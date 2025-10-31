PVCFC: Bước chuyển mình vững chắc trên hành trình vươn mình phát triển

Giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động, PVCFC vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định năng lực quản trị linh hoạt, chiến lược điều hành hiệu quả và vị thế dẫn đầu trong ngành phân bón Việt Nam.

Hiệu quả kinh doanh bền vững

Kiên định mục tiêu "ổn định sản xuất – tối ưu hiệu quả – phát triển bền vững", PVCFC đạt nhiều kết quả nổi bật ở cả sản xuất, kinh doanh lẫn quản trị. Nhà máy Đạm Cà Mau vận hành ổn định, chuỗi cung ứng an toàn, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, PVCFC đạt doanh thu hợp nhất hơn 12,8 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng 33% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, vượt 175% kế hoạch. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 150 triệu USD với hơn 580 nghìn tấn sản phẩm, mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế như Nam Mỹ và Campuchia. Những con số này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu và nền tảng tài chính vững mạnh của doanh nghiệp trong ngành phân bón Việt Nam.

Xuất khẩu đã trở thành điểm sáng trong năm của PVCFC với nhiều thành tích nổi bật.

Đổi mới công nghệ – Hướng đến nông nghiệp xanh và hiện đại

Bên cạnh hoạt động sản xuất, PVCFC đang tiên phong trong chuyển đổi số toàn diện: từ quản trị, bán hàng đến chăm sóc khách hàng. Các hệ thống DMS, CRM và Data Analytics giúp tối ưu hóa vận hành, trong khi nền tảng 2Nông và Anh Hai Cà Mau mang lại công cụ hữu ích cho nông dân trong quản lý mùa vụ, cập nhật kỹ thuật, hướng tới sản xuất thông minh.

Mới đây, PVCFC đã gắn biển công trình tiêu biểu Dự án Nhà máy thông minh giai đoạn 1, thể hiện cam kết trong ứng dụng công nghệ, tự động hóa và quản trị dữ liệu, hướng tới mô hình sản xuất thông minh, an toàn và bền vững theo định hướng Công nghiệp 4.0 của Petrovietnam.

Bên cạnh đó, PVCFC tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ cao: từ phân bón hữu cơ, vi sinh đến sinh học. Nổi bật là NPK Cà Mau Gold 20-10-10 ứng dụng công nghệ PolyPhosphate, giúp tăng hiệu suất dinh dưỡng và giá trị sử dụng, theo định hướng phát triển xanh, phù hợp mục tiêu ESG và tăng trưởng bền vững.

Các dòng sản phẩm NPK Cà Mau đã được nhiều bà con nông dân biết đến và tin dùng.

Đồng hành cùng nông dân – Phát triển vì cộng đồng

Một trong những yếu tố giúp PVCFC ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường chính là chính sách đồng hành cùng nông dân và triết lý phát triển vì cộng đồng. Doanh nghiệp luôn duy trì giá bán ổn định, chia sẻ khó khăn với bà con trước biến động giá nguyên liệu và chính sách thuế. Nhiều chương trình an sinh, giáo dục, bảo vệ môi trường được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có tâm, có tầm.

Giải thưởng Top 5 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam có điểm số quản trị cao nhất, theo kết quả đánh giá của ASEAN thể hiện năng lực quản trị và chiến lược đúng đắn của PVCFC.

Chính những nỗ lực đó đã giúp PVCFC liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và khu vực. Những thành tựu này là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị hiện đại, định hướng phát triển bền vững và giá trị cốt lõi mà PVCFC kiên định theo đuổi.

Đại hội cổ đông bất thường 2025 – Dấu mốc mình chiến lược

Tháng 11/2025, PVCFC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua các nội dung có ý nghĩa chiến lược, định hình giai đoạn phát triển dài hạn.

Trọng tâm là việc đổi tên doanh nghiệp từ "Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau" thành "Công ty Cổ phần – Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau", thể hiện tầm vóc mới theo mô hình công ty mẹ – công ty con, đồng thời mở rộng hoạt động sang nông nghiệp, hóa chất, logistics và xuất khẩu.

Biểu tượng nông nghiệp 4.0 giữa Đất Mũi - Nhà máy Đạm Cà Mau khẳng định vị thế tiên phong của PVCFC trên hành trình mới.

Song song, công ty cũng xem xét sửa đổi Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước, chuyển chủ thể hợp đồng từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sang Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS). Các điều khoản liên quan đến giá khí được giữ nguyên như hợp đồng trước nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng khí ổn định, minh bạch trong chuỗi cung ứng.

Các quyết sách tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới của Ban lãnh đạo, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng chuỗi giá trị, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và nhà đầu tư. Với nền tảng vững chắc được xây dựng suốt 15 năm qua, PVCFC đang bước vào một hành trình mới, vững vàng, bền vững và đầy triển vọng, đúng với tinh thần "Chung một niềm tin, Vươn mình phát triển".