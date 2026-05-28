Nửa đầu năm 2026 không hề dễ thở với nhiều người, nhất là quãng thời gian trước Rằm tháng 4 Âm lịch khi mọi thứ cứ rối như tơ vò. Nhưng theo quan niệm dân gian về chuyển vận, có những con giáp sẽ thấy bầu trời quang đãng hẳn ngay sau mốc này. Cùng xem bạn hoặc người thân có nằm trong số đó không.

Tuổi Tý: Cởi nút thắt tài chính, công việc hanh thông trở lại

Quãng đầu tháng 4 Âm lịch, người tuổi Tý thường bị cuốn vào những khoản chi không tên, làm bao nhiêu cũng thấy hụt. Cái mệt không nằm ở chỗ thiếu việc mà ở chỗ tiền cứ ra nhiều hơn vào. Bước qua Rằm, dòng tiền dần ổn lại, những hợp đồng hay dự án từng treo lơ lửng bắt đầu có lời hồi đáp. Lời khuyên cho người tuổi này là đừng vội tiêu vào khoản vừa thu về, hãy giữ lại một phần làm vốn dự phòng vì nửa cuối năm còn nhiều cơ hội cần tiền mặt để nắm bắt. Vào quãng ngày 20 đến 25 tháng 6 Dương lịch, một mối quan hệ cũ có thể mang lại cơ hội hợp tác bất ngờ, đừng ngại chủ động liên hệ lại.

Tuổi Sửu: Chậm mà chắc, âm thầm tích lũy thành quả

Người tuổi Sửu vốn không ồn ào, và đó lại là lợi thế trong giai đoạn này. Trước Rằm, họ dễ nản vì thấy người xung quanh tiến nhanh còn mình thì giậm chân. Nhưng cái kiểu làm việc bền bỉ, không phô trương của tuổi Sửu mới là thứ trụ được lâu dài. Sau Rằm tháng 4, những nỗ lực âm thầm bắt đầu được cấp trên hoặc đối tác nhìn nhận. Đây là lúc nên mạnh dạn đề xuất tăng lương hay nhận thêm trách nhiệm, bởi vị thế của bạn đang vững hơn bạn tưởng. Tránh so sánh mình với người khác trên mạng xã hội, vì nó chỉ làm hao mòn động lực vốn đang lên.

Tuổi Thìn: Quý nhân xuất hiện, mở ra hướng đi mới

Tuổi Thìn có giai đoạn loay hoay với câu hỏi nên đi tiếp hay rẽ ngang. Sự do dự ấy khiến họ bỏ lỡ vài cơ hội nho nhỏ trước đó. Qua Rằm tháng 4, một người có kinh nghiệm hoặc vị trí cao hơn sẽ đóng vai trò định hướng, gỡ giúp bạn thế bí. Điều quan trọng là phải biết lắng nghe thay vì khư khư giữ ý mình. Khoảng cuối tháng 5 Dương lịch là thời điểm thuận lợi để bàn chuyện chuyển việc, mở rộng kinh doanh hay học thêm kỹ năng mới. Đừng tiếc tiền đầu tư cho bản thân ở giai đoạn này, vì nó sẽ sinh lời rõ rệt về sau.

Tuổi Mùi: Tình tiền song hành, lòng nhẹ gánh lo

Nửa đầu tháng, người tuổi Mùi mang nhiều tâm sự, phần vì áp lực tiền bạc, phần vì những hiểu lầm chưa được tỏ bày trong các mối quan hệ. Sau Rằm, không khí quanh họ dịu lại. Một khoản thu nhập phụ hoặc tiền thưởng giúp túi tiền dễ thở hơn, đồng thời những khúc mắc với người thân cũng dần được hóa giải nếu chịu ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Người tuổi Mùi nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần, bởi khi lòng yên thì vận may mới theo về. Một chuyến đi ngắn vào quãng đầu tháng 6 Dương lịch có thể mang lại nguồn năng lượng mới.

Tuổi Tuất: Bứt phá sau giai đoạn dồn nén

Tuổi Tuất thuộc nhóm chịu nhiều sức ép nhất trước Rằm, công việc chồng chất mà kết quả chưa tương xứng công sức. Cái hay là họ không bỏ cuộc, và sự kiên trì ấy sắp được đền đáp. Qua Rằm tháng 4, mọi thứ như được tháo van, công việc trôi chảy và có thể đón tin vui về thăng tiến hoặc một nguồn thu mới. Lời nhắc cho tuổi này là đừng ôm đồm quá nhiều, hãy học cách giao việc và tin tưởng người khác để giữ sức cho chặng đường dài phía trước. Quãng giữa tháng 6 Dương lịch là lúc nên rà soát lại các khoản đầu tư, cắt bỏ những gì không hiệu quả.

Nói cho cùng, vận may dù có đến cũng chỉ là một phần, cái quyết định vẫn là thái độ và sự chuẩn bị của mỗi người. Những con giáp kể trên đón giai đoạn thuận lợi không phải vì tự nhiên trời cho, mà vì họ đã trụ vững qua quãng khó trước đó. Thay vì ngồi chờ lộc rơi xuống, hãy xem đây như tín hiệu để mạnh dạn hành động, bởi cơ hội thường đến với người sẵn sàng nắm lấy.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.