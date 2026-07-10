Quá bi thảm: Nữ diễn viên qua đời vì ngộ độc rượu ngay sau sinh nhật tuổi 35

Thông tin nữ diễn viên đình đám Thổ Nhĩ Kỳ Ece Irtem (phim giờ vàng One Love) đột ngột qua đời vào hôm 15/6 ngay sau sinh nhật tuổi 35 đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ. Ban đầu, 1 nguồn tin cho hay nữ diễn viên có thể qua đời do bị khỉ cắn trong chuyến du lịch ở nước ngoài. Được biết, sau khi bị khỉ cắn, Ece Irtem bắt đầu liệu trình dùng thuốc phòng ngừa kéo dài 21 ngày, nhưng đã quyết định dừng sử dụng thuốc sau 11 ngày.

Thế nhưng tới sáng 10/7, tờ Metro đưa tin, vết khỉ cắn không liên quan tới cái chết đột ngột của Ece Irtem, đồng thời Viện Pháp y kết luận nữ diễn viên tử vong do ngộ độc rượu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong máu của Ece Irtem có tới 395 mg cồn trên mỗi decilít máu, gần gấp 8 lần giới hạn nồng độ cồn cho phép khi lái xe tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và các chuyên gia cũng nhận định, đây là mức nồng độ cồn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Ngoài ra theo báo cáo từ cơ quan pháp y, nữ diễn viên sinh năm 1991 cũng sử dụng cả thuốc chống trầm cảm và thuốc chống lo âu trước khi qua đời. Các chuyên gia kết luận, sự kết hợp giữa nồng độ cồn cực cao và các loại thuốc nói trên đã gây ra sự ức chế mạnh mẽ lên hệ thần kinh trung ương, cuối cùng khiến chức năng hô hấp và tim mạch của nữ diễn viên ngừng hoạt động.

Báo cáo còn chỉ ra rằng Irtem gặp phải tình trạng bị hít sặc, có nghĩa là các chất trong dạ dày đã tràn vào khí quản và phổi sau khi nữ nghệ sĩ mất ý thức, dẫn đến việc cô bị ngạt thở.

Irtem qua đời ở tuổi 35 vì bị ngộ độc rượu. Ảnh: IGNV

Trước đó, Ece Irtem được tìm thấy bất tỉnh tại nhà riêng khi đang ở cùng mẹ. Dù đã được hỗ trợ y tế song Ece Irtem vẫn không qua khỏi và mãi mãi ra đi khi mới 35 tuổi.

Trong thời gian qua, trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ lan truyền nhiều tin đồn chưa được kiểm chứng liên quan tới cái chết của Ece Irtem. Về những tin đồn này, vị luật sư đại diện cho nữ diễn viên đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời hy vọng công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình cố nghệ sĩ trong khoảng thời gian tang thương.

Thông tin Ece Irtem đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Tại làng giải trí nước này, nữ diễn viên sinh năm 1991 từ lâu đã nhận được sự mến mộ nhờ nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim đình đám.

Thông tin về Ece Irtem qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho khán giả âu cũng là bởi trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân cách đây không lâu, nữ nghệ sĩ 9X trông vẫn khỏe mạnh bình thường, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu khác thường nào về sức khỏe.

Trong bài đăng cuối cùng trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ 9X trông vẫn vô cùng rạng rỡ, khỏe mạnh. Ảnh: IGNV

Ece Irtem sinh năm 1991 tại Sivas, Thổ Nhĩ Kỳ. Cô tốt nghiệp khoa opera và biểu diễn thanh nhạc tại Đại học Yasar vào năm 2014 với thành tích đứng thứ 3 toàn khóa. Trong quá trình học tập, cô đã may mắn có cơ hội được làm việc cùng với nhiều đàn anh đàn chị nổi tiếng trong nghề. Ece Irtem cũng bén duyên với diễn xuất từ khi còn nhỏ, tự viết và biểu diễn các tiểu phẩm của riêng mình trên các sân khấu ở trường học.

Sau khi chuyển đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), cô theo học diễn xuất tại Trung tâm văn hóa Sadri Alisik trong giai đoạn từ năm 2014-2015.

Cô trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ vai diễn Isil trong bộ phim giờ vàng One Love - 1 trong những tác phẩm truyền hình dài tập ăn khách của Thổ Nhĩ Kỳ với lượng khán giả vô cùng đông đảo. Cũng nhờ bộ phim này, tên tuổi của nữ diễn viên đã vươn xa khỏi phạm vi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và được nhiều khán giả quốc tế biết tới, mến mộ.

Ngoài One Love, Ece Irtem còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ nhiều bộ phim nổi tiếng gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Yeni Gelin, Bay Yanlis, Mahkum, Yasak Elma, Zengo,...