hai bộ sưu tập với phong cách thiết kế riêng.

Liên Nguyệt Cát Ngư là hộp quà gồm sáu chiếc bánh với đầy đủ sáu hương vị. Hình ảnh hoa sen, mặt trăng và đôi cá được thể hiện như một bức tranh mang ý nghĩa viên mãn, bình an và sung túc. Đây cũng là lời chúc sâu sắc mà Vietnam Airlines LOTUSDELI trao gửi đến từng khách hàng của mình. Bộ sưu tập có giá 880.000 đồng/hộp.

Hộp quà Liên Nguyệt Cát Ngư với biểu tượng hoa sen, mặt trăng và đôi cá ngụ ý cho lời chúc viên mãn, bình an và sung túc.

Trong khi đó, Bạch Nguyệt Hoa gây ấn tượng với thiết kế hộp tầng dạng ngăn kéo cùng những cánh hoa xếp lớp mềm mại. Bên trong là bốn hương vị được nhiều người yêu thích, phù hợp làm quà tặng cho gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp với giá 750.000 đồng/hộp.

Hộp Bạch Nguyệt Hoa với thiết kế ngăn kéo và những cánh hoa xếp lớp mềm mại, chứa đựng bốn hương vị bánh thơm ngon, đậm đà.

Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, một hộp bánh được chuẩn bị chỉn chu, một buổi tối quây quần bên ấm trà hay một cuộc hẹn ngắn với người thân đôi khi lại trở thành những điều đáng nhớ nhất dịp Tết đoàn viên.

Một hộp bánh chỉn chu, một buổi tối quây quần, tất cả hứa hẹn làm nên một mùa trăng đáng nhớ.

Bộ sưu tập bánh Trung thu Vietnam Airlines LOTUSDELI hiện được mở bán đến hết ngày 25/9/2026. Khách hàng có thể liên hệ Phòng Kinh doanh qua hotline 0906 680 826, Cửa hàng qua 0932 178 048 hoặc email nonairservices@vnaircaterers.com để tìm hiểu và đặt mua.