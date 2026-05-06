Quá tải trường lớp, TPHCM mở chiến dịch 150 ngày đêm

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027".

Một số địa bàn quá tải cục bộ về trường lớp

UBND TPHCM cho biết sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước.

Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, trong đó 2.113 trường công lập; 1.325 trường ngoài công lập. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng 2.524.780 học sinh.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - chủ trì cuộc họp về tình hình trường lớp ở thành phố mới đây. Ảnh: PHAN ANH

Mặc dù mạng lưới trường lớp của TPHCM có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp.

Dự kiến năm học 2026-2027, tuyển sinh lớp 1 khoảng 197.593 học sinh. So với năm học trước giảm 6.113 học sinh, nhưng cao hơn số học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 11.863 học sinh.

Tuyển sinh lớp 6 là khoảng 185.730 học sinh. So với năm học trước giảm 2.215 học sinh, nhưng cao hơn số học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS 14.941 học sinh. Đối với công tác tuyển sinh lớp 10, dự kiến toàn thành phố có khoảng 169.079 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập dự kiến 118.355 học sinh, chiếm 70%; khối giáo dục thường xuyên 16.676 học sinh, chiếm 10%. Tổng cộng các cơ sở giáo dục công lập đáp ứng khoảng 80% chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

Bên cạnh đó, số học sinh còn lại được phân luồng vào các loại hình giáo dục khác, gồm các loại hình trường giáo dục nghề nghiệp trung cấp, trường ngoài công lập, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của 100% học sinh sau tốt nghiệp THCS.

"Vượt nắng thắng mưa"

Qua rà soát, dự kiến năm 2026 có khoảng 70 dự án (66 công lập và 4 ngoài công lập) với 1.251 phòng học được xây mới, trong đó có 1.010 phòng được tăng thêm. Tổng kinh phí đầu tư hơn 6.264 tỉ đồng.

48 dự án, trong đó 907 phòng học được xây dựng mới, 699 phòng học được tăng thêm, tổng kinh phí 3.696 tỉ đồng hoàn thành trước ngày 5-9-2026. Còn 22 dự án, trong đó 344 phòng học được xây dựng mới, 311 phòng học được tăng thêm, tổng kinh phí 2.568 tỉ đồng hoàn thành sau ngày 5-9-2026.

TPHCM mở chiến dịch 150 ngày đêm, phấn đấu xây 1.000 phòng học. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Kế hoạch của UBND TPHCM đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% công trình đăng ký trong thời gian 150 ngày theo kế hoạch đề ra, qua đó giảm áp lực sĩ số học sinh/lớp, tăng cường điều kiện dạy và học, hướng tới bảo đảm các tiêu chí theo Điều lệ trường học ở từng cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Để kế hoạch hoàn thành đúng tiến độ, UBND TPHCM yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cụ thể, toàn hệ thống chính trị quán triệt và áp dụng nghiêm túc tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca, 4 kíp" để huy động tối đa sức mạnh, nguồn lực của các đơn vị, địa phương cho công trình đạt tiến độ sớm nhất. Đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giám sát, hỗ trợ công trình.

TPHCM phát động đợt thi đua cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học", gắn với chào mừng kỷ niệm 30-4 và Quốc khánh 2-9.

Thực hiện "6 rõ": "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm giải trình" là nguyên tắc xuyên suốt nhằm bảo đảm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và trách nhiệm, góp phần hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng.

Kết quả triển khai mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học sẽ là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 của từng đơn vị.

Kịp thời khen thưởng Các công trình hoàn thành và tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng trước ngày 5-9-2026 sẽ được tiến hành gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. UBND TPHCM sẽ biểu dương, khen thưởng các đơn vị vượt tiến độ; đồng thời kiên quyết xem xét xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, nhà thầu năng lực yếu kém và người đứng đầu địa phương nếu xảy ra tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và MTTQ các cấp, nhất là tại địa phương, để giám sát chất lượng và tiến độ công trình.



