Puka - Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai con gái

Tối 12/11, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt bất ngờ công khai hình ảnh gia đình nhỏ 3 người gây "bão" mạng xã hội. Nam ca sĩ đăng 2 bức ảnh ở 2 thời điểm khác nhau và thổ lộ: "11/11/2023 - 11/11/2025. Hai ngày ý nghĩa của gia đình chúng con". Dòng chia sẻ này hé lộ rằng cách đây 2 năm, anh và Puka đã tổ chức thánh lễ hôn phối trong không gian riêng tư, còn 11/11/2025 chính là cột mốc đặc biệt của em bé đầu lòng. Sau hơn 10 tháng giữ kín, cặp đôi lần đầu xác nhận đã chào đón con gái đầu lòng đúng như lời đồn bấy lâu.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Gin Tuấn Kiệt - Puka cùng con gái xuất hiện bên nhau vô cùng ấm áp. Dù chỉ lộ bóng lưng, bé gái vẫn khiến dân mạng "tan chảy" vì vẻ ngoài bụ bẫm, đôi má bánh bao và phong cách ăn diện điệu đà. Chỉ vài phút sau khi đăng tải, bài viết của Gin Tuấn Kiệt đã nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác và lời chúc mừng từ khán giả lẫn đồng nghiệp.

Trước đó, Puka từng chia sẻ cô và chồng không cố tình giấu con mà để bé cứng cáp, chững chạc hơn sẽ khoe với mọi người. Với "tín hiệu" đặc biệt này, cư dân mạng hào hứng "chấm hóng" mẹ bỉm Puka xả kho ảnh của "hot kid".

Puka và Gin Tuấn Kiệt lần đầu xác nhận đã chào đón một bé gái đầu lòng

Bức ảnh công khai con cũng chính là nơi cả hai từng tổ chức thánh lễ hôn phối

Thời điểm sinh con, Puka không để lộ dung mạo hay bất kì thông tin nào của bé

Trong vài tháng qua, Puka và Gin Tuấn Kiệt chỉ úp mở vài bức ảnh của con

Hành trình tình yêu của Puka - Gin Tuấn Kiệt được xem như một trong những chuyện tình kín tiếng nhưng ngọt ngào nhất Vbiz. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ nhiều năm trước khi liên tục bị bắt gặp đi cùng nhau, để lộ loạt "hint" trùng hợp trong phong cách, đồ dùng cá nhân hay những chuyến du lịch. Tuy nhiên, cả hai đều chọn cách im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Cho đến cuối năm 2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt về chung nhà. Hôn lễ của cả hai được đánh giá là một trong những sự kiện giải trí hot nhất thời điểm đó, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám.

Cặp đôi đã có thời gian dài bên nhau, trải qua nhiều sóng gió đến cái kết viên mãn như hiện tại

Đến ngày em bé chào đời, Gin Tuấn Kiệt xúc động kể khoảnh khắc lần đầu nghe tiếng khóc của con chính là "bước ngoặt lớn nhất cuộc đời". Anh cũng không quên dành lời yêu thương cho vợ, gọi Puka là người phụ nữ mạnh mẽ đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để đưa con đến với thế giới này.

Từ một cặp đôi vướng sóng gió lúc yêu đương, Puka - Gin Tuấn Kiệt đã khẳng định tình yêu bền chặt bằng cái kết viên mãn, bước vào cuộc sống hôn nhân trong sự chúc phúc nồng nhiệt của khán giả. Sau đám cưới, cả hai ngày càng kín tiếng hơn về đời sống riêng, nhưng qua những chia sẻ nhỏ bé trên mạng xã hội, công chúng vẫn dễ dàng cảm nhận được một gia đình nhỏ đang tràn ngập hạnh phúc.