Prudential khởi động chuỗi hoạt động "Khám sức khỏe cộng đồng" cho phụ nữ và trẻ em yếu thế

Phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ các địa phương, chương trình có điểm dừng chân đầu tiên tại Hải Phòng, tiếp đến Thái Nguyên, Gia Lai và Cần Thơ nhằm mang cơ hội khám sức khỏe, tư vấn y tế và hỗ trợ dinh dưỡng đến khoảng 500 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế, hỗ trợ phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Đưa cơ hội chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với những người cần nhất

Đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và vùng còn hạn chế về điều kiện y tế, khám sức khỏe định kỳ vẫn là điều chưa dễ thực hiện. Áp lực chi tiêu khiến nhiều phụ nữ chấp nhận sống chung với những dấu hiệu bất thường của cơ thể, trong khi trẻ em có thể bỏ lỡ cơ hội được phát hiện sớm các vấn đề về dinh dưỡng hoặc sức khỏe.

Theo Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, chi tiêu y tế tại Việt Nam tăng trung bình 7–8% mỗi năm. Dù tỷ lệ chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân đã giảm xuống khoảng 40%, con số này vẫn cao gấp 2–2,5 lần so với mức khuyến nghị 15–20% của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Gánh nặng chi phí tiếp tục là rào cản khiến nhiều người trì hoãn việc khám sức khỏe cho đến khi bệnh đã tiến triển nặng.

Theo các chuyên gia của WHO, đầu tư cho y tế dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để giảm chi phí điều trị, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người dân.

Xuất phát từ thực tế đó, Prudential Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ các địa phương triển khai chuỗi hoạt động "Khám sức khỏe cộng đồng", chủ động đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân thông qua các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn về chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại địa phương.

Đội ngũ y bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe cho người dân tại Hải Phòng – điểm khởi đầu của chuỗi hoạt động.

Từ Hải Phòng, hành trình tiếp tục lan tỏa đến nhiều địa phương

Chương trình được triển khai tại Hải Phòng, Thái Nguyên, Gia Lai và Cần Thơ, đại diện cho các vùng địa lý trên cả nước.

Tại mỗi địa phương, người dân được đội ngũ y bác sĩ thăm khám sức khỏe tổng quát, đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các thói quen sinh hoạt lành mạnh nhằm góp phần phòng ngừa bệnh tật ngay từ sớm.

Bên cạnh hoạt động khám và tư vấn, chương trình còn trao tặng thuốc bổ, vitamin thiết yếu cùng các phần quà dinh dưỡng nhằm hỗ trợ cải thiện sức khỏe và tăng cường sức đề kháng cho phụ nữ và trẻ em. Thông qua sự phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ địa phương, các hạng mục trong chương trình sẽ được phân bổ đúng đối tượng, minh bạch và phát huy hiệu quả thiết thực.

Đại diện Prudential Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ địa phương trao các phần quà dinh dưỡng đến người dân.

Lan tỏa sự yên tâm từ những hành động thiết thực

Chuỗi hoạt động "Khám sức khỏe cộng đồng" là một phần trong chiến lược trách nhiệm xã hội dài hạn của Prudential Việt Nam, tập trung vào định hướng: thúc đẩy toàn diện về giáo dục tài chính, sức khỏe và ứng phó với biến đổi khí hậu. Không chỉ mang đến cơ hội khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 500 phụ nữ và trẻ em, chương trình còn góp phần lan tỏa nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý để giảm gánh nặng điều trị nếu có trong tương lai.

Trong giai đoạn 2024–2026, Prudential Việt Nam đã đầu tư hơn 32 tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng, mang lại lợi ích cho hơn 100.000 người trên cả nước. Chuỗi hoạt động lần này tiếp tục nối dài những nỗ lực đó thông qua các giải pháp thiết thực, hướng tới mục tiêu giúp nhiều người dân Việt Nam có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từ đó xây dựng cuộc sống khỏe mạnh, yên tâm và bền vững hơn.

Chuỗi hoạt động khám sức khỏe cộng đồng là một phần trong hành trình CSR "Trao Gửi Yên Tâm" của Prudential Việt Nam.

Bà Lê Hương Ly, Phó Tổng Giám đốc Pháp lý, Truyền thông và Đối ngoại Prudential Việt Nam, chia sẻ: "Một cộng đồng chỉ thực sự vững mạnh khi những người dễ bị tổn thương nhất được quan tâm và chăm sóc. Thông qua chuỗi hoạt động khám sức khỏe cộng đồng, chúng tôi mong muốn không chỉ mang dịch vụ y tế đến gần hơn với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, để mỗi người đều có thêm cơ hội sống khỏe mạnh, yên tâm và vững tin vào tương lai."

Thông qua việc phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và các đối tác tại địa phương, Prudential tiếp tục hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng cộng đồng bằng những hoạt động thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nhóm đối tượng còn gặp nhiều khó khăn.