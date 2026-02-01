Quả Dưa Hấu tái hợp sau 28 năm: “Xưa tranh nhau hát, giờ nhường nhau hết”

Chiều ngày 12/2, ban nhạc Quả Dưa Hấu đã chính thức có buổi gặp gỡ truyền thông tại Hà Nội để công bố dự án âm nhạc lớn nhất trong vòng gần 3 thập kỷ qua: Live Concert “Bản Ghi Nhớ”. Sự kiện đánh dấu màn tái xuất lịch sử của nhóm nhạc nam hàng đầu những năm 90 với hai đêm diễn vào ngày 14 và 15/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Tại buổi họp báo, không gian như ngược dòng thời gian về năm 1998 khi ba gương mặt kỳ cựu: Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú (Tú Dưa) cùng xuất hiện trên một sân khấu. Dù đều là những ngôi sao hạng A với bản lĩnh sân khấu dày dạn, các thành viên đều không giấu nổi sự xúc động kỳ lạ.

Ca sĩ Tuấn Hưng thú nhận: “Hôm nay Quả Dưa Hấu đang run và hạnh phúc như lần đầu tiên. Band chưa bao giờ chính thức họp báo, cùng nhau trả lời báo chí như thế này. Tuấn Hưng đi hát đã lâu năm rồi, ít run lắm nhưng lần này cảm xúc khó tả, cứ run bần bật".

Sự kiện không chỉ đơn thuần là thông báo về hai đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (40–40A Hàng Bài, Hà Nội), mà còn là dịp để các thành viên trải lòng về lý do phải mất tới 28 năm, cuộc tái hợp này mới trở thành hiện thực. Nhạc sĩ Anh Tú người giữ vai trò sản xuất chính chia sẻ rằng dù ý định tái hợp đã có từ 10, 20 năm trước, nhưng phải đến tận bây giờ, khi "duyên" đã đủ và sự thấu hiểu đã chín muồi, họ mới thực sự sẵn sàng.

Những "vết sẹo" thanh xuân và màn "đấu tố" tếu táo

Buổi họp báo trở nên sôi nổi hơn khi các thành viên nhắc về những kỷ niệm cũ, giải đáp thắc mắc về giai đoạn nhóm tan rã và sự gia nhập ngắn ngủi của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Một bí mật nhỏ lần đầu được hé lộ: Sự rời đi của Hồ Hoài Anh năm xưa có phần liên quan đến những mâu thuẫn trẻ con khi anh và Tuấn Hưng... cùng thích một cô gái.

Nhưng vượt lên trên những bồng bột tuổi trẻ, sự trở lại lần này mang màu sắc của sự bao dung. Ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ, tên gọi “Bản Ghi Nhớ” chính là một cuốn nhật ký lưu giữ mọi dữ liệu vui buồn của nhóm. Nếu ngày xưa họ từng có lúc tranh nhau hát, thì bây giờ, như lời Anh Tú: “Xưa tranh nhau hát, giờ nhường nhau hết. Chúng tôi làm việc bài bản, phân chia rõ ràng để tập trung vào chuyên môn tốt nhất.”

Điểm nhấn đắt giá nhất của buổi họp báo là việc công bố 3 ca khúc mới dành riêng cho dự án này, tiêu biểu là bản “Unstoppable” (Không thể ngăn cản). Đây là sáng tác chung của bộ đôi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh.

Nhà báo Hà Quang Minh xúc động chia sẻ: “Lời ca khúc này thật lòng tôi muốn tặng riêng cho Tuấn Hưng – một người kiêu bạc, từng gian truân và vấp ngã. Nhưng trong đó, tôi nhìn thấy bóng dáng của cả ba người. Chẳng có gì ngăn được họ trở lại bên nhau.”

Ca sĩ Bằng Kiều bổ sung thêm: “Thông điệp gửi gắm là sau bao nhiêu năm, mỗi người trải qua đủ thăng trầm nhưng không bao giờ dừng lại, vẫn bền bỉ tiến lên và cống hiến cho âm nhạc.”

Bên cạnh đó, ca khúc “Cảm ơn âm nhạc” của nhạc sĩ trẻ Tùng Sax cũng hứa hẹn sẽ "chạm" đến trái tim khán giả khi khai thác góc khuất cô đơn của người nghệ sĩ phía sau ánh hào quang sân khấu.

Kỳ vọng về một chương mới đầy “lửa”

Tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh khẳng định, “Bản Ghi Nhớ” không đặt áp lực phải tạo ra những bản hit "triệu view", mà là nơi để ba nghệ sĩ thành danh được tiếp thêm lửa đam mê. Anh cũng kỳ vọng đây sẽ là bước đệm hoàn hảo để nhóm hướng tới một chương trình quy mô lớn hơn nữa vào kỷ niệm 30 năm thành lập.

Sau Live Concert tại Hà Nội, Quả Dưa Hấu sẽ chính thức hoạt động trở lại với tư cách nhóm nhạc 3 thành viên, tham gia các dự án nghệ thuật được chọn lọc kỹ lưỡng, viết tiếp hành trình âm nhạc còn dang dở của những "chàng trai phố" năm nào.