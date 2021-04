Profile khủng của top 11 Sáng Tạo Doanh 4: Dàn "con lai" có lấn át những mỹ nam nội địa?

Đêm Chung kết Sáng Tạo Doanh 2021 diễn ra tối 24/4 đã chính thức tìm ra nhóm nhạc thần tượng mới INTO1 gồm 11 thành viên. Nhóm nhạc của Sáng Tạo Doanh mùa 4 để lại nhiều ấn tượng mạnh khi đa số các gương mặt ra mắt là người ngoại quốc. Hiện, thông tin về các chàng trai cũng như thứ hạng cuối cùng đang trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn mạng xã hội ở Trung Quốc lẫn quốc tế.

Hạng 1: Lưu Vũ (Center)

Ngay từ khi xuất hiện, Lưu Vũ đã cho thấy anh là một trong những thí sinh đáng gờm nhất của cuộc thi nhờ khả năng vũ đạp ấn tượng. Trước khi đến với Sáng Tạo Doanh, Lưu Vũ đã rất nổi tiếng trên mạng xã hội Douyin với hơn 18 triệu người theo dõi. Anh chàng hiện đang là sinh viên của Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, hút hồn người xem nhờ gương mặt thanh tú, khí chất cổ điển trong bộ cổ phục Trung Quốc.

Suốt quá trình tham gia cuộc thi, Lưu Vũ luôn giữ thứ hạng cao và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ trong và ngoài nước. Vị trí center (đứng trung tâm) dành cho Lưu Vũ chung cuộc cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Hạng 2: Santa

Được mệnh danh là "đại thần vũ đạo", Santa chiếm được sự yêu thích của nhiều fan quốc tế. Anh tên thật là Uno Zando, sinh năm 1998, hiện đang là thành viên của nhóm nhạc WARPs UP. Sở dĩ Santa có biệt hiệu như vậy bởi tài vũ đạo của anh được cho là có thể ngồi hàng ghế giám khảo.

Học nhảy từ năm 3 tuổi, năm 17, anh xuất sắc trở thành quán quân cuộc thi bước nhảy đường phố thế giới SDK, đồng thời cũng là quán quân trẻ nhất cuộc thi. Chẳng những thế, anh chàng từng 3 lần đứng đầu giải đấu này. Một số cuộc thi Santa giành chức vô địch khác như The Queen of Disco Vol.4, House 3on3 Cercle Underground... Khủng hơn nữa, "cỗ máy nhảy" siêu đẳng còn được biết là cháu của nam diễn viên đình đám Oguri Shun.

Hạng 3: Rikimaru Chikada

Một thí sinh đến từ Nhật Bản khác là Rikimaru xuất sắc giành hạng 3, anh cũng là thành viên cùng nhóm nhạc của Santa. Sở hữu kỹ năng nhảy thần sầu, chàng trai sinh năm 1993 từng là giáo viên và biên đạo nhảy cho loạt thần tượng nhà SM như NCT, Red Velvet, BoA… Trong chương trình, anh nhiều lần trở thành giáo viên bất đắc dĩ hướng dẫn cho các thí sinh khác vì trình độ nổi bật hơn hẳn.

Hạng 4: Mika Hashizume

Mika là thành viên nhóm Intersection, ký hợp đồng với công ty Avex (Nhật Bản). Anh là con lai Nhật - Mỹ, tên đầy đủ là Mika Hashizume, sinh năm 1998 tại Hawaii. Sở hữu visual sắc cạnh, giọng hát ấm áp, ngoại hình thách thức mọi kiểu tóc, Mika rất được lòng khán giả và là thí sinh có lượng người hâm mộ cực khủng.

Visual siêu thực của Mika.

Hạng 5: Nine

Nine có quốc tịch Thái Lan, có tên tiếng Trung là Cao Khanh Trần. Anh chàng sinh năm 1999, là thành viên nhóm nhạc Thái OXQ. Nine được nhớ đến với vẻ ngoài tươi sáng, tính cách vui vẻ. Ngoài ra, anh từng xuất hiện trong bộ phim 2 Moons (mùa 2).

Hạng 6: Lâm Mặc

Lâm Mặc sinh năm 2001 hiện đang là sinh viên của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Anh chàng gây ấn tượng là một người luôn vui vẻ, đầy năng lượng tích cực. Trong một tập phải tạm biệt các thí sinh bị loại, Lâm Mặc chạy khắc kí túc xá nhắn nhủ mọi người ra vể với 3 điểu: Phải vui vẻ, phải hạnh phúc, phải bình an.

Hạng 7: Bá Viễn

Từng thất bại ở Sáng Tạo Doanh mùa đầu tiên, Bá Viễn đã thành công khi chinh phục được ước mơ khi xếp hạng 7 chung cuộc. Anh chàng như một người anh lớn, luôn sẵn lòng giúp đã các thí sinh khác nhờ 6 năm tôi luyện kỹ năng và kinh nghiệm biểu diễn.

Hạng 8: Trương Gia Nguyên

Tham gia Sáng Tạo Doanh 2021, Trương Gia Nguyên thể hiện rất nổi bật và luôn có mặt trong danh sách đội hình ra mắt tiềm năng. Anh tạo ấn tượng nhờ khí chất mạnh mẽ, gương mặt sáng sân khấu, giọng hát ổn định, kỹ năng nhảy cũng không hề tồi. Hơn thế, anh chàng còn ăn điểm nhờ chơi được nhiều loại nhạc cụ.

Hạng 9: Patrick

Patrick mang trong mình hai dòng máu Đức - Thái, khi hoạt động ở Thái Lan, anh đã đóng kha khá phim như Angel Beside Me, I'm Tee Me Too, The Gifted Graduation... Trong chương trình, anh chàng nỗ lực từ lớp F lên lớp A, nhan sắc ấn tượng được lòng nhiều bạn trẻ.

Hạng 10: Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ sinh năm 2002, trực thuộc công ty của Dương Mịch - Gia Hành Tân Duyệt. Anh chàng sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88, gương mặt thư sinh, lạnh lùng. Châu Kha Vũ đã tỏ rõ tham vọng khi từng chọn ghế cao nhất lớp A trong vòng thi đầu tiên của Sáng Tạo Doanh. Anh còn là học viên duy nhất có fancam đạt 30 triệu view trong vòng chưa đầy 48 giờ. Tuy từng bị chỉ trích vì dùng vape trong ký túc xá nhưng độ hot của Châu Kha Vũ vẫn không ngừng tăng.

Hạng 11: AK Lưu Chương

Hạng cuối cùng thuộc về AK Lưu Chương, thế mạnh của anh chàng là rap. Đây cũng là vị trí mà đội hình ra mắt của Sáng Tạo Doanh đang thiếu. Nam rapper sinh năm 1999 dù không sở hữu nhan sắc hàng đầu nhưng lại vô cùng đáng yêu và học vấn "khủng". Anh chàng là sinh viên khoa Kinh tế và toán học tại trường Đại học New York và đã từng tham gia những show giải trí khác như Rap Thế Hệ Mới, Tạo Sóng...

Ảnh: Internet