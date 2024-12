Quá trình gây án và đào tẩu của nghi phạm bắn chết CEO công ty bảo hiểm Mỹ trước khi bị bắt

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm và thu thập chứng cứ

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi sau vụ án mạng giết chết CEO của UnitedHealthcare tại Manhattan. Việc bắt giữ diễn ra sau khi một nhân viên McDonald's ở Pennsylvania báo cáo với chính quyền về một khách hàng giống với nghi phạm. Nghi phạm, được cảnh sát xác định là Luigi Nicholas Mangione, mang theo một khẩu súng được cho là đã được sử dụng trong vụ tấn công Brian Thompson hôm thứ Tư, cùng với các tài liệu viết tay thể hiện sự phẫn nộ đối với giới doanh nghiệp Mỹ.

Mangione bị bắt giữ vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 9/12 sau khi cảnh sát nhận được tin báo rằng anh ta đang ăn tại một nhà hàng McDonald's ở Altoona (Pennsylvania, Mỹ), cách Pittsburgh khoảng 137 km về phía đông. Chánh thanh tra NYPD Joseph Kenny cho biết Mangione đang bị giam giữ tại Pennsylvania với cáo buộc liên quan đến súng và cuối cùng sẽ bị dẫn độ về New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cái chết của Thompson.

Chứng cứ và thông tin về nghi phạm

Ngoài một tài liệu viết tay dài ba trang cho thấy anh ta có “ác ý đối với giới doanh nghiệp Mỹ”, Chánh thanh tra Kenny cho biết Mangione cũng sở hữu một khẩu súng ma “ghost gun”, một loại vũ khí có thể được lắp ráp tại nhà và khó truy vết. Kẻ đeo mặt nạ đã bắn chết CEO của UnitedHealthcare trên vỉa hè Manhattan đã sử dụng loại đạn được khắc các chữ "deny", "defend" và "depose" (tạm dịch: "từ chối", "bảo vệ" và "biện hộ".

Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch cho biết tại một cuộc họp báo, các sĩ quan đã thẩm vấn Mangione. Mangione có hành vi đáng ngờ và mang theo nhiều giấy tờ tùy thân giả mạo, cũng như hộ chiếu Mỹ. Các sĩ quan cũng tìm thấy một bộ phận giảm thanh, hoặc thiết bị giảm tiếng ồn, “phù hợp với vũ khí được sử dụng trong vụ giết người”. Anh ta có quần áo và mặt nạ tương tự như những thứ mà kẻ nổ súng mặc và một chứng minh thư giả của New Jersey trùng khớp với chứng minh thư mà nghi phạm đã sử dụng để đăng ký vào một nhà nghỉ ở thành phố New York trước vụ nổ súng.

Thân thế khủng của nghi phạm Luigi Mangione

Chánh thanh tra Kenny cho biết Mangione sinh ra và lớn lên ở Maryland, có mối quan hệ với San Francisco và địa chỉ được biết đến gần đây nhất của anh ta là ở Honolulu. Một phát ngôn viên của Đại học Pennsylvania nói với The Associated Press hôm thứ Hai rằng Mangione, thủ khoa của trường trung học Maryland, đã lấy bằng cử nhân và thạc sĩ khoa học máy tính vào năm 2020 từ Đại học Pennsylvania. Theo một bài báo năm 2018 trên Penn Today, một ấn phẩm của trường, anh đã học viết code ở trường trung học và giúp thành lập một câu lạc bộ tại Penn cho những người quan tâm đến game và thiết kế game.

Các bài đăng trên mạng xã hội của Luigi cũng cho thấy anh ta thuộc hội huynh đệ Phi Kappa Psi. Chúng cũng cho thấy anh ta tham gia một chương trình năm 2019 tại Đại học Stanford, và trong các bức ảnh với gia đình và bạn bè tại Jersey Shore và ở Hawaii, San Diego, Puerto Rico và các địa điểm khác. Trường Gilman, nơi Mangione tốt nghiệp năm 2016, là một trong những trường trung học ưu tú của Baltimore. Một số người giàu có và nổi tiếng nhất của thành phố, bao gồm cả huyền thoại Orioles Cal Ripken Jr., đã cho con cái theo học tại trường. Cựu sinh viên của trường bao gồm nhà văn, bình luận viên thể thao Frank Deford và cựu Thống đốc Arizona Fife Symington.

Trong bài diễn văn tốt nghiệp, Luigi Mangione đã mô tả “lòng dũng cảm đáng kinh ngạc khi khám phá những điều chưa biết và thử những điều mới mẻ” của các bạn cùng lớp, theo một bài đăng trên trang web của trường. Anh ca ngợi sự sáng tạo tập thể và tư duy tiên phong của họ. Mangione đã thực tập lập trình phần mềm sau khi tốt nghiệp trung học tại hãng game Firaxis có trụ sở tại Maryland. Tại đây, anh đã sửa lỗi cho game chiến thuật nổi tiếng Civilization 6, theo hồ sơ LinkedIn. Công ty mẹ của Firaxis, Take-Two Interactive, cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ không bình luận về các cựu nhân viên.

Gần đây hơn, anh ta đã làm việc tại trang web mua ô tô TrueCar, theo người đứng đầu công ty có trụ sở tại Santa Monica, California. CEO TrueCar Jantoon Reigersman cho biết qua email: "Mặc dù chúng tôi thường không bình luận về các vấn đề nhân sự, nhưng chúng tôi xác nhận rằng Luigi Mangione không còn là nhân viên của công ty chúng tôi kể từ năm 2023".

Mangione xuất thân từ một gia đình nổi tiếng ở Maryland. Ông nội của anh, Nicholas Mangione, qua đời năm 2008, là một nhà phát triển bất động sản thành đạt. Một trong những dự án nổi tiếng nhất của ông là Turf Valley Resort, một khu nghỉ dưỡng và trung tâm hội nghị sang trọng rộng lớn bên ngoài Baltimore mà ông đã mua vào năm 1978. Là cha của 10 đứa con, Nicholas Mangione đã chuẩn bị cho 5 người con trai của mình — bao gồm cả cha của Luigi Mangione, Louis Mangione — để giúp quản lý công việc kinh doanh của gia đình, theo một bài báo năm 2003 của tờ Washington Post.

Gia đình Mangione cũng đã mua Câu lạc bộ Đồng quê Hayfields ở phía bắc Baltimore vào năm 1986. Hôm thứ Hai, các sĩ quan cảnh sát Quận Baltimore đã phong tỏa một lối vào khu đất, mà hồ sơ công khai liên kết với cha mẹ của Luigi Mangione. Các phóng viên và nhiếp ảnh gia tập trung bên ngoài lối vào. Luigi Mangione là một trong 37 người cháu của Nicholas Mangione, theo cáo phó của ông nội. Ông bà của Luigi Mangione đã quyên góp cho các tổ chức từ thiện thông qua Quỹ Gia đình Mangione, theo một tuyên bố của Đại học Loyola tưởng nhớ vợ của Nicholas Mangione qua đời năm 2023. Họ đã quyên góp cho nhiều mục đích khác nhau, từ các tổ chức Công giáo đến các trường cao đẳng và nghệ thuật. Một trong những người anh em họ của Luigi Mangione là nhà lập pháp bang Maryland của Đảng Cộng hòa Nino Mangione, một phát ngôn viên của văn phòng nhà lập pháp đã xác nhận hôm thứ Hai.

Vụ nổ súng và cuộc tẩu thoát nhanh chóng

Cảnh sát cho biết người đã giết Thompson rời một nhà nghỉ ở Upper West Side của Manhattan lúc 5:41 sáng thứ Tư. Chỉ 11 phút sau, anh ta được nhìn thấy trên video giám sát đi đi lại lại trước khách sạn New York Hilton Midtown, đeo một chiếc ba lô đặc biệt. Lúc 6:44 sáng, anh ta bắn Thompson ở lối vào phụ của khách sạn, bỏ trốn bằng cách đi bộ, sau đó leo lên một chiếc xe đạp và trong vòng bốn phút đã vào Công viên Trung tâm.

Một camera an ninh khác ghi lại cảnh tay súng rời khỏi công viên gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ lúc 6:56 sáng, vẫn trên chiếc xe đạp nhưng không có ba lô. Sau khi lên taxi, anh ta đi về phía bắc đến một bến xe buýt gần cầu George Washington, đến nơi vào khoảng 7:30 sáng. Từ đó, dấu vết bằng chứng video bị mất. Cảnh sát chưa tìm thấy video nghi phạm rời khỏi tòa nhà, khiến họ tin rằng anh ta có thể đã bắt xe buýt rời khỏi thành phố. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra con đường mà nghi phạm đã đi đến Pennsylvania. Chánh thanh tra Kenny nói: "Điều này mới xảy ra sáng nay. Chúng tôi sẽ làm việc, lần theo dấu vết của anh ta từ New York đến Altoona, Pennsylvania".

Theo AP