Quà Tết không cần đợi cận ngày: 5 món mua sớm vừa rẻ vừa dễ chọn, ưu đãi khủng lên tới 20%

Đặc biệt, có những nhóm quà càng mua sớm càng lợi, vì đến cận Tết giá thường bị đẩy lên, mẫu đẹp nhanh hết, hoặc phải chọn trong trạng thái vội vàng. Dưới đây là 5 món quà Tết nên mua sớm, đang có mức ưu đãi lên tới gần 20%, phù hợp để biếu gia đình, người lớn tuổi, đối tác hoặc khách quen.

1. Hộp Bánh Tết 2026 Cao Cấp Kinh Đô Lộc Vinh Hoa 1010g - Sale: 18,95%

Nếu cần một món quà “an toàn”, bánh Tết cao cấp vẫn là lựa chọn đứng đầu. Điểm cộng của dòng Kinh Đô Lộc Vinh Hoa là thiết kế hộp trang nhã, trọng lượng lớn, bên trong gồm nhiều loại bánh phù hợp nhiều độ tuổi.

Mua sớm loại bánh này thường có lợi rõ rệt: giá mềm hơn cận Tết, nhiều chương trình ưu đãi, lại dễ chọn được mẫu hộp đẹp. Đến sát Tết, những mẫu hộp “nhìn là biết Tết” thường hết rất nhanh.

Phù hợp biếu: gia đình hai bên, họ hàng, khách đến chơi nhà.

2. Hộp Quà Tết Lộc Xuân Thịnh Vượng Hữu Nghị Food 921g (kèm túi) - Sale: 7,9%

So với bánh Tết truyền thống, hộp quà bánh kẹo tổng hợp như dòng của Hữu Nghị Food có ưu điểm là gọn, dễ cầm, dễ biếu, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ trang trọng.

Hộp Lộc Xuân Thịnh Vượng thường được chọn làm quà biếu đồng nghiệp, hàng xóm, người quen thân vừa phải. Mua sớm giúp tránh cảnh “chọn đại cho xong” khi cận Tết, đồng thời dễ săn giá tốt hơn, có thể tiết kiệm gần 20% so với cao điểm.

Phù hợp biếu: đồng nghiệp, hàng xóm, người quen, khách xã giao.

3. Bộ quà tặng Combo 2 sữa bột Anlene Total 10 lon 800g (tặng thêm 1 lon 400g) - Sale: 2,6%

Trong vài năm trở lại đây, quà sức khỏe dần vượt lên nhóm quà hình thức. Với người lớn tuổi, sữa Anlene Total 10 là món quà rất thực tế, dùng được lâu, không lo “để tủ cho đẹp”.

Combo tặng thêm lon 400g là dạng khuyến mãi thường chỉ xuất hiện sớm, trước cao điểm Tết. Mua cận ngày không chỉ khó gặp combo tốt, mà giá cũng thường cao hơn.

Phù hợp biếu: bố mẹ hai bên, người lớn tuổi, người quan tâm sức khỏe xương khớp.

4. Combo 3 hộp nước yến sào đường phèn Yến Việt (190ml/lon) - Sale: 14,6%

Nước yến sào là nhóm quà được ưa chuộng rõ rệt những năm gần đây, nhất là khi biếu người lớn tuổi, đối tác hoặc gia đình có người cao tuổi. Combo 3 hộp yến đường phèn của Yến Việt có ưu điểm: thiết kế sang, dung tích vừa phải, dùng được ngay, không phải trưng bày.

Mua sớm giúp dễ chọn combo đẹp, giá tốt hơn và tránh tình trạng cạn mẫu khi cận Tết. Đây cũng là nhóm sản phẩm thường có ưu đãi sớm, sau đó giảm dần.

Phù hợp biếu: bố mẹ, người lớn tuổi, đối tác, khách quan trọng.

5. Combo 2 thùng Pepsi lon (320ml hoặc 350ml/lon) - Sale: 11,2%

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đồ uống dùng trong Tết lại là thứ nhà nào cũng cần. Combo 2 thùng Pepsi lon rất phù hợp để biếu gia đình thân, anh em, hoặc dùng làm quà kèm khi đến chơi nhà.

Mua sớm giúp tránh cảnh thiếu hàng, giá tăng cận Tết. Đây là nhóm sản phẩm dễ có ưu đãi sớm, nhưng càng gần Tết càng khó mua giá tốt.

Phù hợp biếu: người thân, gia đình đông người, dùng trong nhà dịp Tết.



